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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan önemli "yaz saati" uyarısı

Kış saati uygulamasının kaldırılmasıyla ilgili özellikle GSM operatörlerine yönelik bir uyarı yayınlayan BTK, mağduriyet yaşanmaması için gerekli güncellemelerin yapılmasını istedi.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
6,1b
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20
Diğer Bilim ve Teknoloji
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan önemli
 
Hatırlayacağınız gibi gün ışığından daha fazla yararlanma amacıyla yaz saati uygulamasının yıl boyu devam etmesi yönündeki karar, eylül ayının başında Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmişti. Diğer bir deyişle artık saatleri geri almayacağız ve yaz saati uygulaması her sene yıl boyu sürdürülecek, kış saatine geçilmeyecek.
Saat farkından dolayı meydana gelebilecek mağduriyetleri önleme adına elektronik haberleşme ve posta sektörlerindeki işletmecilerle hizmet sağlayıcılarına yönelik duyuru yayınlayan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, gerekli tedbirlerin alınmasını istedi.
BTK’nın resmi sitesinden yayınlanan uyarı şu şekilde:
"Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu’nun 20/09/2016 tarihli ve 2016/DK-YED/407 sayılı Kararı ile 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 6475 Sayılı Posta Hizmetleri Kanunu 08/09/2016 tarihli ve 29825 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Gün Işığından Daha Fazla Yararlanmak Amacıyla Bütün Yurtta Yaz Saati Uygulanması Hakkında Karar" konulu Bakanlar Kurulu Kararı ve ilgili diğer mevzuata istinaden Kurumumuzca elektronik haberleşme ve posta sektörlerinde hizmet sunmak üzere yetkilendirilen işletmeci/hizmet sağlayıcıların altyapılarında kullanılan sistemlerini ulusal saat ayarına uygun hale getirmeleri ve saat farkından kaynaklanan sebeplerle herhangi bir mağduriyete sebep olmamalarını teminen gerekli tedbirleri almaları hususlarında karar alınmıştır." 

http://www.btk.gov.tr/tr-TR/Sayfalar/Yaz-Saati-Uygulamasina-Iliskin-Duyuru Yorum Yaz
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Siyahbeyaz 3 yıl en beğenilen
Oyuncak ettiniz be herşeyi.
Yanıtla +33
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xense 3 yıl
bu kadar da arap aşığı olunmaz. sudiler bile miladi takvime göre maaş dagıtıcaz diyorlar. biz Araplaşmak için elimizden geleni yapıyoruz. 100 yıl sonra torunlarımız zır deliymiş bizim dedelerimiz diyecekler. dış ticaret carilerimizin %70'i ile makası 1 saat daha açmak nedir? hangi akıl ila izah edilir. bunca sistemin update edilmesi kaç kuruş tutar? kim ödeyecek bu maliyeti?
bu kadar da arap aşığı olunmaz. sudiler bile miladi takvime göre maaş dagıtıcaz diyorlar. biz Araplaşmak için elimizden geleni yapıyoruz. 100 yıl sonra torunlar...
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2 Yanıt Yanıtla +25
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bestercan 3 yıl
Saat hediye edilen bakanla Bi alakası varmı acaba??
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Guest-F6724416F 3 yıl
Acaba otomatik zaman bolgesi acik olan telefonlar etkilenecek mi?
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otakaraha 3 yıl
Bence kış saatinin yürürlükte kalması daha iyiydi
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Wolker 3 yıl
Gün ışıgından faydalanma olayını hakkıyla uygulayamayan bir ülke olduğumuz için bence geri ileri oynanmaması daha yerinde bir karar oldu .
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gcb1903 3 yıl
Şimdi her 6 ayda bir isyan edenler kaldırılan uygulama için yine isyan ediyor. Evladım karar ver kalsın mı gitsin mi? İki türlü de kabul etmiyorsun. Ne yapalım saat kavramını mı kaldıralım? Zamanı mı durduralım?
2 Yanıt Yanıtla +15
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MrKemal17 3 yıl gcb1903
gcb1903

Şimdi her 6 ayda bir isyan edenler kaldırılan uygulama için yine isyan ediyor. Evladım karar ver kalsın mı gitsin mi? İki türlü de kabul etmiyorsun. Ne yapalım saat kavramını mı kaldıralım? Zamanı mı durduralım?

