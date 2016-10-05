Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan önemli "yaz saati" uyarısı

yaz saati uygulamasının yıl boyu devam etmesi yönündeki karar, eylül ayının başında Resmi Gazete'de yayınlanarak Hatırlayacağınız gibi gün ışığından daha fazla yararlanma amacıylayönündeki karar, eylül ayının başında Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmişti. Diğer bir deyişle artık saatleri geri almayacağız ve yaz saati uygulaması her sene yıl boyu sürdürülecek, kış saatine geçilmeyecek.

Saat farkından dolayı meydana gelebilecek mağduriyetleri önleme adına elektronik haberleşme ve posta sektörlerindeki işletmecilerle hizmet sağlayıcılarına yönelik duyuru yayınlayan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, gerekli tedbirlerin alınmasını istedi.

BTK’nın resmi sitesinden yayınlanan uyarı şu şekilde:

"Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu’nun 20/09/2016 tarihli ve 2016/DK-YED/407 sayılı Kararı ile 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 6475 Sayılı Posta Hizmetleri Kanunu 08/09/2016 tarihli ve 29825 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Gün Işığından Daha Fazla Yararlanmak Amacıyla Bütün Yurtta Yaz Saati Uygulanması Hakkında Karar" konulu Bakanlar Kurulu Kararı ve ilgili diğer mevzuata istinaden Kurumumuzca elektronik haberleşme ve posta sektörlerinde hizmet sunmak üzere yetkilendirilen işletmeci/hizmet sağlayıcıların altyapılarında kullanılan sistemlerini ulusal saat ayarına uygun hale getirmeleri ve saat farkından kaynaklanan sebeplerle herhangi bir mağduriyete sebep olmamalarını teminen gerekli tedbirleri almaları hususlarında karar alınmıştır."

http://www.btk.gov.tr/tr-TR/Sayfalar/Yaz-Saati-Uygulamasina-Iliskin-Duyuru