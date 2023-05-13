Gökbilimciler, uzayda gerçekleşen şimdiye kadarki en büyük patlamayı keşfetti

Keşfedilen bu yeni patlama, herhangi bir süpernovadan 10 kat daha parlak
Southampton Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olan Philip Wiseman liderliğindeki astronomlar, yakın bir zamandaki araştırmalarını Royal Astronomical Society'de yayınladı. Bu araştırma ile bilinen kara delik birikimi senaryolarının aşırı bir uzantısı olarak tanımladıkları bu göz kamaştırıcı patlama ortaya çıktı.
Wiseman yaptığı açıklamalarda "Aniden gözlerimiz dışarı fırladı. Çünkü bu şey bir süpernova olamaz. Bu gözlemlediğimiz şey 10 kat fazla parlak ve bu enerjiyi patlayan bir yıldızla yaratamazsınız. Daha önce gördüğümüz hiçbir şeye benzemiyor." dedi.
Araştırmalar sonucunda ekip, patlamanın büyük bir hidrojen gazı bulutunun Güneş'ten 100 milyon kat daha büyük bir süper kütleli kara delikle çarpışmasıyla kıvılcımlandığını öne sürdü. Araştırmacılara göre bulut, kara deliğin etrafında toplanırken yoğun gelgit kuvvetleri onları aydınlatan ve milyarlarca ışıkyılı boyunca görünür kılan gaz aracılığıyla şok dalgaları gönderdi ve böylece bu devasa patlama ortaya çıktı.
Hipotezlerini doğrulamak için araştırmacılar hem AT2021lwx'i izlemeye hem de benzer geçici patlamaları aramaya devam etmeyi planlıyorlar. Önümüzdeki 10 yılda daha da güçlü araçların çevrimiçi olması ve araştırmaların hızlanması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.