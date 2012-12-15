Bir süredir gündemi meşgul eden TTNET ve Phorm iş birliğinin kullanıcıları izinleri ve bilgileri olmadan izledikleri ile ilgili şikayetler üzerine Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu TTNET hakkında soruşturma başlattı.

Soruşturma nedeni olarak TTNET'in kullanıcıları açık bir şekilde bilgilendirmeden izinleri dışında izlemeye aldığı iddiaları gösterildi. Kararın tam metnini sizlerle paylaşıyoruz.

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU

KARAR : Tüketici Hakları Dairesi Başkanlığının hazırladığı takrir ve ekleri incelenmiştir.

1. Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak Gezinti.com hizmeti aracılığıyla abonelerden/kullanıcılardan alınan onay sürecinde abonelerin/kullanıcıların kişisel bilgilerinin hangi kapsamda ve hangi süre ile işleneceğine ilişkin gerekli açıklamaları yapmayarak ve aboneleri/kullanıcıları eksik bilgilendirerek Elektronik Haberleşme Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliği’nin “Şeffaflık ve bilgilendirme” başlıklı 6’ncı maddesini, Telekomünikasyon Sektöründe Kişisel Bilgilerin İşlenmesi ve Gizliliğinin Korunması Hakkında Yönetmeliğin “Telekomünikasyonun Gizliliği” başlıklı 8’inci maddesini ve aynı Yönetmeliğin “İzin ve Süre” başlıklı 9’uncu maddesi ve ilgili diğer mevzuat hükümleri kapsamında ihlal ettiği değerlendirilen TTNET AŞ hakkında soruşturma başlatılması;

2. TTNET AŞ tarafından sunulan Gezinti.com hizmetine ilişkin olarak aboneleri/kullanıcıları eksik bilgilendiren ve talep etmeyen abonelerin/kullanıcıların da Gezinti.com kapsamına alınmasına sebebiyet veren TTNET AŞ’nin, Gezinti.com kapsamında yer alan bütün aboneleri/kullanıcıları Gezinti.com hizmetinin kapsamı dışına çıkarması;

3. TTNET AŞ tarafından sunulan Gezinti.com hizmetine ilişkin olarak kişisel verilerin ne şekilde, ne kadar sürede ve nasıl işleneceğine ilişkin açık ve detaylı bir şekilde bilgilendirme yapılması; abonelerin/kullanıcıların açık onaylarının bu çerçevede alınarak Gezinti.com hizmetinin kapsamına dâhil edilmesi;





Gezinti sayfasından çıkmak isteyen abonelerin/kullanıcıların açılır pencerelere yönlendirilmesi uygulamasına son verilmesi, Gezinti ana sayfasını kapat (X) seçeneğini tıklayarak terk etmek isteyen abonelerin/kullanıcıların Gezinti.com hizmetinden yararlanmak istemedikleri

hususunun sisteme işlenmesi ve





Gezinti sayfasında hizmetin alımını kabul ediyorum seçeneğini tıklayan abonelerin/kullanıcıların Gezinti kapsamına dâhil edilmesi

hususlarına karar verilmiştir.

TTNET'in konu ile ilgili daha önce yaptığı açıklamalara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz

http://www.tk.gov.tr/mevzuat/kurul_kararlari/dosyalar/TTNET-PHORM.pdf

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KARARIKarar Tarihi : 14.12.2012Karar No : 2012/DK-14/623Gündem Konusu : TTNET AŞ'nin Phorm Şirketi AracılığıylaKişisel Veri İhlali Yaptığı İddiası.Gezinti.com kapsamına girmek isteyen abonelerin/kullanıcıların tespitinde ise;