Bilim dünyasının önemli isimleri otonom silahların yasaklanması için çağrı yaptı

Günümüzde yoğun şekilde çalışılan en önemli teknolojilerden birisi yapay zeka. Ancak yapay zekanın ilerleyen dönemlerde doğurabileceği sonuçları tahmin etmek oldukça zor. Ünlü fizikçi Stephen Hawking bir süredir yapay zekanın ileride insanlık için büyük bir tehdit oluşturabileceği yönünde açıklamalar yapıyordu.

Bu kez ise Stephen Hawking'in yanı sıra Steve Wozniak, ve Elon Musk gibi teknoloji dünyasının önemli isimleri de otonom silah ve yapay zekaya sahip robot geliştirilmesinin durdurulması için ortak bir çağrı yaptı. Future of Life Enstitüsün hazırladığı mektupta yüzlerce bilim insanı, araştırma merkezi ve üniversitelerin de imzası bulunuyor. Mektupta insanların müdahalesi olmadan savaşabilecek teknolojilerin insan öldürebileceğine dikkat çekiliyor.

Bu tarz teknolojilerin geliştirilmesinin durdurulması için yapılan çağrının hedefinde belirli bir kişi veya kurum yer almıyor. Toplumun bilinçlenmesi ön planda tutulurken mektup kısa bir süre önce Buenos Aires'de devam eden uluslararası yapay zeka konferansında yayınlandı.

http://futureoflife.org/AI/open_letter_autonomous_weapons