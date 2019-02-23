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Bilim insanları, her yıl infilak eden bir yıldız keşfetti

Andromeda Galaksisinde yer alan ve M31N 2008-12a adı verilen bir yıldız, her yıl şiddetli bir biçimde infilak ediyor. Şaşırtıcı kozmik olay ile ilgili detaylar haberimizde.
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Uzay
Gökhan G.
Editör
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Bilim insanlarının Andromeda Galaksisinde keşfettikleri bir yıldız her yıl patlıyor. Keşfedilen bu yıldız, bilinen evrende ilk olma özelliğini taşıyor.

San Diego Eyalet Üniversitesi bilim insanlarından Allen Shafter ve ekibi, M31N 2008-12a adı verilen yıldızın her yıl aynı sonla karşılaşması karşısında şaşkınlıklarını gizleyememişler.

Komşu yıldızdan besleniyor

Söz konusu yıldızın sahip olduğu patlama rutinine ise yakındaki bir yıldızla olan eş bağımlı ilişkinin sebep olduğuna inanılıyor. Komşusunun hidrojenini düzenli olarak emen yıldız, yılda bir kez şiddetli bir biçimde patlıyor. Bu patlamalar neticesinde de uzunluğu yaklaşık 400 ışık yılı olan “süper kalıntılar” ortaya çıkmış.

Bilim insanları, her yıl infilak eden bir yıldız keşfetti
 

Bilim insanları, M31N 2008-12a’nın kaçınılmaz sona adım adım yaklaştığını ve bir süper nova sonrası tamamıyla yok olacağını ön görüyorlar. Bu kozmik olay neticesinde ise bilim insanları, süpernovaya sebep olan olaylar zinciri hakkında fikir sahibi olabileceklerine inanıyor.

Süpernovaları gözlemlenebilir evrenin haritasını çıkarırken kullanılan ölçüm çubukları olarak tanımlayan Shafter, “Önemli olmalarına rağmen, süpernovaların nasıl ortaya çıktıklarını tam olarak bilemiyoruz” diyor.


http://astronomy.com/news/2019/02/annually-exploding-star-found-in-andromeda Yorum Yaz
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Tugrul_512bit 2 ay en beğenilen
Patlasın ki bir gezegene gerekli malzemeler gitsin, yaşam başlasın. Dünyada iş yok.
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FerdosParadise 2 ay
"Vur çatlasın,Vur Patlasın"
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Tugrul_512bit 2 ay en beğenilen
Patlasın ki bir gezegene gerekli malzemeler gitsin, yaşam başlasın. Dünyada iş yok.
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