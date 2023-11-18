Tam Boyutta Gör

Dünya'ya bir milyar ışık yılı uzakta, "Tazmanya Canavarı" olarak adlandırılan ölü yıldızın, patladıktan sonra hala etkin olduğunu gösterecek şekilde uzaya enerji yaydığı astronomlar tarafından belirlendi.

Geri viteste dünya rekoru kırıldı 1 hf. önce eklendi

Astronomlar, "Tazmanya Canavarı"nın Eylül 2020'de tespit edilen ilk patlamasından sonra yıldızın ölümüne neden olan patlama kadar güçlü, kısa, parlak parlamalar tespit etti.

Söz konusu yıldızın ölümüne neden olan ilk patlamanın, giderek parlaklaşan bir yıldızın patlayarak kütlesinin çoğunu dışarı atması anlamına gelen tipik bir "süpernova" olmadığı, "Parlak Hızlı Mavi Optik Geçişi (LFBOT)" adı verilen nadir bir patlama türü olduğu belirtildi.

İlk defa 2018'de keşfedilen LFBOT'ların birkaç gün içinde azami parlaklığa ulaşarak söndüğü, süpernova parlamasının ise haftalar veya aylar sürebildiği ifade edildi.

Araştırmada, "Tazmanya Canavarı"na ait LFBOT'ye AT2022tsd adı verildiği ve Dünya çapında 15 teleskopla gözlemlendiği bilgisi yer aldı.

Cornell Üniversitesi Astronomi Bölümü öğretim üyesi Anna Ho, yaptığı açıklamada, "Şaşırtıcı bir şekilde, beklendiği gibi istikrarlı bir şekilde sönmek yerine, kaynak (Tazmanya Canavarı) kısa bir süreliğine tekrar tekrar parladı. LFBOT'lar zaten tuhaf, egzotik olaylar ancak bu daha da tuhaftı. Daha önce herhangi bir süpernovada veya 'Hızlı Mavi Optik Geçişi'nde bu kadar hızlı ve aylar sonraki parlaklığı ilk patlama kadar güçlü bir ışık hiç görmemiştik. " ifadelerini kullandı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Uzay Haberleri

“Tazmanya Canavarı” ölü de olsa hala uzaya ışık saçıyor