Bilim insanları, ışık kullanarak kanserli hücreleri öldürmeyi başardılar

Çağımızın en ölümcül hastılığı olan kansere karşı mücadelede kemoterapi ve radyoterapi gibi tedavi yöntemleri oldukça etkili olsa da, bu tedavi yöntemlerinin en büyük eksisi hastalara verdiği zarar. Bu yüzden de bilim insanları bu yöntemlerin yerine alabilecek daha az zararlı tedavi yöntemleri aramaya devam ediyorlar. Bilim insanlarının üzerinde çalıştığı bu yenilikçi tedavi yöntemlerinden biri de optogenetik.

Kanser hücrelerinin azaltılması ve yok edilmesi için ışıktan faydalanan optogenetik tedavi yöntemi, kansere karşı mücadelede umut vadeden metodlar arasında yer alıyor. San Antonio Üniversitesi'nde optogenetik üzerine çalışan bilim insanları, ameliyat ile alınamayan ulaşılması zor tümörleri yok etmek için yeni bir tedavi metodu geliştirdiler. Bu yeni metod, özellikle ameliyatın aşırı riskli olarak değerlendirildiği durumlarda hastalara yardımcı olabilir.

San Antonio Üniversitesi'nde geliştirilen bu yeni tedavi metodunda, doktorlar, nitrobenzaldehyde adını taşıyan kimyasal karışımı tümöre enjekte ediyorlar. Bu kimyasal tümöre yayıldıktan sonra, kimyasal verilmiş tümöre ultraviyole ışıklar tutuluyor. Böylece tümör öylesine asidik bir hal alıyor ki, adeta kendi kendisini yok ediyor.

Şu anda fareler üzerinde testler yapmakta olan araştırmacılara göre, yapılan deneylerde oldukça başarılı sonuçlar alınmış durumda. Bu metod uygulanarak ultraviyole ışık tutulan kanserli hücrelerin yüzde 95'inin 2 saat içinde öldüğü belirtiliyor.

Bu metod henüz araştırma aşamasında olsa da, gelecekte kanserin tedavisi için oldukça umut vadeden bir gelişme. Bu tedavinin en büyük artısı, kemoterapi gibi mevcut metodların aksine vücudun sadece belli bir bölgesine uygulanması ve bu sayede sağlıklı hücrelere zarar vermiyor olması.

https://www.engadget.com/2016/07/01/scientists-use-light-to-nuke-cancer-cells-in-mice/