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Bilim dünyasının önemli isimleri otonom silahların yasaklanması için çağrı yaptı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Oğuz Avcı
Editör
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Bilim dünyasının önemli isimleri otonom silahların yasaklanması için çağrı yaptı
 
Günümüzde yoğun şekilde çalışılan en önemli teknolojilerden birisi yapay zeka. Ancak yapay zekanın ilerleyen dönemlerde doğurabileceği sonuçları tahmin etmek oldukça zor. Ünlü fizikçi Stephen Hawking bir süredir yapay zekanın ileride insanlık için büyük bir tehdit oluşturabileceği yönünde açıklamalar yapıyordu. 
Bu kez ise Stephen Hawking'in yanı sıra Steve Wozniak, ve Elon Musk gibi teknoloji dünyasının önemli isimleri de otonom silah ve yapay zekaya sahip robot geliştirilmesinin durdurulması için ortak bir çağrı yaptı. Future of Life Enstitüsün hazırladığı mektupta yüzlerce bilim insanı, araştırma merkezi ve üniversitelerin de imzası bulunuyor. Mektupta insanların müdahalesi olmadan savaşabilecek teknolojilerin insan öldürebileceğine dikkat çekiliyor.
Bu tarz teknolojilerin geliştirilmesinin durdurulması için yapılan çağrının hedefinde belirli bir kişi veya kurum yer almıyor. Toplumun bilinçlenmesi ön planda tutulurken mektup kısa bir süre önce Buenos Aires'de devam eden uluslararası yapay zeka konferansında yayınlandı.

http://futureoflife.org/AI/open_letter_autonomous_weapons Yorum Yaz
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Mephalay 4 yıl en beğenilen joven
joven
Terminatôr filmi çevirilmeseydi eminimki butip zırvalar akıllarına gelmezdi.

Bu "zirvalar" olmasaydi terminator olmazi, hollywood bilimden besleniyor, bilim hollywood dan degil. Sizin gibiler nereden besleniyor ben de onu merak ediyorum.
jovenTerminatôr filmi çevirilmeseydi eminimki butip zırvalar akıllarına gelmezdi.Bu "zirvalar" olmasaydi terminator olmazi, ho...
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Janus_Prospero 4 yıl joven
joven

Terminatôr filmi çevirilmeseydi eminimki butip zırvalar akıllarına gelmezdi.

@Mephalay
Evet biz otorite değiliz. Burada hepimiz kara cahiliz. Üniversitelerin hepsi pislik içinde yüzen panayır.Turing, Einstein, Heisenberg, Feynman vs aslında hepsi birer şarlatan. Bilimsel kitaplar tamamiyle falcılıktan ibaret.

Arnold Schwarzenegger, Terminatör serisinde zamanda yolculuk yaptıkları kurgusal elektromanyetik kuantum cihazını kendisi oturduğu yerde akıl etti zaten...

2.Dünya Savaşı'ndaki Alman Goliath'ı, Sovyet teletankları Skynet'e bağlıydı zaten. Hitler, Stalin ve Alman-Rus mühendisleri bu sayede Oscar aldı...

T-800'e güç veren zımbırtının da Hiroşima'ya atılan bomba ile hiçbir alakası yok...

Ama burada daha teori ile keşif arasındaki farkın ne olduğunu bilmeyen bir DH üyesi biz Google bilimcilerine çok önemli akademik dersler veriyor.
jovenTerminatôr filmi çevirilmeseydi eminimki butip zırvalar akıllarına gelmezdi.@MephalayEvet biz ot...
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sosisvesalam 4 yıl
nedense hep böyle konulara troll'ler doluşuyor :)
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Rubisco 4 yıl
ABD'de DART, Darpa'nın AI alanında yıllar boyunca aldığı fonların tonla fazlasının bu alana dökülmesini sağladı. Bu tarz yapılarla neler yapılabileceğini hayal edip, sahip olunanlar ile ne kadarının yapılabildiğini görenler asla ama asla bu yoldan vazgeçmezler ki, gelişen yapılar sayesinde çok çok daha hızlı ilerleyecek bu.
Offline olarak train ettiğin yapay zekayı görece çok düşük donanımla çalıştırıp çok iyi sonuçlar alabildiğimiz dönemlerdeyiz. İlerde, bütün girdi çıktı vs. 'yi gerçek zamanlı işleyecek yapıların çip şeklinde büyüdüğünü ve güçlendiğini de görecez(şimdiki varolanlardan çok daha fazlasına ulaşacaklar yani, digital veya analog olarak).
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DH Misafiri 4 yıl
alayına gideriz bir türk bütün robotlara bedeldir. askeri anlamda 1 numarayız dünya titriyor bizden.
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redoracle 4 yıl
Oha adamlar metal gear ray yapmışlar.
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emre1393 4 yıl
Adamlar haklı ama bence robotlar geliştirilmeli, kendini geliştiremeyen türler yok olmaya mahkumdur,
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sis651 4 yıl
E her tarafı robotlar kaplar her işi robotlar yapmaya başlarsa insanları nasıl kontrol altında tutacaklar, köleliği nasıl sürdürecekler?
Hadi insana ihtiyaç bile olmayacak ama güçlerinin anlamı da mı olmayacak yoksa... Zengin olmadan zengin gibi düşünülemez sanırım. :))
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V4LKyR 4 yıl
myhotyro
V4LKyRTabii ki kimse dinlemeyecek, senaryo bu. Zamanında yapmamış olmayalım diye yapılan bir şey.
Belki seni dinlerler, hemen el cezireye çıkıp açıklama yapmalısın. Toplum için insanlık için bunu yapmak zorundasın.

oq3.
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teramit 4 yıl
neredeyse ciddi bütün teknolojileri askeri teknoloji fonluyor.Darpa en büyük robot teknoloji destekçisi, şimdi insanlar rahatsız oldu diye silahlı robottan vazgeçerler mi ? hiç sanmıyorum.Küresel ısınmaya sebep veren firmaları ekonomim zarar görür diye engellemeyen drone larla bincelerce sivil ölümüne sebep olan ülkenin nelere sebebiyet verebileceği malum...
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Al1mert 4 yıl
Hawking sallıyor sallıyor götürüyor paralari
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myhotyro 4 yıl
V4LKyR
Tabii ki kimse dinlemeyecek, senaryo bu. Zamanında yapmamış olmayalım diye yapılan bir şey.

Belki seni dinlerler, hemen el cezireye çıkıp açıklama yapmalısın. Toplum için insanlık için bunu yapmak zorundasın.
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