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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Bilgisayar kategorisinde sıcak fırsatlar!

Türkiye'nin en büyük online alışveriş sitesi Hepsiburada.com, dizüstü bilgisayar modellerinde büyük indirime gitti. Şirketin kampanyaya dahil ettiği ürünler orta sınıftan üst segmente kadar uzanıyor.
1 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Onur Seven
Haber Editörü
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Türkiye'nin en büyük alışveriş platformlarından biri olan Hepsiburada.com, dizüstü bilgisayar modellerinde kampanya yapmış durumda. Orta sınıf modellerden, üst düzey oyun laptoplarına kadar tüm seviyelerde uygun indirimler sunan şirketin kampanya listesine dahil ettiği modellere hep birlikte göz atıyoruz.

1. Lenovo Ideapad 110

Geçtiğimiz yılın Haziran ayında piyasaya sürülen Lenovo IdeaPad serisinin, uygun fiyatıyla giriş seviyesine hitap ettiğini söyleyelim. Tamamen siyah renkli bir kasaya sahip olan laptop sağlam plastikten yapıldığı için kalitesiz hissi vermiyor. Lenovo IdeaPad 110, şık bir klavyeye sahip ve klavyenin hemen üstünde hoparlör ızgarası var. Sağ tarafta optik sürücü, solda HDMI çıkışı, LAN portu, USB 2.0 ve USB 3.0 bağlantı noktası ve bir ses girişi bulunuyor. SD kart yuvası ise ön kısıma yerleştirilmiş.
Dizüstü bilgisayarın ağırlığı 2.2 kg civarında ve 22,9 mm kalınlığa sahip. Cihaz 15.6 inçlik form faktörü sayesinde, klavyede sayısal tuş takımına ayrılmış bir bölüm bulunuyor. Lenovo IdeaPad 110 hitap ettiği kullanıcı grubuna uygun orta sınıf özelliklerle donatılmış. Dizüstü bilgisayarda 1.6GHz hızında çalışan mütevazi bir Intel Pentium N3170 işlemci ve 4GB RAM var. Ayrıca kutudan Windows 10 Home işletim sistemiye çıkıyor. Diğer özellikleri arasında 500GB sabit disk, 1366 x 768 çözünürlüklü 15.6 inç ekran ve 24Wh pilin yer aldığını ekleyelim.

2. Lenovo Yoga 510

Lenovo, son yıllarda dizüstü bilgisayar serisi için güzel tasarımlar üretmeyi başardı ve Yoga 510 da bunların arasında yer alıyor. Orta sınıf segmentteki bu modelin beklentileri karşılayacağını söyleyebiliriz. Dizüstü bilgisayar  1920 x 1080 çözünürlüklü 14inç IPS ekrana sahip. Parlaklık seviyesi gayet iyi ve uzun süreli kullanımlarda gözü yormuyor. Ayrıca Harman teknolojisine sahip stereo hoparlörlerle donatılmış olan Yoga 510, geliştirilmiş bir ses deneyimi sunuyor.
Lenovo'nun bu makinesinde bir adet USB 2.0, iki adet USB 3.0 portu, HDMI bağlantı noktası, LAN, ses girişi ve bir kart okuyucu var. Şık görünümli bilgisayarın 1.75 kg ağırlığa sahip olduğunu söyleyelim. Genel olarak bir dizüstü bilgisayar ve bir tablet olarak rahatça kullanılabiliyor. Lenovo Yoga 510, 4GB RAM'in eşlik ettiği bir AMD A9 9410 işlemci ile güçlendirilmiş. 1TB sabit diske sahip bilgisayar Windows 10 Home işletim sistemiyle çalışıyor. ayrıca dizüstü bilgisayar modunda kullanıldığında, orta parlaklıkta 5 saatin üzerinde bir kullanım süresi sunan 2CELL pil ile donatılmış durumda.