Kalkacaksa doğru saatte kalsaydık. Bu şekilde gerçek saatten hep 1 saat ilerde yaşayacağız.
1 Yanıt Yanıtla
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AÇILIN-BEN-MÜHENDİSİM 3 yıl gcb1903
gcb1903

Şimdi her 6 ayda bir isyan edenler kaldırılan uygulama için yine isyan ediyor. Evladım karar ver kalsın mı gitsin mi? İki türlü de kabul etmiyorsun. Ne yapalım saat kavramını mı kaldıralım? Zamanı mı durduralım?

Hem ayranım dökülmesin hem de
diyolar herhalde
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spacenet 3 yıl
Çok doğru bir uygulama, saat 4'te akşam oluyordu en azından akşam 1 saat geç olur. Akşam geç olsun da sabahın karanlık olmasına razıyım.
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Erdinç B. 3 yıl spacenet
spacenet

Çok doğru bir uygulama, saat 4'te akşam oluyordu en azından akşam 1 saat geç olur. Akşam geç olsun da sabahın karanlık olmasına razıyım.

Hocam sen razısın da anaokulu, ilkokul çocukları var. Kışın perişan olacaklar, gecenin karanlığında okula gidecekler. Biyolojik olarak güneş doğmadan kalkmaları çocukların gelişimine zarar veren bir durum. Nasıl akşam 10'da mutlaka uyumuş olmaları gerekiyorsa (büyüme hormonu maksimum salgılanma saati), sabah da gün ışığı almadan kalkmamaları gerekiyor zira melatonin hormonu salgılanmaya devam ederken uyanacak çocuklar. Bunun birçok kötü etkisi var. Çocuğu olanlar bilir, uykusu bölünen çocuklar gerçekten çok kötü bir ruh halinde oluyorlar, sürekli ağlayıp sorun çıkarıyorlar ve bu bütün gün sürüyor. O gün hem çocuğa, hem de onunla zaman geçirenlere zehir oluyor. Bir diğer etki de eksik hormon salgılanması sebebiyle ileri yaşlarda erken yaşlanma, bağışıklık sisteminin zayıflaması ve özellikle kansere karşı direncin düşük olması.

Yetişkinler için sabah erken kalkmak çok sorun olmaz, zaten gelişimini tamamlamış durumda olur yetişkinler, ama çocuklar için öyle değil. Madem Avrupa ile senkronu bozduk, bari gerçek saatimizde kalsaydık. Şimdi 6 ay 2 saat 6 ay 3 saat fark olacak. Ne diyeyim, inşallah doğru bir uygulama olmadığına kanaat getirilir de eski haline döner.
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1WAUXHALL 3 yıl
Zafer Çağlayan duymadan...
Yanıtla +2
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xense 3 yıl
bu kadar da arap aşığı olunmaz. sudiler bile miladi takvime göre maaş dagıtıcaz diyorlar. biz Araplaşmak için elimizden geleni yapıyoruz. 100 yıl sonra torunlarımız zır deliymiş bizim dedelerimiz diyecekler. dış ticaret carilerimizin %70'i ile makası 1 saat daha açmak nedir? hangi akıl ila izah edilir. bunca sistemin update edilmesi kaç kuruş tutar? kim ödeyecek bu maliyeti?
2 Yanıt Yanıtla +25
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redoracle 3 yıl xense
Şimdi IT'ciler düşünsün


Ya IT'ci kardeş çok rahat zaman ayarlıyordun


100 yıl sonra Dünya'da yaşam kalmıyacak zaten,Dünya'daki canlı türleri hızla yokluyor,sıra insanoğlunada gelecek,zaten bitkiler ve hayvanlar,su kıtlığı olunca işi doğaya bile bırakmaz insanoğlu kendi kendini yokeder.
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KUM23 3 yıl xense
xense
bu kadar da arap aşığı olunmaz. sudiler bile miladi takvime göre maaş dagıtıcaz diyorlar. biz Araplaşmak için elimizden geleni yapıyoruz. 100 yıl sonra torunlarımız zır deliymiş bizim dedelerimiz diyecekler. dış ticaret carilerimizin %70'i ile makası 1 saat daha açmak nedir? hangi akıl ila izah edilir. bunca sistemin update edilmesi kaç kuruş tutar? kim ödeyecek bu maliyeti?

Bu konulardan anlayan biri işte..
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Kundurcali 3 yıl
Bizim ülke yöneticileri istikrar kelimesini değişim olarak yorumladığı sürece bu ülke iflah olmaz.
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bestercan 3 yıl
Saat hediye edilen bakanla Bi alakası varmı acaba??
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Siyahbeyaz 3 yıl en beğenilen
Oyuncak ettiniz be herşeyi.
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