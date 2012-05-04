Bilkom yeni iPad fiyatlarını açıkladı

Haber Editörü
Apple firmasının Türkiye distribütörü Bilkom, yarın satışa çıkacak yeni iPad fiyatlarını resmi olarak açıkladı.
Dolar kuruna göre değişiklik gösteren modellerin fiyatları sitede bugün şu şekilde:
Yeni iPad 16GB WiFi : 1,202.13 TL
Yeni iPad 32GB WiFi : 1,492.79 TL
Yeni iPad 64GB WiFi : 1,741.94 TL
Yeni iPad 16GB WiFi+3G : 1,513.56 TL
Yeni iPad 32GB WiFi+3G : 1,783.46 TL
Yeni iPad 64GB WiFi+3G : 2,032.61 TL
Yapı Kredi bankası kredi kartlarına vadesiz 12 taksit yapılırken EFT/Havale için yüzde 2 indirim uygulanıyor. İlk etapta; Apple Premium Reseller Mağazaları ile birlikte Bimeks, Darty, Electroworld, Mediamarkt, Saturn, Teknosa ve Vatan mağazalarında satışa sunulacak yeni iPad'lerin tüm modellerini uygun ödeme seçenekleri ile bulabilmek mümkün.
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Arkadasım bilmedigin konular hakkında once arastırma yap sonra yazarsan insanları yanlıs yonlendirmezsin.
Yurt dısından alınan ipad 1 yıl garantilidir.(Bazı ulkeler haric)
Senin hesaba gore urun 499$ + %18 KDV ekle 588$ Dolar kurunu 1,76 dan al tmm bitti demi gerisi kar
Arkadasım bu ulkede gumruk vergisi denen bir sey var duydunmu hiç ? En kotu %10 versen ki daha fazla 646$ Cevirelim TL ye kabaca 1136 TL
Pek senin hesapladıgın gibi degil Simdi Sen bu fiyatı yuksek buluyorsun ama + ları gormuyorsun
1- 2 Yıl garanti alıyorsun
2- Turkiyenin her yerinden arızalı urununu ucretsiz servislere gonderiyorsun ucretsiz geri teslim alıyorsun.
Simdi isteyen eksi bassın isteyen artı biraz arastırıpta yorum yazın.Bilmeden yazmayalım.Bu arada simdi diyeceksiniz bilkom 499$ almıyor diye tabiki almıyor ama 399$ almıyor emin olun.
SAYGILARLA