3. HP 15-AY102NT

HP 15-AY102NT modelinin oldukça iyi özelliklerle donatılmış bir 15.6 inç dizüstü bilgisayar olduğunu söyleyebiliriz. Film ve fotoğraf deneyimini en üst seviyey taşıyabilen yüksek çözünürlüklü ekrana sahip cihazda 1TB kapasiteli bir sabit disk var. Ayrıca masanızda son derece şık görünecek hoş bir tasarımla geldiğini vurgulayalım. 38.43 x 25.46 x 2.43 cm ebatlarındaki laptopun 2.04 kg ağırlığıyla yanınızda taşımanız için yeterince hafif olduğunu söyleyebiliriz. HP 15-AY102NT modelinde DVD Dual Yazıcı ile birlikte 2 adet USB 2.0, 1 adet USB 3.1 portu, HDMI, kulaklık/mikrofon girişi ve RJ-45 bağlantı noktası var.
Rakamları sıklıkla kullananlar, klavyedeki sayısal tuş takımından oldukça memnun kalacaklar. Bu segmentteki bir laptop için 2.5 GHz Intel Core i5-7200U işlemci, 8G RAM ve 1TB sabit disk istenilen performansı sağlamak için gayet yeterli görünüyor. DTS Studio Sound teknolojisine sahip çift hoparlörle gelen dizüstü bilgisayar 4 hücreli, 41 WHr Lityum iyon pilden güç alıyor. Ayrıca tümleşik dijital mikrofonlu HP TrueVision HD Kamerası var. Metalik gri ve lineer çizgili desen gibi tasarım öğeleriyle süslenmiş HP 15-AY102NT modelinin Windows 10 Home çalıştırdığını ekleyelim.
Bilgisayar kategorisinde sıcak fırsatlar!

4. Acer VX5-591G-56B1

Premium kalitede oyun dizüstü bilgisayarı sunan şirketlerden biri olan Acer, VX5 modeliyle piyasaya performans odaklı bir model sunmuş. Keskin hatlı fütüristik tasarıma sahip olan cihaz 2.5 kg ağırlığında. Logo ve kenarlarındaki kırmızı şeritler Predator 15 ve 17'nin tasarımını andırıyor. Cihazın alt kısmında stereo hoparlörler için iki ızgara, soğutma fanları ve ekstra hava akışı için özel havalandırma delikleri var. Neredeyse tüm bağlantı noktaları sağ tarafta yer alıyor. Sol kısımda yalnızca SD kart okuyucu, bir adet USB 2.0 portu, 3.5 mm ses girişi ve DC şarj konektörü var. Sağ tarafta ise LAN, iki adet USB 3.0, bir USB-C 3.1 ve HDMI çıkışı yer alıyor.
Dizüstü bilgisayar 1TB kapasiteli bir sabit disk, 8GB DDR4 RAM ve Intel Core i5 7300HQ işlemciyle donatılmış durumda. Ayrıca NVIDIA GTX 1050 grafik kartı ve yüksek kalitede ses deneyimi sağlayan Dolby Audio Premium teknolojisi var. Kırmızı arkadan aydınlatmalı klavye ile şık bir görünüm sunan Acer VX5-591G-56B1 güçlü işlemci ve ekran kartı kombinasyonuyla başarılı bir oyun performansı sunuyor. NVIDIA Pascal mimarisinin tüm avantajlarından yararlanan cihaz, uygun bir oyun bilgisayarı arayanların rahatlıkla tercih edebileceği bir model.

