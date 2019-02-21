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Neptün’ün yeni uydusu Hippocamp ile tanışın

Gün geçmiyor ki Güneş Sistemimizde yeni keşifler yapılmasın. Bu sefer haber Neptün Gezegeninden geldi. Aslında 2004 yılında kayda geçen bir gökcismi, Gezegenin en küçük uydusu olarak kayıtlara geçti.
2 ay
3,4b
1
12
Uzay
Gökhan G.
Editör
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Güneş sistemimizin sekizinci gezegeni Neptün’ün halihazırda var olan 13 uydusuna, 1 yeni  gökcismi daha eklendi. Resmi olarak, gezegenin artık 14 tane uydusu var. 2013 yılında keşfedilen ve S/2004 N 1 olarak adlandırılan gök cismi, yaklaşık 34 km’lik çapıyla Neptün’ün en küçük uydusu olmuş durumda.

Söz konusu gökcismi, Hubble Uzay Teleskobunun 2009 yılında yakaladığı görüntüler neticesinde 2013 yılında fark edilmiş. Ancak yapılan araştırmalar gökcismiyle ilgili verilerin, Hubble kayıtlarında 2004 yılında ortaya çıktığını gösteriyor. Geçen süre zarfında da uydunun kâşifi Mark Showalter, ekibiyle birlikte gökcismini daha detaylı inceleme fırsatı bulmuş.

İlk tahminlere göre 2 kat daha büyük çıkan uydunun bu kadar küçük olması ise fark edilmesini zorlaştırmış gibi gözüküyor. Bu sebeple, 1989 yılında o bölgeden geçen Voyager2 uzay aracı da gökcismini saptayamamış.

Neptün’ün denizcilikle ilgili temasının devam ettirilmesi maksadıyla da uyduya, Yunan mitolojisinde yer alan ve yarı at yarı balık bir yaratık olan Hippocamp (at balığı) ismi uygun görülmüş.


https://www.seti.org/press-release/tiny-neptune-moon-spotted-hubble-may-have-broken-larger Yorum Yaz
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tahir40 2 ay en beğenilen
Evet görüntü bikaç piksel. Olay sadece optik teleskoplarla bitmiyor, adamlar radyo dalgası, infrared teleskoplar da kullanıyor. Bilmem kaç ışık yılı uzaklıktaki binlerce yıldızın etrafındaki gezegenleri yıldızın etrafında dönerken yıldızlarında oluşturdukları ufak hareketleri ya da yıldızın önünden geçerken meydana getirdikleri küçük kararmaları inceleyerek buluyor. Sonra gezegenin atmosferinden gelen foton demetlerini inceleyip, spektrumlarına ayırıp gezegenin atmosferindeki gazların çeşitlerini ve miktarını hesaplıyorlar. ıyy bi kaç piksel görüntü, cep telefonum daha iyi çeker gibisinden abuk subuk yorumlar yapmaya devam edin...
Evet görüntü bikaç piksel. Olay sadece optik teleskoplarla bitmiyor, adamlar radyo dalgası, infrared teleskoplar da kullanıyor. Bilmem kaç ışık yılı uzaklıktaki...
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FerdosParadise 2 ay
Selamün Eleyküm Hippocamp :)
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tahir40 2 ay en beğenilen
Evet görüntü bikaç piksel. Olay sadece optik teleskoplarla bitmiyor, adamlar radyo dalgası, infrared teleskoplar da kullanıyor. Bilmem kaç ışık yılı uzaklıktaki binlerce yıldızın etrafındaki gezegenleri yıldızın etrafında dönerken yıldızlarında oluşturdukları ufak hareketleri ya da yıldızın önünden geçerken meydana getirdikleri küçük kararmaları inceleyerek buluyor. Sonra gezegenin atmosferinden gelen foton demetlerini inceleyip, spektrumlarına ayırıp gezegenin atmosferindeki gazların çeşitlerini ve miktarını hesaplıyorlar. ıyy bi kaç piksel görüntü, cep telefonum daha iyi çeker gibisinden abuk subuk yorumlar yapmaya devam edin...
2 Yanıt Yanıtla +14
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melo1903 2 ay tahir40
Çok bilmiş tavrınız beni o kadar tiksindiriyor ki , türkçe konuştuğumuz halde anlaşamamak gibi bi durum söz konusu .
sadece bu görselden ibaret değil söylemlerim . hepsi için geçerli yakından çekim veya mars fotoğrafları veya veya kime ne anlatmaya çalışıyorum ki. siz gördüğünüz ya da size abuk sabuk gelmeyen görüntülere yada resim mi demeliyim onlara inanmaya devam edin .
milletimiz kendi milletinden ırkından olan insanları hakir görmeye devam ederken elin oğlu diğe tabir ettiğimiz insanlar uzay keşiflerine devam ediyor . bu mantelite ile sadece klavye arkasından varabildiğimiz tek şey biraz ego tatmini ve kendini insanlardan üstün gösterme çabası gibi durumlar .
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c34 2 ay tahir40
Süpersiniz
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melo1903 2 ay
olay düz yuvarlak kare olayı değil ,fotoğraflarda kalite olayı yok megapixel bile değil belkide elle hazırlanmış görseller , bu bana çok saçma geliyor ve her seferinde birileriyle tartışmak zorunda kalıyorum . uzay orada ve biz oranın gerçek görüntülerine teleskop vs olmadan yakından bakamıyoruz çok garip . keza dünya görsellerinde de aynı durum söz konusu .
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Spider_hip 2 ay melo1903
Çekerken gece moduna almayı unutmuşlar.
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feylosoft 2 ay melo1903
Yanıldığınız temel nokta şu. Üniversite ve akademilerdeki bilim adamları bunu kendi yol ve yöntemlerine göre yapıyor ve fiziki olarak gök cisimlerini görmek onlar için çok bir anlam ifade etmiyor. Medyada gördüğünüz görsellerin çok büyük bölümü ise halkın ilgisini çekme amaçlı kullanılıyor yani bunların bilimsel değeri yok. Sizin bir kaç pixel dediğiniz resimlerden yola çıkılmıyor anlayacağınız. Radyo teleskoplardan tutun arkadaşın dediği tarzda görüntüleme yöntemlerine kadar bir çok tarzda istedikleri bilgileri alıyorlar. Hatta küçük bir hikaye anlatayım size Voyager I ve II sondaları uzaya gönderilirken üzerlerinde kamera yokmuş. İşin biraz medya ayağını da ciddiye alan Carl Sagan'ın baskıları sonucu fiziki kamera monte edilmiş. ünkü bilim adamların bunlardan gelecek bir kaç yüz pixellik fotoğraflarla işi yok. Lakin halkın işe ilgi duymasını isteyen Carl sagan bugün bu önerisiyle ne kadar haklı olduğunu gösteriyor. Carl'ı dinlemeselerdi klasik satürn ve jüpiter resimleri hala ortalarda olmayacaktı.
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haberler101.com 2 ay
hayal kırıklığı. o teleskop sayesinde bütün hepsine hakimiz diye düşünüyordum ama yine yanılmışım. düz dünya derneğine sıcak bakmaya başladım.
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sniper23 2 ay haberler101.com
Uzay düz olduğu için olayı anlamamışsın.
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