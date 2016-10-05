Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan önemli "yaz saati" uyarısı

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Hatırlayacağınız gibi gün ışığından daha fazla yararlanma amacıyla yaz saati uygulamasının yıl boyu devam etmesi yönündeki karar, eylül ayının başında Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmişti. Diğer bir deyişle artık saatleri geri almayacağız ve yaz saati uygulaması her sene yıl boyu sürdürülecek, kış saatine geçilmeyecek.
Saat farkından dolayı meydana gelebilecek mağduriyetleri önleme adına elektronik haberleşme ve posta sektörlerindeki işletmecilerle hizmet sağlayıcılarına yönelik duyuru yayınlayan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, gerekli tedbirlerin alınmasını istedi.
BTK’nın resmi sitesinden yayınlanan uyarı şu şekilde:
"Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu’nun 20/09/2016 tarihli ve 2016/DK-YED/407 sayılı Kararı ile 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 6475 Sayılı Posta Hizmetleri Kanunu 08/09/2016 tarihli ve 29825 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Gün Işığından Daha Fazla Yararlanmak Amacıyla Bütün Yurtta Yaz Saati Uygulanması Hakkında Karar" konulu Bakanlar Kurulu Kararı ve ilgili diğer mevzuata istinaden Kurumumuzca elektronik haberleşme ve posta sektörlerinde hizmet sunmak üzere yetkilendirilen işletmeci/hizmet sağlayıcıların altyapılarında kullanılan sistemlerini ulusal saat ayarına uygun hale getirmeleri ve saat farkından kaynaklanan sebeplerle herhangi bir mağduriyete sebep olmamalarını teminen gerekli tedbirleri almaları hususlarında karar alınmıştır."
http://www.btk.gov.tr/tr-TR/Sayfalar/Yaz-Saati-Uygulamasina-Iliskin-Duyuru Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Kalkacaksa doğru saatte kalsaydık. Bu şekilde gerçek saatten hep 1 saat ilerde yaşayacağız.
Hem ayranım dökülmesin hem de diyolar herhalde
Hocam sen razısın da anaokulu, ilkokul çocukları var. Kışın perişan olacaklar, gecenin karanlığında okula gidecekler. Biyolojik olarak güneş doğmadan kalkmaları çocukların gelişimine zarar veren bir durum. Nasıl akşam 10'da mutlaka uyumuş olmaları gerekiyorsa (büyüme hormonu maksimum salgılanma saati), sabah da gün ışığı almadan kalkmamaları gerekiyor zira melatonin hormonu salgılanmaya devam ederken uyanacak çocuklar. Bunun birçok kötü etkisi var. Çocuğu olanlar bilir, uykusu bölünen çocuklar gerçekten çok kötü bir ruh halinde oluyorlar, sürekli ağlayıp sorun çıkarıyorlar ve bu bütün gün sürüyor. O gün hem çocuğa, hem de onunla zaman geçirenlere zehir oluyor. Bir diğer etki de eksik hormon salgılanması sebebiyle ileri yaşlarda erken yaşlanma, bağışıklık sisteminin zayıflaması ve özellikle kansere karşı direncin düşük olması.
Yetişkinler için sabah erken kalkmak çok sorun olmaz, zaten gelişimini tamamlamış durumda olur yetişkinler, ama çocuklar için öyle değil. Madem Avrupa ile senkronu bozduk, bari gerçek saatimizde kalsaydık. Şimdi 6 ay 2 saat 6 ay 3 saat fark olacak. Ne diyeyim, inşallah doğru bir uygulama olmadığına kanaat getirilir de eski haline döner.
Ya IT'ci kardeş çok rahat zaman ayarlıyordun
100 yıl sonra Dünya'da yaşam kalmıyacak zaten,Dünya'daki canlı türleri hızla yokluyor,sıra insanoğlunada gelecek,zaten bitkiler ve hayvanlar,su kıtlığı olunca işi doğaya bile bırakmaz insanoğlu kendi kendini yokeder.
Bu konulardan anlayan biri işte..
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