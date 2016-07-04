Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Bilim insanları, ışık kullanarak kanserli hücreleri öldürmeyi başardılar

San Antonio Üniversitesi'nde görevli bilim insanları, kanserli hücreleri yok etmek için yeni bir metod geliştirdiler. Bu optogenetik metodu sayesinde kanserli hücreler ışık kullanılarak yok edildi.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
6,2b
1
10
Diğer Bilim ve Teknoloji
Erhan Tan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Çağımızın en ölümcül hastılığı olan kansere karşı mücadelede kemoterapi ve radyoterapi gibi tedavi yöntemleri oldukça etkili olsa da, bu tedavi yöntemlerinin en büyük eksisi hastalara verdiği zarar. Bu yüzden de bilim insanları bu yöntemlerin yerine alabilecek daha az zararlı tedavi yöntemleri aramaya devam ediyorlar. Bilim insanlarının üzerinde çalıştığı bu yenilikçi tedavi yöntemlerinden biri de optogenetik.
Kanser hücrelerinin azaltılması ve yok edilmesi için ışıktan faydalanan optogenetik tedavi yöntemi, kansere karşı mücadelede umut vadeden metodlar arasında yer alıyor. San Antonio Üniversitesi'nde optogenetik üzerine çalışan bilim insanları, ameliyat ile alınamayan ulaşılması zor tümörleri yok etmek için yeni bir tedavi metodu geliştirdiler. Bu yeni metod, özellikle ameliyatın aşırı riskli olarak değerlendirildiği durumlarda hastalara yardımcı olabilir.
San Antonio Üniversitesi'nde geliştirilen bu yeni tedavi metodunda, doktorlar, nitrobenzaldehyde adını taşıyan kimyasal karışımı tümöre enjekte ediyorlar. Bu kimyasal tümöre yayıldıktan sonra, kimyasal verilmiş tümöre ultraviyole ışıklar tutuluyor. Böylece tümör öylesine asidik bir hal alıyor ki, adeta kendi kendisini yok ediyor.
Şu anda fareler üzerinde testler yapmakta olan araştırmacılara göre, yapılan deneylerde oldukça başarılı sonuçlar alınmış durumda. Bu metod uygulanarak ultraviyole ışık tutulan kanserli hücrelerin yüzde 95'inin 2 saat içinde öldüğü belirtiliyor.
Bu metod henüz araştırma aşamasında olsa da, gelecekte kanserin tedavisi için oldukça umut vadeden bir gelişme. Bu tedavinin en büyük artısı, kemoterapi gibi mevcut metodların aksine vücudun sadece belli bir bölgesine uygulanması ve bu sayede sağlıklı hücrelere zarar vermiyor olması.

https://www.engadget.com/2016/07/01/scientists-use-light-to-nuke-cancer-cells-in-mice/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
sosisvesalam 3 yıl en beğenilen
gerçek midir bilmem ama dr. rife geldi aklıma

Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Powerman1923 3 yıl
Umarım kansere bir an önce çare bulunur.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 3 yıl
bu çok iyi bir gelişme...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
arel.gr 3 yıl
ileriyi vaat etmeden, "başardılar" yazmasi sevindirici
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
crazy585858 3 yıl
yahu bu zaten vardı.. fotodinamik tedavi diye..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
casperfriendly 3 yıl
Geri türüyormuş kerata... Ne gıcık bir şey... Bir düş yakamızdan ya.. Kötü mikrop...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
redoracle 3 yıl casperfriendly
Kanserli Hücrelerden gelen tepki:-Ulan ışıkla beni mi korkutucan,sen dur daha sen durr.


Güzel gelişmeler bir yandan kök hücre,bir yandan mikro robotlar,şimdide bu,sanki tam bunlar biticek derken,bu seferde Dünya bitme noktasına gelecek çevre kirliliği vs den.

