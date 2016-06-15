Hitachi, kolon ve meme kanserini tespit edebilecek bir idrar testi geliştiriyor

Günümüzün en ölümcül hastalıklarından biri olan kanserin bu kadar tehlikeli olmasının en önemli nedenlerinden biri, birçok vakada hastalığın ileri evrelere kadar teşhis edilememesi. Bu yüzden tüm dünyada sağlık örgütleri ve çeşitli şirketler kanseri erken teşhis etmenin yollarını arıyorlar. Bu konuda önemli adımlar atan şirketlerden biri de, Japonya merkezli teknoloji firması Hitachi Ltd.

Hitachi, dün bir açıklama yayınlayarak, kolon ve meme kanserinin kolaylıkla teşhis edilmesine olanak sağlayacak yeni bir idrar testi geliştirdiğini açıkladı. Az sayıda hasta ile düzenlediği test aşamasında başarılı sonuçlar alan şirket, önümüzdeki dönemde daha kapsamlı testler düzenleyecek.

Hitachi'nin Summit Pharmaceuticals International Corp. ve Sumitomo Corp. şirketleri ile birlikte düzenlediği ilk test sürecinde; 15 meme kanseri hastası, 15 kolon kanseri hastası ve sağlıklı 15 kişiden idrar örnekleri alındı. Bu idrar örneklerini inceleyen araştırmacılar, kanserli hastaları tespit etmelerini sağlayan 10 biyolojik gösterge bulmayı başardılar.

Bundan sonra idrar testini 200 meme kanseri hastası ve 200 sağlıklı kişi ile test edecek olan Hitachi Ltd, önümüzdeki dönemde bu idrar testinin patentini almak için başvuruda bulunacak.

http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-06-14/hitachi-developing-urine-test-for-cancers-of-breast-and-colon