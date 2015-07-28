Bilim dünyasının önemli isimleri otonom silahların yasaklanması için çağrı yaptı

Günümüzde yoğun şekilde çalışılan en önemli teknolojilerden birisi yapay zeka. Ancak yapay zekanın ilerleyen dönemlerde doğurabileceği sonuçları tahmin etmek oldukça zor. Ünlü fizikçi Stephen Hawking bir süredir yapay zekanın ileride insanlık için büyük bir tehdit oluşturabileceği yönünde açıklamalar yapıyordu.
Bu kez ise Stephen Hawking'in yanı sıra Steve Wozniak, ve Elon Musk gibi teknoloji dünyasının önemli isimleri de otonom silah ve yapay zekaya sahip robot geliştirilmesinin durdurulması için ortak bir çağrı yaptı. Future of Life Enstitüsün hazırladığı mektupta yüzlerce bilim insanı, araştırma merkezi ve üniversitelerin de imzası bulunuyor. Mektupta insanların müdahalesi olmadan savaşabilecek teknolojilerin insan öldürebileceğine dikkat çekiliyor.
Bu tarz teknolojilerin geliştirilmesinin durdurulması için yapılan çağrının hedefinde belirli bir kişi veya kurum yer almıyor. Toplumun bilinçlenmesi ön planda tutulurken mektup kısa bir süre önce Buenos Aires'de devam eden uluslararası yapay zeka konferansında yayınlandı.
http://futureoflife.org/AI/open_letter_autonomous_weapons Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bu "zirvalar" olmasaydi terminator olmazi, hollywood bilimden besleniyor, bilim hollywood dan degil. Sizin gibiler nereden besleniyor ben de onu merak ediyorum.
@Mephalay
Evet biz otorite değiliz. Burada hepimiz kara cahiliz. Üniversitelerin hepsi pislik içinde yüzen panayır.Turing, Einstein, Heisenberg, Feynman vs aslında hepsi birer şarlatan. Bilimsel kitaplar tamamiyle falcılıktan ibaret.
Arnold Schwarzenegger, Terminatör serisinde zamanda yolculuk yaptıkları kurgusal elektromanyetik kuantum cihazını kendisi oturduğu yerde akıl etti zaten...
2.Dünya Savaşı'ndaki Alman Goliath'ı, Sovyet teletankları Skynet'e bağlıydı zaten. Hitler, Stalin ve Alman-Rus mühendisleri bu sayede Oscar aldı...
T-800'e güç veren zımbırtının da Hiroşima'ya atılan bomba ile hiçbir alakası yok...
Ama burada daha teori ile keşif arasındaki farkın ne olduğunu bilmeyen bir DH üyesi biz Google bilimcilerine çok önemli akademik dersler veriyor.