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    “Tazmanya Canavarı” ölü de olsa hala uzaya ışık saçıyor

    Dünya'ya bir milyar ışık yılı uzakta, "Tazmanya Canavarı" olarak adlandırılan ölü yıldızın, patladıktan sonra hala etkin olduğunu gösterecek şekilde uzaya enerji yaydığı astronomlar belirlendi.

    “Tazmanya Canavarı” ölü de olsa hala uzaya ışık saçıyor Tam Boyutta Gör

    Dünya'ya bir milyar ışık yılı uzakta, "Tazmanya Canavarı" olarak adlandırılan ölü yıldızın, patladıktan sonra hala etkin olduğunu gösterecek şekilde uzaya enerji yaydığı astronomlar tarafından belirlendi.

    Astronomlar, "Tazmanya Canavarı"nın Eylül 2020'de tespit edilen ilk patlamasından sonra yıldızın ölümüne neden olan patlama kadar güçlü, kısa, parlak parlamalar tespit etti.

    Söz konusu yıldızın ölümüne neden olan ilk patlamanın, giderek parlaklaşan bir yıldızın patlayarak kütlesinin çoğunu dışarı atması anlamına gelen tipik bir "süpernova" olmadığı, "Parlak Hızlı Mavi Optik Geçişi (LFBOT)" adı verilen nadir bir patlama türü olduğu belirtildi.

    İlk defa 2018'de keşfedilen LFBOT'ların birkaç gün içinde azami parlaklığa ulaşarak söndüğü, süpernova parlamasının ise haftalar veya aylar sürebildiği ifade edildi.

    Araştırmada, "Tazmanya Canavarı"na ait LFBOT'ye AT2022tsd adı verildiği ve Dünya çapında 15 teleskopla gözlemlendiği bilgisi yer aldı.

    Cornell Üniversitesi Astronomi Bölümü öğretim üyesi Anna Ho, yaptığı açıklamada, "Şaşırtıcı bir şekilde, beklendiği gibi istikrarlı bir şekilde sönmek yerine, kaynak (Tazmanya Canavarı) kısa bir süreliğine tekrar tekrar parladı. LFBOT'lar zaten tuhaf, egzotik olaylar ancak bu daha da tuhaftı. Daha önce herhangi bir süpernovada veya 'Hızlı Mavi Optik Geçişi'nde bu kadar hızlı ve aylar sonraki parlaklığı ilk patlama kadar güçlü bir ışık hiç görmemiştik. " ifadelerini kullandı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 2 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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