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    AB’den Temu’ya yasa dışı ürün soruşturması

    Avrupa Komisyonu, yasa dışı ürün satışları nedeniyle alışveriş platformu Temu’ya resmi bir soruşturma başlattı. Komisyon aynı zamanda bağımlılık yaratan tasarımı da araştıracak.
    AB’den Temu’ya yasa dışı ürün soruşturması Tam Boyutta Gör
    Avrupa Birliği’nin en üst düzey düzenleyici otoritesi olan Avrupa Komisyonu, online perakende platformu Temu’ya yönelik resmi bir soruşturma başlattı. Komisyon, Temu’nun yasadışı ürün satışına izin vermesi ve daha önce yasaklanan "sorunlu satıcıların" tekrar platforma erişimini kısıtlayamaması gibi iddiaları incelemeye aldı.

    AB'den Temu'ya soruşturma

    Temu’ya yöneltilen suçlamalar, Avrupa Birliği’nin Dijital Hizmetler Yasası (DSA) kapsamında değerlendiriliyor. DSA, platformların kullanıcı güvenliğini sağlamalarını ve yasadışı içeriklerin yayılmasını önlemek için önlem almalarını zorunlu kılıyor. Yasaya uymayan şirketler, yıllık gelirlerinin yüzde 6'sına kadar para cezası riskiyle karşı karşıya kalabiliyor.

    Temu, yaptığı açıklamada DSA kapsamındaki yükümlülüklerini ciddiye aldığını, uyumluluğunu güçlendirmek için yatırımlar yaptığını ve tüketicilerin güvenliğini sağlama konusunda kararlı olduklarını belirtti. Şirket, yetkililerle tam iş birliği yapacağını ve güvenilir bir pazar yeri oluşturmak için çalışacaklarını vurguladı.

    Şirket ayrıca, internet ortamında sahte ürün satışını önlemek amacıyla çevrim içi perakendecileri bir araya getiren bir iş birliği anlaşması olan “Sahte Ürün Satışını Önleme Mutabakat Zaptı”na katılmak üzere Avrupa Komisyonu ile görüşmelerini sürdürüyor. Temu temsilcisi, "Sahtecilik sektörel bir sorun ve bu konuda iş birliği yaparak tüketicileri korumayı amaçlıyoruz" dedi.

    Bağımlılık yapıp yapmadığı da araştırılacak

    Avrupa Komisyonu’nun başlattığı soruşturma, Temu’nun bağımlılık yaratabilecek tasarımını, ürün öneri sistemlerini ve kullanıcıların zihinsel sağlığını tehdit edebilecek unsurları da incelemeyi içeriyor. Özellikle, platformdaki bazı oyunlaştırma ve ödüllendirme sistemlerinin kullanıcıları bağımlı hale getirebileceği kaygısı bulunuyor. Bunun yanı sıra Komisyon, Temu’nun araştırmacılara açık veri sağlama yükümlülüğüne uyup uymadığını da değerlendirecek.

    AB’nin Temu soruşturmasının bir bitiş veya hedef tarihi bulunmuyor. Komisyon, bulgularını ilk olarak şirkete iletip bunları gidermesini talep edecek veya herhangi bir sorun bulamayıp davayı kapatacak. Temu, ilgili kararlara uymazsa cezai süreçlerle karşılaşması da muhtemel. Bu arada ABD’deki düzenleyici kurumlar da Temu’ya karşı harekete geçmeyi planlıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 1 saat önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 2 gün önce

    Hawli

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    Sempron 3200 1 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 2 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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