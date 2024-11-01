AB’den Temu’ya yasa dışı ürün soruşturması

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Tam Boyutta Gör Avrupa Birliği’nin en üst düzey düzenleyici otoritesi olan Avrupa Komisyonu, online perakende platformu Temu’ya yönelik resmi bir soruşturma başlattı. Komisyon, Temu’nun yasadışı ürün satışına izin vermesi ve daha önce yasaklanan "sorunlu satıcıların" tekrar platforma erişimini kısıtlayamaması gibi iddiaları incelemeye aldı.

AB'den Temu'ya soruşturma

Temu’ya yöneltilen suçlamalar, Avrupa Birliği’nin Dijital Hizmetler Yasası (DSA) kapsamında değerlendiriliyor. DSA, platformların kullanıcı güvenliğini sağlamalarını ve yasadışı içeriklerin yayılmasını önlemek için önlem almalarını zorunlu kılıyor. Yasaya uymayan şirketler, yıllık gelirlerinin yüzde 6'sına kadar para cezası riskiyle karşı karşıya kalabiliyor.

Temu, yaptığı açıklamada DSA kapsamındaki yükümlülüklerini ciddiye aldığını, uyumluluğunu güçlendirmek için yatırımlar yaptığını ve tüketicilerin güvenliğini sağlama konusunda kararlı olduklarını belirtti. Şirket, yetkililerle tam iş birliği yapacağını ve güvenilir bir pazar yeri oluşturmak için çalışacaklarını vurguladı.

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Şirket ayrıca, internet ortamında sahte ürün satışını önlemek amacıyla çevrim içi perakendecileri bir araya getiren bir iş birliği anlaşması olan “Sahte Ürün Satışını Önleme Mutabakat Zaptı”na katılmak üzere Avrupa Komisyonu ile görüşmelerini sürdürüyor. Temu temsilcisi, "Sahtecilik sektörel bir sorun ve bu konuda iş birliği yaparak tüketicileri korumayı amaçlıyoruz" dedi.

Bağımlılık yapıp yapmadığı da araştırılacak

Avrupa Komisyonu’nun başlattığı soruşturma, Temu’nun bağımlılık yaratabilecek tasarımını, ürün öneri sistemlerini ve kullanıcıların zihinsel sağlığını tehdit edebilecek unsurları da incelemeyi içeriyor. Özellikle, platformdaki bazı oyunlaştırma ve ödüllendirme sistemlerinin kullanıcıları bağımlı hale getirebileceği kaygısı bulunuyor. Bunun yanı sıra Komisyon, Temu’nun araştırmacılara açık veri sağlama yükümlülüğüne uyup uymadığını da değerlendirecek.

AB’nin Temu soruşturmasının bir bitiş veya hedef tarihi bulunmuyor. Komisyon, bulgularını ilk olarak şirkete iletip bunları gidermesini talep edecek veya herhangi bir sorun bulamayıp davayı kapatacak. Temu, ilgili kararlara uymazsa cezai süreçlerle karşılaşması da muhtemel. Bu arada ABD’deki düzenleyici kurumlar da Temu’ya karşı harekete geçmeyi planlıyor.

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