Kanser'den kurtuluş var ama yaşayabildiğimiz sadece 1 dünya var.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Virinom 3 yıl
Sajuuk
Radyoterapinin aynisi. Haberde radyoterapiden artisi anlatilmamış zira ultraviyole ışınında kanser riski tasidigi dusunuluyor

Tam olarak radyoterapinin aynısını olduğunu düşünmüyorum zira radyoterapide etkilenen alan haberde bahsedilene göre çok daha fazla.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
A.F.Y.D 3 yıl
Benim düşüncem doğada her şeyin bulunduğu ama doğadaki elementleri kullanmak için her zaman bilgiye ihtiyaç olduğudur.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Sajuuk 3 yıl
Radyoterapinin aynisi. Haberde radyoterapiden artisi anlatilmamış zira ultraviyole ışınında kanser riski tasidigi dusunuluyor
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +178 madmahmutd +134 BlackLead +127 Domatore +113 Galatas4ray +108 Mugetsuga +102 Tugrul_512bit +86 sistemli adam +86 Fenomenon +83 Mutlak.Sıfır +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
6204 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
kanser, sağlık ve
6 etiket daha optogenetik san antonio üniversitesi Diğer Bilim ve Teknoloji Bilim ve Teknoloji Infinitum Nihil Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl LG’den giriş seviyesine iki yeni X modeli daha 3 yıl Apple, Tidal servisi için 500 milyon dolar ödeyebilir 3 yıl Pasifik Okyanusu'nda radyasyon seviyesi sonunda normale dönüyor 3 yıl Tek hücreli canlılarla Pac-Man oynadılar (VİDEO) 3 yıl Gigabyte Z170-Gaming K3 anakart inceleme videosu 3 yıl Apple'dan Spotify'a cevap gecikmedi 3 yıl Juno'da bizleri neler bekliyor? İşte tarihi göreve dair her şey 3 yıl Çin’de 10000 adet sanal gerçeklik noktası kuruluyor 3 yıl Samsung, son iki yılın en iyi faaliyet karını elde etti 3 yıl Samsung'dan 5.5 inç ekranlı bütçe dostu model Galaxy Wide 3 yıl iOS'un popüler yüz değiştirme uygulaması nihayet Android'e geldi 3 yıl Park etme sorununu ortadan kaldıran otomobil tekerleği 3 yıl PGS projesi ile PC oyunları cebe giriyor 3 yıl GeForce Experience 3.0 ile bellek kullanımı azalıyor 3 yıl Microsoft, büyük bir Windows 10 yükseltme teklifine başladı 3 yıl Londra polisi motosikletli hırsızları kovalamak için drone kullanacak 3 yıl Snapdragon 820'li Galaxy S7 modelleri artık root edilebiliyor 3 yıl JUNO YÖRÜNGEDE!: İşte NASA'nın canlı yayını 3 yıl GeForce GTX 1060 hakkında yeni bilgiler ve analiz 3 yıl Asus ZenFone Zoom ve ZenFone Selfie için Android 6.0 güncellemesi başladı 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Bilim insanları, ışık kullanarak kanserli hücreleri öldürmeyi başardılar Sonraki Uzaylı avlayacaklar: Çin dünyanın en büyük radyo teleskobunu tamamladı 3 yıl Teknolojinin yol ile imtihanı "Hangi navigasyonu kullanmalı" 3 yıl Arçelik, Pakistan’ın dev beyaz eşya üreticisini satın alıyor 3 yıl Juno'nun konumunu bu uygulamayla canlı takip edin 3 yıl Yeni bir sızıntıya göre Mi 5s 5.5 inçlik bir ekranla gelecek 3 yıl Yaşlı adam 3D yazıcı ile yeni çenesine kavuştu 3 yıl Facebook Messenger botlarının kullanımı yaygınlaşıyor 3 yıl Microsoft MVP programı Insider içerisine entegre oluyor 3 yıl Dünyanın en hızlı Mini ITX ekran kartı geliyor: GeForce GTX 1070 Mini ITX 3 yıl Zayıf LG G5 satışları, yeniden yapılanmayı gündeme getirdi 3 yıl Microsoft, LinkedIn için neden bu kadar fazla ödedi? 3 yıl Mahindra, Pininfarina imzalı Tesla rakibi elektrikli araç geliştirebilir 3 yıl Şimdi de Galaxy S7 Edge+ sesleri 3 yıl Buz Devri yeniden mobil platformlarda 3 yıl 2016 Yaz Olimpiyatları sanal gerçeklik ortamında izlenebilecek 3 yıl Mobilite: Telefonlara vergi şoku, Galaxy Note 7 ve dahası... 3 yıl Apple'dan NASA'nın Juno görevine özel muhteşem kısa film (VİDEO) 3 yıl Nissan elektrikli araçlarının pilleri, Fransız veri merkezinde tekrar hayat buluyorlar 3 yıl Tesla’nın karıştığı kaza, otonom araçların yükselişine bir engel teşkil eder mi? 3 yıl 6.6 inçlik Honor V8 Max TENAA sertifikasyonunda görüldü Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
Türkiye Espor Futbol Ligi Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim