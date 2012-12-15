Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Güvenlik ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu TTNET hakkında soruşturma başlattı.

Bir süredir gündemi meşgul eden TTNET ve Phorm iş birliğinin kullanıcıları izinleri ve bilgileri olmadan izledikleri ile ilgili şikayetler üzerine Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu TTNET hakkında
6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,8b
1
47
Güvenlik
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Bir süredir gündemi meşgul eden TTNET ve Phorm iş birliğinin kullanıcıları izinleri ve bilgileri olmadan izledikleri ile ilgili şikayetler üzerine Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu TTNET hakkında soruşturma başlattı.
Soruşturma nedeni olarak TTNET'in kullanıcıları açık bir şekilde bilgilendirmeden izinleri dışında izlemeye aldığı iddiaları gösterildi. Kararın tam metnini sizlerle paylaşıyoruz.
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU
KARARI
Karar Tarihi : 14.12.2012
Karar No : 2012/DK-14/623
Gündem Konusu : TTNET AŞ'nin Phorm Şirketi Aracılığıyla
Kişisel Veri İhlali Yaptığı İddiası.
KARAR : Tüketici Hakları Dairesi Başkanlığının hazırladığı takrir ve ekleri incelenmiştir. 
1. Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak Gezinti.com hizmeti aracılığıyla abonelerden/kullanıcılardan alınan onay sürecinde abonelerin/kullanıcıların kişisel bilgilerinin hangi kapsamda ve hangi süre ile işleneceğine ilişkin gerekli açıklamaları yapmayarak ve aboneleri/kullanıcıları eksik bilgilendirerek Elektronik Haberleşme Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliği’nin “Şeffaflık ve bilgilendirme” başlıklı 6’ncı maddesini, Telekomünikasyon Sektöründe Kişisel Bilgilerin İşlenmesi ve Gizliliğinin Korunması Hakkında Yönetmeliğin “Telekomünikasyonun Gizliliği” başlıklı 8’inci maddesini ve aynı Yönetmeliğin “İzin ve Süre” başlıklı 9’uncu maddesi ve ilgili diğer mevzuat hükümleri kapsamında ihlal ettiği değerlendirilen TTNET AŞ hakkında soruşturma başlatılması;
2. TTNET AŞ tarafından sunulan Gezinti.com hizmetine ilişkin olarak aboneleri/kullanıcıları eksik bilgilendiren ve talep etmeyen abonelerin/kullanıcıların da Gezinti.com kapsamına alınmasına sebebiyet veren TTNET AŞ’nin, Gezinti.com kapsamında yer alan bütün aboneleri/kullanıcıları Gezinti.com hizmetinin kapsamı dışına çıkarması;
3. TTNET AŞ tarafından sunulan Gezinti.com hizmetine ilişkin olarak kişisel verilerin ne şekilde, ne kadar sürede ve nasıl işleneceğine ilişkin açık ve detaylı bir şekilde bilgilendirme yapılması; abonelerin/kullanıcıların açık onaylarının bu çerçevede alınarak Gezinti.com hizmetinin kapsamına dâhil edilmesi;

Gezinti.com kapsamına girmek isteyen abonelerin/kullanıcıların tespitinde ise;
Gezinti sayfasından çıkmak isteyen abonelerin/kullanıcıların açılır pencerelere yönlendirilmesi uygulamasına son verilmesi, Gezinti ana sayfasını kapat (X) seçeneğini tıklayarak terk etmek isteyen abonelerin/kullanıcıların Gezinti.com hizmetinden yararlanmak istemedikleri 
hususunun sisteme işlenmesi ve

Gezinti sayfasında hizmetin alımını kabul ediyorum seçeneğini tıklayan abonelerin/kullanıcıların Gezinti kapsamına dâhil edilmesi 
hususlarına karar verilmiştir.
 TTNET'in konu ile ilgili daha önce yaptığı açıklamalara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz 

http://www.tk.gov.tr/mevzuat/kurul_kararlari/dosyalar/TTNET-PHORM.pdf Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
setcikard 6 yıl en beğenilen
Ne zaman ttnet aleyhine bir şeyler görüyorum gerçekten mutlu oluyorum.Gerçekten nefret ediyorum kendilerinden.Para kazanmak adına yapmayacağı pislik olmayan bir sahibi olduğunu düşünüyorum.
Ne zaman ttnet aleyhine bir şeyler görüyorum gerçekten mutlu oluyorum.Gerçekten nefret ediyorum kendilerinden.Para kazanmak adına yapmayacağı pislik olmayan bir...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +30
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Hersh 6 yıl
Körler sağırlara dava açmış...
Yanıtla +13
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rusty 6 yıl
Bozacının şahidi şıracı....
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Sirkadyen 6 yıl

