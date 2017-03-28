Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
Şu anda 1 kişi burada

Bilim insanları ıspanak yaprağını atan bir kalbe çevirdi

ABD’li araştırmacılar ıspanak yaprağını bitki hücrelerinden arındırarak içine yerleştirilen kan ve kalp hücreleri ile kendiliğinden atan kalp dokusu üretmeyi başardı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
5,7b
1
14
Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

 

Araştırmacılar zarar gören doku ve organların onarılması ya da zarar görenlerin yerine içinde hücrelerin ve damarların yerleşebileceği yapıların oluşturulması için 3D yazıcılardan faydalanıyor olsa da özellikle kalp gibi karmaşık ve kritik organlarda bu sistem yeterince işe yarar değil. ABD’deki Worcester Politeknik Enstitüsü’ndeki biyomühendisler ise kalp dokusu üretmek için daha önce hiç denenmemiş bir madde kullandı: Ispanak.

Ispanak yaprağına baktığında yaprağın ve kökün kendisine aort damarlarını hatırlattığını söyleyen araştırma ekibinden Joshua Gershlak’in fikri üzerine ekip çalışmaya başladı. İlk olarak yapraktaki bitki hücrelerini ortadan kaldırmak için yaprağa birkaç gün boyunca arıtıcı solüsyon pompalayan ekip daha sonra yaprağın tamamen bitki hücrelerinden arınıp damar yollarına sahip ve tamamen selülozdan oluşmuş bir madde haline geldiğini gördü. Ekip damar yollarının eski haline gelmesi için yaprağa kan pompaladı ve son olarak insanda bulunan kalp hücresinden yerleştirdi.

Yaprak Üzerinde Oluşturulan Kalp Atmaya Başladı

Tüm sürecin tamamlanmasının ardından ıspanak yaprağından oluşturulan kalp dokusu 21 günlük deney süresince kendiliğinden atmaya başladı. Ekip henüz yapraktaki dokunun nasıl çalıştığını ve yapay bir organ oluşturmak için hücrelerle nasıl bir araya geldiğini tam olarak açıklayamasa da ortaya çıkan sonuç bu alanda çalışmaları sürdürmek ve iyimser düşünmek için oldukça yeterli.

Bilim insanları ıspanak yaprağını atan bir kalbe çevirdi
 

Şimdi ekip kalp nakli gereken hastalar veya kalpteki dokuları zarar göre kişilerin ıspanak yaprağı aracılığıyla sağlıklarına tekrar kavuşabilmeleri için canlı ve esnek doku üretim sürecini geliştirmeye çalışıyor. Benzer çalışmalarda olduğu gibi yöntemin pratiğe dökülmesinin uzun bir zaman alacağı düşünülüyor ancak farklı ekiplerinde yapacağı benzer çalışmalar ve deneyin tamamen aydınlatılmasıyla birlikte ıspanak yaprağı kalp rahatsızlığı bulunan kişilere umut ışığı olabilir.

Araştırma sürecini aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz:
 

https://arstechnica.com/science/2017/03/spinach-leaf-transforms-into-sheet-of-beating-human-heart-cells/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
babacan52 2 yıl en beğenilen
Bizde de evin var mı araban var mı :D üzerime yapar mısın :D
Yanıtla +28
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Hasan07-36 2 yıl
Yapılan işe hem yuh diyorum hem de helal olsun diyorum. İnşallah yakın bir zamanda omurilik felcinin de tedavisini bulurlar...
Yanıtla +14
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
redoracle 2 yıl
Bizimiler normal suyu zemzeme çevirme gibi şeylerle uğraşırken,adamların yaptıklarına bak.
Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 2 yıl
Ispanaktan yürek değil börek olur
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mbs02 2 yıl
aslında çok da anlaşılmayacak bir şey değil orada elde ettikleri aslında bronş gibi gittikçe dallanıp küçülen bir boru sistemi sonuçta bu kul yapısı değil.
ayrıca kalp kası atmaya programlıdır.
Bir defasında hocamız kurbağayı kesti kalbini çıkarttı serum fizyolojik sıvı dediğimiz temelde tuzlu su olan sıvıya batırdı ve bir gazete parçasının üstüne koydu ve kalp orada atmaya başladı. Kalp kası uygun ortam olursa nerede olursa olsun atma eğilimindedir. Hatta beynin görevi kalbin atmasını sağlamak değil tam tersine aşırı atmasını önlemek
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
津波 2 yıl
Ispanağı daha bi farklı yiyeceğim artık :(
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cosica 2 yıl
bu çalışmayı yapan kimse beni bulsun, yemek ısmarlıycam.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kartal Göz 2 yıl