5. Asus G752VS(KBL)-GB274T

Asus G752 Serisi tamamen özelleştirilebilir, şık görünümlü, yüksek performanslı oyun dizüstü bilgisayarlarından oluşuyor. Zırh Titanyumu ve Plazma Bakırı renk grubuyla modern bir tasarıma sahip G752VS modeli de bunlardan biri. NVIDIA Pascal mimarisine sahip GTX 1070 ekran kartı ile donatılmış dizüstü bilgisayar, yeni oyunları en yüksek grafik ayarlarında takılma yaşamadan oynamanızı sağlıyor. Aynı zamanda 30-tuşa basma olanağı veren arkadan aydınlatmalı anti-ghosting özellikli klavyeye sahip. Böylece oyunlarda kontrolü tam anlamıyla elinizde tutabiliyorsunuz.
3D Vapor Chamber soğutucu ve bakır ısı çubuklarının etkin ve verimli bir soğutma sistemi sağladığı dizüstü bilgisayar bu sayede güvenli çalışma sıcaklıklarında tutulabiliyor. Intel Core i7 7820HK işlemci ve 32GB DDR4 RAM'le donatılan cihazın 17.3" arkadan aydınlatmalı UHD ekrana sahip olduğunu belirtelim. 1TB + 512GB SSD depolama birimiyle donatılmış Asus G752VS, Asus Sonic Audio desteğine sahip 2 adet entegre stereo hoparlör ve Digital Array mikrofonla geliyor. 8 hücreli piliyle tatminkar bir batarya ömrü sunan cihazın batarya dahil ağırlığı ise 4.4 kilogram.
Ürünün detayları için buraya tıklayabilirsiniz

 

