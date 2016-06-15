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Hitachi, kolon ve meme kanserini tespit edebilecek bir idrar testi geliştiriyor

Japon teknoloji firması Hitachi Ltd, kolon ve meme kanserinin teşhisini kolaylaştıracak yeni bir idrar testi geliştiriyor. Bu yeni idrar testi için yakında patent başvurusunda bulunulacak.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Erhan Tan
Haber Editörü
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Günümüzün en ölümcül hastalıklarından biri olan kanserin bu kadar tehlikeli olmasının en önemli nedenlerinden biri, birçok vakada hastalığın ileri evrelere kadar teşhis edilememesi. Bu yüzden tüm dünyada sağlık örgütleri ve çeşitli şirketler kanseri erken teşhis etmenin yollarını arıyorlar. Bu konuda önemli adımlar atan şirketlerden biri de, Japonya merkezli teknoloji firması Hitachi Ltd.
Hitachi, dün bir açıklama yayınlayarak, kolon ve meme kanserinin kolaylıkla teşhis edilmesine olanak sağlayacak yeni bir idrar testi geliştirdiğini açıkladı. Az sayıda hasta ile düzenlediği test aşamasında başarılı sonuçlar alan şirket, önümüzdeki dönemde daha kapsamlı testler düzenleyecek.
Hitachi'nin Summit Pharmaceuticals International Corp. ve Sumitomo Corp. şirketleri ile birlikte düzenlediği ilk test sürecinde; 15 meme kanseri hastası, 15 kolon kanseri hastası ve sağlıklı 15 kişiden idrar örnekleri alındı. Bu idrar örneklerini inceleyen araştırmacılar, kanserli hastaları tespit etmelerini sağlayan 10 biyolojik gösterge bulmayı başardılar.
Bundan sonra idrar testini 200 meme kanseri hastası ve 200 sağlıklı kişi ile test edecek olan Hitachi Ltd, önümüzdeki dönemde bu idrar testinin patentini almak için başvuruda bulunacak.

http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-06-14/hitachi-developing-urine-test-for-cancers-of-breast-and-colon Yorum Yaz
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Pi 3 yıl en beğenilen
Vay be adamlara bak. Super proje. Umarim erkenden basariya ulasir.
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abraxsas 3 yıl
İnsanlık adına güzel bir gelişme, hepsini tek tek tebrik etmek lazım.
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lazloo 3 yıl
Tebrikler gerçekten. Umarım çok daha başarılı olurlar bu konuda.
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kadirirdem 3 yıl
bu çok iyi olur artık insanlar kanser yüzlerinden ölmesinler...
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profecco 3 yıl
Vallahi süper. Ailemde kolon kanseri var zaten kimde çıkacağı belli olmuyor.
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Umutcan 3 yıl
Tebrikler, erken teşhisi kolaylaştıran daha çok çalışma görürüz umarım. Bu hastalığın şimdilik tek çözümü erken teşhis çünkü.
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abraxsas 3 yıl
İnsanlık adına güzel bir gelişme, hepsini tek tek tebrik etmek lazım.
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Pi 3 yıl en beğenilen
Vay be adamlara bak. Super proje. Umarim erkenden basariya ulasir.
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