Çok iyi ya. Süper bir şey. İşte yaratıcı fikirler bilimle buluşunca ortaya böyle teknikler, teknolojiler be çözümler ortaya çıkıyor. Kendilerini tebrik ediyorum.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 2 yıl
Vay be şuna bak inanılır gibi değil..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Hasan07-36 2 yıl
Yapılan işe hem yuh diyorum hem de helal olsun diyorum. İnşallah yakın bir zamanda omurilik felcinin de tedavisini bulurlar...
Yanıtla +14
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
crazywinner3 2 yıl
Oysa bayım siz bir sebze bile olamazsınız çünkü ıspanağın bile kalbi var
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
shpynx 2 yıl
bknz : extracellular matrix
dailymotion.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
redoracle 2 yıl
Bizimiler normal suyu zemzeme çevirme gibi şeylerle uğraşırken,adamların yaptıklarına bak.
Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +339 mustafaaydemirr +130 danger1513 +96 damn2u +81 yhanozdemir +63 esmerbuyucu +62 edirneli86 +53 l4her0 +52 Spider_hip +51 torenbolen +50
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
5690 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
kalp, organ ve
4 etiket daha doku Diğer Bilim ve Teknoloji Bilim ve Teknoloji Furkan Babur
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Samsung Türkiye’de Ar-Ge merkezi açacak 2 yıl Samsung Galaxy S8 ve S8+ modellerinin Türkiye fiyatları belli oldu 2 yıl Samsung Galaxy S8 serisi karşınızda: Her şey yeniden başlıyor 2 yıl ABD Ticaret Bakanlığı, ZTE’yi kara listeden çıkarıyor 2 yıl Booking.com’un Türkiye faaliyetleri mahkeme kararıyla durduruldu! 2 yıl Çinli Tencent, Tesla’nın yüzde 5’ini satın aldı 2 yıl Türkiye'nin tamamen elektrikli ilk otobüs filosu İzmir'de hizmete giriyor 2 yıl Sıfır otomobillere kur zammı geliyor: Fiyatlarda ciddi artış yaşanacak 2 yıl Samsung Galaxy S8 canlı yayını | Simultane tercüman eşliğinde 2 yıl Hyundai IONIQ ön inceleme: Türkiye'ye de geliyor! 2 yıl 31 Mart’tan itibaren THY’de ücretsiz Wi-Fi dönemi 2 yıl Jet kiralama uygulaması JetSmarter, bebekler için bağış programı başlatıyor 2 yıl Saf Android deneyimi neler vadediyor? 2 yıl LG G6 günlük 50 bin adet üretiliyor, güvenlik ilk sırada 2 yıl Android 8.0 ile gelen 20 yenilik - Bölüm 2 2 yıl 60 Metre boyundaki dev dronelar havayolu taşımacılığını ucuz hale getirebilir 2 yıl Tomb Raider filminden ilk görüntüler yayınlandı 2 yıl Yeni Hyundai i30’u en yetkili ağızdan dinledik, aracı kısa bir rotada kullandık 2 yıl Call of Duty’nin yeni oyunu İkinci Dünya Savaşı’nı konu alacak 2 yıl FBI’dan kontrol dışı gözetleme: 117 Milyon Amerikalının yüzü FBI’da kayıtlı 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Bilim insanları ıspanak yaprağını atan bir kalbe çevirdi Sonraki Yerli baz istasyonu ULAK üzerinden ilk arama gerçekleştirildi 2 yıl Samsung, akıllı saatlere ikinci bir ekran ekliyor 2 yıl ABD’de kayıtlı drone sayısı uçakları ikiye katladı 2 yıl Spider Man Homecoming’in yeni fragmanı paylaşıldı 2 yıl Bozankaya ve Karsan, yerli elektrikli otobüs için güçlerini birleştirdi 2 yıl Windows 10 Creators Update'i şimdi bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz! [Güncellendi] 2 yıl Lexar’dan dayanıklılık odaklı flash bellekler 2 yıl Razer, oyuncuları oynadıkça ödüllendirecek 2 yıl iOS 10.3 güncellemesi dağıtıma başladı 2 yıl Türk savunma sanayiinden ihracata 6 milyar dolarlık dev katkı beklentisi 2 yıl Android 8.0 ile gelen 20 yenilik - Bölüm 1 2 yıl Elon Musk, şirketlerine bir yenisini daha ekledi: Neuralink, insan beynini bilgisayarla destekleyecek 2 yıl Beynimiz, düşündüğümüzden 100 kat daha güçlü olabilir 2 yıl 16 çekirdekli AMD Ryzen geliyor: Özel video 2 yıl Spider Man Homecoming’in yeni tanıtım videosu paylaşıldı 2 yıl Apple’ın Night Shift özelliği Mac’e geldi 2 yıl Android'in babası Andy Rubin'in çerçevesiz telefonu heyecan yarattı 2 yıl Yüksek miktarlarda yapay kan üretimi artık mümkün! 2 yıl Samsung'un üst düzey telefon satışları %29'a düştü 2 yıl Güneş panellerinde verimlilik rekoru kırıldı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Luigi’s Mansion 3, Fire Emblem: Three
Bölüm Sonu Canavarı
Turkey5 CS:GO Takımı Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Shenmue III Ryo'nun Hikayesini Tamamlamayacak
Bölüm Sonu Canavarı
Xiaomi Mi 9T Türkiye fiyatı belli oldu!
DonanımHaber
Android Q güncellemesi alacak Huawei
DonanımHaber
Evlenen Eski Sevgilim Beni Unutamamış
DH Forum
DS 3 Crossback Türkiye'de satışa sunuldu:
DonanımHaber
Milli muharip uçağın birebir modeli
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim