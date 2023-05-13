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    Gökbilimciler, uzayda gerçekleşen şimdiye kadarki en büyük patlamayı keşfetti

    Gökbilimciler, 2020'den beri patlamaya devam eden ve şimdiye kadarki uzayda gerçekleşen en büyük patlamayı keşfetti. İşte herhangi bir süpernovadan 10 kat daha parlak olan patlamanın detayları:
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    Uzayda gerçekleşen en büyük enerji patlaması keşfedildi Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz yılın Ekim ayında daha önce eşi görülmemiş bir gama ışını patlaması keşfedilmişti. Ancak yakın bir zamanda yapılan bir araştırmaya göre bu gama ışını patlaması kadar büyük olmasada daha uzun süren ve ondan sonraki uzayda gerçekleşen en büyük patlama olarak nitelendirilebilecek yeni bir patlama keşfedildi.

    Keşfedilen bu yeni patlama, herhangi bir süpernovadan 10 kat daha parlak

    Southampton Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olan Philip Wiseman liderliğindeki astronomlar, yakın bir zamandaki araştırmalarını Royal Astronomical Society'de yayınladı. Bu araştırma ile bilinen kara delik birikimi senaryolarının aşırı bir uzantısı olarak tanımladıkları bu göz kamaştırıcı patlama ortaya çıktı.

    Uzayda gerçekleşen en büyük enerji patlaması keşfedildi Tam Boyutta Gör
    AT2021lwx olarak bilinen bu olay ilk olarak üç yıl önce Kaliforniya'daki Zwicky Geçici Tesisi tarafından tespit edildi, ancak Wiseman ve meslektaşlarının bu olayın Dünya'dan ne kadar uzakta olduğunu hesaplaması bile aylar aldı. Sonuçlar, sekiz milyar ışıkyılı uzaklıkta olduğunu ortaya çıkardı, bu da kaynağın bu kadar geniş bir mesafeden görülebilmesi için şaşırtıcı derecede parlak olması gerektiği anlamına geliyordu. 

    Wiseman yaptığı açıklamalarda "Aniden gözlerimiz dışarı fırladı. Çünkü bu şey bir süpernova olamaz. Bu gözlemlediğimiz şey 10 kat fazla parlak ve bu enerjiyi patlayan bir yıldızla yaratamazsınız. Daha önce gördüğümüz hiçbir şeye benzemiyor." dedi.

    Araştırmalar sonucunda ekip, patlamanın büyük bir hidrojen gazı bulutunun Güneş'ten 100 milyon kat daha büyük bir süper kütleli kara delikle çarpışmasıyla kıvılcımlandığını öne sürdü. Araştırmacılara göre bulut, kara deliğin etrafında toplanırken yoğun gelgit kuvvetleri onları aydınlatan ve milyarlarca ışıkyılı boyunca görünür kılan gaz aracılığıyla şok dalgaları gönderdi ve böylece bu devasa patlama ortaya çıktı.

    Hipotezlerini doğrulamak için araştırmacılar hem AT2021lwx'i izlemeye hem de benzer geçici patlamaları aramaya devam etmeyi planlıyorlar. Önümüzdeki 10 yılda daha da güçlü araçların çevrimiçi olması ve araştırmaların hızlanması bekleniyor.

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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    V
    versamaxx 1 gün önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 3 gün önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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