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honneur 1 yıl en beğenilen
İnadına tıklamak lazım. Çorbada bizimde tuzumuz olsun. Sadece reklam gelirlerinden başka geliri olmayan ne ararsan konu olarak bulabileceğiniz bir platformun kesinlikle desteklenmesi gerekli. Klasik üçkağıtçı Türk toplumuyuz. Hep bize hep bize.
İnadına tıklamak lazım. Çorbada bizimde tuzumuz olsun. Sadece reklam gelirlerinden başka geliri olmayan ne ararsan konu olarak bulabileceğiniz bir platformun k...
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1 Yanıt Yanıtla +48
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VS18 1 yıl Adoring
Referanslı olsa ne olacak para senin cebinden mi çıkıyor site tamamen ücretsiz biraz daha fazla gelir elde etmeleri size mi batıyor her olayda anında siteyi yerden yere vurup yüzsüz gibi kullanmaya devam ediyorsunuz.Beğenmiyorsan başka sitelerde var
Referanslı olsa ne olacak para senin cebinden mi çıkıyor site tamamen ücretsiz biraz daha fazla gelir elde etmeleri size mi batıyor her olayda anında siteyi ye...
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2 Yanıt Yanıtla +41
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Physicist_Emre 1 yıl
Görende hepsiburadayı tanımıyoruz sanacak sıcak fırsat ve hepsiburadanın yanyana gelmesi bile hata.
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1 Avatar
beautifulwinners 1 yıl
Donanımhaber eskiden ürün yerleştirme yapardın şimdi direk bize yerleştirme çabasındasın. Hepsiburada nın monitor satıp sonrasında tek taraflı satışı iptal ettikleri hareketi henüz unutmadık. Adminleriniz bile tuhaflaştı. Yorum kaldırmaları için yazıyorum tınlayan yok. Adamına göre muammele yapmaya başladılar. Nerede o eski DH dostlukları
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WarSaw 1 yıl
fiyatlar resmen keriz.avi
ben donanımhaber in yerinde olsam hemen 2 kuruş reklam parası teklifi geldi diye gözlerimi yuvalarından pörtleyinceye kadar çıkacakmış gibi heyecanlanıp nefsime yenik düşeceğime bakarım fiyatlarına birde piyasa fiyatlarına sonrada suratlarına bumuymuş indirim der gerçek indirim yaptığınızda haber verin biz size yardımcı oluruz deyip bu tarz kendi halkını kandıran adamlarun suratına lafı oturtmanı gururunu paha biçilemez biçimde yaşarım. ama donanımhaber de malesef böyle bir anlayış göremiyorum tek bildikleri para olmuş.
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mavizaman 1 yıl
bu ne hocam dh haber kaç kuruş verdi hepsi bu arada?
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Quard 1 yıl
Tıklayınca fiyatları yazmıyor ama marka-modeline göre arayıp buldum.
hepsiburada.comdan almak ne kadar doğru bilemiyorum,piyasayı iyicene araştırmak lazım ayrıca bu siteye de güvenmiyorum.
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D@rbeli M@tk@p 1 yıl
Ucuz ve kaliteli markalı masaüstü ihtiyacım var...Patlatın bir kampanya da alalım...
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10ff 1 yıl
Evet simdi reklamlar.
forumun reklam sayfalari, forumdan daha stabil calisiyor. Sakin tiklamayin linklere ayrica.
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pelerinli 1 yıl
Adamlar senden habersiz özel hayatına dair bilgilerine sahip oluyorlar (cookie silmedikçe ne olursa olsun görebiliyorlar Amazon'dan aldığın), senden habersiz senin üstünden para kazanıyorlar ve üstüne YALAN SÖYLÜYORLAR BAŞTA (ne Amazon'un haberi var "ortaklıktan" ne de bizim ama biz haber verdik diyip ortaya çıktığı gün kuralları değiştiriyorlar çocuk kandırır gibi(hatta mobili unutuyorlar)), üstüne gizli referans ile sözde ortakları Amazon'un kurallarını çiğniyorlar ve bizim üzerimizden de vergisiz kazanç elde ediyorlar.
Ama üyeler, hatta yaşını başını almış abim amcam diyeceğim kaç senelik üyeler bunlara sessiz kalıyor ve üstüne destekliyor. İlginç. Diyeceksin sen neden hala buradasın; valla bir kaç konu bir kaç üye var beni burada tutan; onlar da küsüp gittiği zaman ben de gideceğim bu "sosyal mecramdan", emek verdiğim az buçuk konuyu da zaten bıraktım son zamanlarda.
@honneur @Overkahan
Yanıtla +2
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pelerinli 1 yıl
Adamlar senden habersiz özel hayatına dair bilgilerine sahip oluyorlar (cookie silmedikçe ne olursa olsun görebiliyorlar Amazon'dan aldığın), senden habersiz senin üstünden para kazanıyorlar ve üstüne YALAN SÖYLÜYORLAR BAŞTA (ne Amazon'un haberi var "ortaklıktan" ne de bizim ama biz haber verdik diyip ortaya çıktığı gün kuralları değiştiriyorlar çocuk kandırır gibi(hatta mobili unutuyorlar)), üstüne gizli referans ile sözde ortakları Amazon'un kurallarını çiğniyorlar ve bizim üzerimizden de vergisiz kazanç elde ediyorlar.
Ama üyeler, hatta yaşını başını almış abim amcam diyeceğim kaç senelik üyeler bunlara sessiz kalıyor ve üstüne destekliyor. İlginç. Diyeceksin sen neden hala buradasın; valla bir kaç konu bir kaç üye var beni burada tutan; onlar da küsüp gittiği zaman ben de gideceğim bu "sosyal mecramdan", emek verdiğim az buçuk konuyu da zaten bıraktım son zamanlarda.
@honneur @Overkahan
Yanıtla +2
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SEO-Uzmanı 1 yıl
DH iyice çaptan düşüyorsun !
bu artık bağımsız tanıtım değil,
direk ürün stok reklamlarına döndü bu iş !
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kankixx123 1 yıl
Yalnız çok indirim olmamış. İlk geldiğinde 12bin TL civarında satılıyordu. Şu anda bin TL daha fazla. Yakında yurt dışından bilgisayar getirtip burdaki yedek parçacılardan Türkçe klavyeyi takıp kullancam. Yazılımı en baştan Türkçe atcam, gerisi zaten aynı (hatta onlarda daha iyi; ssd, ram felan yüksek)
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Nétwork 1 yıl
Hepsiburada'da sıcak fırsat olmaz, yanlış fiyat olur. THH olur, kan olur, vahşet olur, hak olur, dilekçeler olur, emsal davalar cirit atar, temyizden temyize koşarsınız.
Sakinim.
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