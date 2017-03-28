Bilim insanları ıspanak yaprağını atan bir kalbe çevirdi

Araştırmacılar zarar gören doku ve organların onarılması ya da zarar görenlerin yerine içinde hücrelerin ve damarların yerleşebileceği yapıların oluşturulması için 3D yazıcılardan faydalanıyor olsa da özellikle kalp gibi karmaşık ve kritik organlarda bu sistem yeterince işe yarar değil. ABD’deki Worcester Politeknik Enstitüsü’ndeki biyomühendisler ise kalp dokusu üretmek için daha önce hiç denenmemiş bir madde kullandı: Ispanak.

Ispanak yaprağına baktığında yaprağın ve kökün kendisine aort damarlarını hatırlattığını söyleyen araştırma ekibinden Joshua Gershlak’in fikri üzerine ekip çalışmaya başladı. İlk olarak yapraktaki bitki hücrelerini ortadan kaldırmak için yaprağa birkaç gün boyunca arıtıcı solüsyon pompalayan ekip daha sonra yaprağın tamamen bitki hücrelerinden arınıp damar yollarına sahip ve tamamen selülozdan oluşmuş bir madde haline geldiğini gördü. Ekip damar yollarının eski haline gelmesi için yaprağa kan pompaladı ve son olarak insanda bulunan kalp hücresinden yerleştirdi.

Yaprak Üzerinde Oluşturulan Kalp Atmaya Başladı

Tüm sürecin tamamlanmasının ardından ıspanak yaprağından oluşturulan kalp dokusu 21 günlük deney süresince kendiliğinden atmaya başladı. Ekip henüz yapraktaki dokunun nasıl çalıştığını ve yapay bir organ oluşturmak için hücrelerle nasıl bir araya geldiğini tam olarak açıklayamasa da ortaya çıkan sonuç bu alanda çalışmaları sürdürmek ve iyimser düşünmek için oldukça yeterli.

Şimdi ekip kalp nakli gereken hastalar veya kalpteki dokuları zarar göre kişilerin ıspanak yaprağı aracılığıyla sağlıklarına tekrar kavuşabilmeleri için canlı ve esnek doku üretim sürecini geliştirmeye çalışıyor. Benzer çalışmalarda olduğu gibi yöntemin pratiğe dökülmesinin uzun bir zaman alacağı düşünülüyor ancak farklı ekiplerinde yapacağı benzer çalışmalar ve deneyin tamamen aydınlatılmasıyla birlikte ıspanak yaprağı kalp rahatsızlığı bulunan kişilere umut ışığı olabilir.

Araştırma sürecini aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz:

https://arstechnica.com/science/2017/03/spinach-leaf-transforms-into-sheet-of-beating-human-heart-cells/