Güleyim bari. Halkı güzel kandırıyorlar, BTK sanki başka birşey
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Normandia_06 6 yıl
BTK nın maaşlarını ttnet ödüyor zaten :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gmfaruk 6 yıl
İyi olmus
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CehdHab 6 yıl
Son zamanlarda adetinin dışında olarak güzel kararlara imza atıyor BTK, bu da onlardan biri.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
janparey 6 yıl
Arkadaş ben şunu bilir şunu söylerim.Sen devlet olarak benim temel ihtiyaçlarımı sağlamak bizi sektördeki tekellerden korumak zorundasın.Senin ülkenin iletişim altyapısı kendi elinde olsaydı , bu altyapıyı başka şirketlere para ile kullandırtarak dolayısı ile devlet eliyle en ucuz karsız hemde birçok şirketin olduğu bir ortam yaratarak dağıtabilirdin interet hizmetini halka.Ama sen gidip bunun yerine 3 kuruş para için bizi elin araplarının kucağına atarsan bu olur.Onlarda haklı sonuçta sen kendi vatandaşının arkasını kollamıyorsan o niye düşünsün kime ne kadar kazık girmiş.O bir şirket ve sadece her çeyrekte ne kadar kar etmiş ona bakar.Şimdi bu şirketin ne haltlar karıştırdığı ne zamandır konuşuluyor soruşturma yeni başlatılmış.Ee bu vatandaş 5 senedir bu şirket tarafından düdükleniyor onu napcaz sayın btk.VatandaşX dün telefonsuz internet almaya çalıştığında VatandaşX'in önüne bir sürü engel koydular,yoldular senelerce.Tabi temiz paraydı ne rakibi vardı ne de karışanı.Sonra hiç ihtiyacı olmadığı halde zorunda olduğun için tamam hadi ev telefonuda alayım dedi VatandaşX,senelerce her ay 20 tl sebepsiz yere para alıp eşşek yerine koyup üzerine bindiler mırın kırın etti ama ses çıkartmadı. Gitti yasa çımış ben telefonsuz internet kullanmak istiyorum hakkım dedi lanet olsun bıktırdınız dedi,illet gelsin sizden kökten kurtulmak istiyorum dedi fakat adamlar VatandaşX'ten her ay sebepsiz aldığı 20TL'yi başka bir isim vererek aldılar, bunun adı altyapı ücreti oldu ttntkazıkbedeli oldu şu olur bu oldu.Şu an yalın internet bedeli fiyatlara gömülmüş halde hala fatura kabartıp ttnete hesaplarına akmakta.Devlette yaptığının yanlış olduğunu kabul etmek istemiyor.Belki hala kafaları almıyordur biz ne yaptık diye düşünmüyorlardır belki de onlara ne gerek internet onlara buzdolabı onlara makarna gerek diyorlardır içdünyalarında.Bunlar basit adamlar basit düşünür basit yaşarlar.Peşinde oldukları da basit soygunlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Gerginix 6 yıl
Teknoloji takip ve kontrol demektir. Tukettigim her dakika gozleniyorum proifilim ezberleniyor. ahirda beslenen ve ilgi alanlari belirlendikten sonra alisveris merkezlerine suru halinde deh dehlenen sevgili halkim ve ben... en asgari gostermelik ceza uygulanacak. Sonra bizler ertesi sabah uyandigimizda ayni dunyaya gozumuzu actigimizda milletimin iradesi icin sandik basinda oy vermeye gidecegiz. Sonra verdigimiz oylar vatanimi satmaya devam edecek.


En cok gucume giden de anami aglatan adamin abd nin tosuncugu halkini ve petrolunu ele peskes ceken haysiyetsiz arap artigi olmasi...

Ben ne icin kan dokmusum zamaninda...

Bana bu soygunu dunya duzeninden sirketlerin gozunden ekonominin dilinden anlatmaya kalkani alnindan karislarim. Hele ki takunyasini takirdatirken...

Urperiyoeum ulan soludugum havadan...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
wehrmacht 6 yıl
ohoo bir omu ki
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
demo11 6 yıl
bz9ai
21 aralıkta ttnet binalarına göktaşı düşse ya

yinede sanmıyorum bikere sülük gibi yapıştı tadı aldı bikere dünyayı verseler yinede bırakmaz dünyanın hangi yerinde bizim gibi köle koyun varki..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
The Darkness TR 6 yıl
millet ne zamandır bu sorunu belirtiyordu iyi olmuş inşallah kapanır şu gezinti ama sanmam kankisi ttnetin
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
demo11 6 yıl
_BEDIRHAN_
ttnet i kötülüyoruz ve onsuz yapamıyoruz. asıl bu dikkat çekmeli diğer şirketler tarafından. bu işe bir el atmalılar...

Al senin olsun titinet tepe tepe kullan tabi kullanabilirsen
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tekno moomce 6 yıl
rekabet yok olsa bizde geçmeyi biliyoz baska ıss ama tekel olmuşlar rekabet 0 sonrada ağlan dur buralarda rekabet olsa intreen 40 lira bile olur hemde seve seve olur bizim btk sağolsun ağır işiyo
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
_BEDIRHAN_ 6 yıl
ttnet i kötülüyoruz ve onsuz yapamıyoruz. asıl bu dikkat çekmeli diğer şirketler tarafından. bu işe bir el atmalılar...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gokooo 6 yıl
Şu davada kaybetsinler de tahhütümü (umarım doğru yazdım :D ) iptal edeyim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
demo11 6 yıl
ALLAHU AKBARR ALLAHU AKBAAARRRR İnşallah devamıda gelir!! =_=
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umutavcı 6 yıl
onay mesajı mail vb... hiç birşey gelmedi ve benim gezinti.com da açıktı direk kapattım. yalan söylüyorlar yok kullanıcıdan onay aldık vb.. inanmayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
engink 6 yıl
btk önde şu yalın adsl soygununu durdursun,boş işlerle uğraşıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 deoks +179 BlackLead +172 madmahmutd +146 theozy +139 Mugetsuga +136 Domatore +115 Galatas4ray +111 celik44 +101 Murat.Ak +98
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1831 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Güvenlik, takip ve soruşturma
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl 2si1: "3'ü bir arada(?) teknoloji ve oyun programı" video şov Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim