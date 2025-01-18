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    Avrupa Birliği, Elon Musk'ın X'ine yönelik soruşturmayı yoğunlaştırdı

    Avrupa Komisyonu, Elon Musk'ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X'ten, kullanıcılara içerik önerilerinde bulunan tavsiye sistemi hakkında belgeler sunmasını talep etti.
    Avrupa Birliği, Musk'ın X'ine yönelik soruşturmayı yoğunlaştırdı Tam Boyutta Gör
    Avrupa Komisyonu, Elon Musk'ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X'e yönelik soruşturmasını yoğunlaştırdı. Komisyon, 15 Şubat'a kadar şirketten kullanıcılara içerik önerilerinde bulunan tavsiye sistemi ve bu sistemde yapılan son değişiklikler hakkında dahili belgeler sunmasını talep etti.

    AB dijital şefi Henna Virkkunen, Avrupa Birliği'nin Dijital Hizmetler Yasası'na (DSA) atıfta bulunduğu açıklamasında, "Bugün, X'in tavsiye sistemlerinin DSA kapsamındaki yükümlülüklere uyumuna ışık tutmak için daha fazla adım atıyoruz" dedi.

    Pazartesi günü ABD Başkanı olarak göreve başlayacak olan Donald Trump, AB'nin düzenlemelerini eleştirmişti. Trump'ın açıklamalarından güç alan Mark Zuckerberg gibi ABD'li teknoloji devlerinin CEO'ları AB düzenlemelerine karşı mücadele etmek için ondan yardım istemişti.

    Elon Musk, Avrupa siyasetine karışmakla suçlanıyor

    Trump'a destekte bulunan Elon Musk da, AB'nin düzenleyici kurumlarını birçok kez eleştirmişti. Musk, önümüzdeki ay Almanya'da yapılacak seçimlerde aşırı sağcı Almanya İçin Alternatif Partisi'ni (AfD)  ve İngiltere'nin sağcı Reform Parti'sini destekleyerek ana akım Avrupa politikacılarını kızdırdı. Bazı Avrupa politikacıları Musk'ı seçimlere karışmakla suçladı. Musk ise eleştirinin demokrasiye ve ifade özgürlüğüne bir hakaret olduğunu söyledi.

    Komisyon, Musk'ın düşüncelerini söylemekte özgür olduğunu ve politikacılarla canlı yayınlar yapabileceğini ancak algoritmaların tek bir anlatıyı destekleyip desteklemediğini ve diğer görüşleri gölgeleyerek adil seçimler için bir risk oluşturup oluşturmadığını değerlendirdiğini söyledi.

    Komisyon, X'in 17 Ocak'tan 2025 sonuna kadar olan süre boyunca tavsiye algoritmalarının tasarımında ve işleyişinde yapılacak gelecekteki değişikliklere ilişkin dahili belgeleri ve bilgileri saklamasını gerektiren bir "saklama emri" yayınladı. Ayrıca, X'in içerik denetimi ve hesapların yayılabilirliği hakkında doğrudan bilgi edinmeye olanak sağlayacak belirli teknik arayüzlerine erişim talep etti.

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    GÖKBEY helikopterinde ilk 3 teslimat tamamlandı

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    BalkanGöçmeniBirBey 1 saat önce

    param olsa alacağım helikopter

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    gun 1 gün önce

    Bu sadece başlangıç toplam 500 tane üretilmesi planlanıyor. Yerli ve ihracat amaçlı.

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