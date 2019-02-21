Neptün’ün yeni uydusu Hippocamp ile tanışın

Güneş sistemimizin sekizinci gezegeni Neptün’ün halihazırda var olan 13 uydusuna, 1 yeni gökcismi daha eklendi. Resmi olarak, gezegenin artık 14 tane uydusu var. 2013 yılında keşfedilen ve S/2004 N 1 olarak adlandırılan gök cismi, yaklaşık 34 km’lik çapıyla Neptün’ün en küçük uydusu olmuş durumda.

Söz konusu gökcismi, Hubble Uzay Teleskobunun 2009 yılında yakaladığı görüntüler neticesinde 2013 yılında fark edilmiş. Ancak yapılan araştırmalar gökcismiyle ilgili verilerin, Hubble kayıtlarında 2004 yılında ortaya çıktığını gösteriyor. Geçen süre zarfında da uydunun kâşifi Mark Showalter, ekibiyle birlikte gökcismini daha detaylı inceleme fırsatı bulmuş.

İlk tahminlere göre 2 kat daha büyük çıkan uydunun bu kadar küçük olması ise fark edilmesini zorlaştırmış gibi gözüküyor. Bu sebeple, 1989 yılında o bölgeden geçen Voyager2 uzay aracı da gökcismini saptayamamış.

Neptün’ün denizcilikle ilgili temasının devam ettirilmesi maksadıyla da uyduya, Yunan mitolojisinde yer alan ve yarı at yarı balık bir yaratık olan Hippocamp (at balığı) ismi uygun görülmüş.

https://www.seti.org/press-release/tiny-neptune-moon-spotted-hubble-may-have-broken-larger