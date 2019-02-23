Bilim insanları, her yıl infilak eden bir yıldız keşfetti

Bilim insanlarının Andromeda Galaksisinde keşfettikleri bir yıldız her yıl patlıyor. Keşfedilen bu yıldız, bilinen evrende ilk olma özelliğini taşıyor.

San Diego Eyalet Üniversitesi bilim insanlarından Allen Shafter ve ekibi, M31N 2008-12a adı verilen yıldızın her yıl aynı sonla karşılaşması karşısında şaşkınlıklarını gizleyememişler.

Komşu yıldızdan besleniyor

Söz konusu yıldızın sahip olduğu patlama rutinine ise yakındaki bir yıldızla olan eş bağımlı ilişkinin sebep olduğuna inanılıyor. Komşusunun hidrojenini düzenli olarak emen yıldız, yılda bir kez şiddetli bir biçimde patlıyor. Bu patlamalar neticesinde de uzunluğu yaklaşık 400 ışık yılı olan “süper kalıntılar” ortaya çıkmış.

Bilim insanları, M31N 2008-12a’nın kaçınılmaz sona adım adım yaklaştığını ve bir süper nova sonrası tamamıyla yok olacağını ön görüyorlar. Bu kozmik olay neticesinde ise bilim insanları, süpernovaya sebep olan olaylar zinciri hakkında fikir sahibi olabileceklerine inanıyor.

Süpernovaları gözlemlenebilir evrenin haritasını çıkarırken kullanılan ölçüm çubukları olarak tanımlayan Shafter, “Önemli olmalarına rağmen, süpernovaların nasıl ortaya çıktıklarını tam olarak bilemiyoruz” diyor.

http://astronomy.com/news/2019/02/annually-exploding-star-found-in-andromeda