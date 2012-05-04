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Bilkom yeni iPad fiyatlarını açıkladı

7 yıl
13,9b
1
187
iPad
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple firmasının Türkiye distribütörü Bilkom, yarın satışa çıkacak yeni iPad fiyatlarını resmi olarak açıkladı.

Dolar kuruna göre değişiklik gösteren modellerin fiyatları sitede bugün şu şekilde:

Yeni iPad 16GB WiFi : 1,202.13 TL

Yeni iPad 32GB WiFi : 1,492.79 TL

Yeni iPad 64GB WiFi : 1,741.94 TL

Yeni iPad 16GB WiFi+3G : 1,513.56 TL

Yeni iPad 32GB WiFi+3G : 1,783.46 TL

Yeni iPad 64GB WiFi+3G : 2,032.61 TL

Yapı Kredi bankası kredi kartlarına vadesiz 12 taksit yapılırken EFT/Havale için yüzde 2 indirim uygulanıyor. İlk etapta; Apple Premium Reseller Mağazaları ile birlikte Bimeks, Darty, Electroworld, Mediamarkt, Saturn, Teknosa ve Vatan mağazalarında satışa sunulacak yeni iPad'lerin tüm modellerini uygun ödeme seçenekleri ile bulabilmek mümkün.

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war3z 7 yıl en beğenilen
Fiyatlar uygun gibi??
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Rock_Rage 7 yıl
inanc13
Türkiye adamdan sayılmıyor ta 2 ay sonra geliyor sizde aa cok ucuz diyorsunuz :D koşun alın hemen ayrıca hiçte ucuz degil satış fiyatı zaten 499 dolar TL ye cevirirsen 878 TL eder kdv ile birlikte 1036.17 TL bilkomun bi ipad den karı 170 TL :D

Arkadasım bilmedigin konular hakkında once arastırma yap sonra yazarsan insanları yanlıs yonlendirmezsin.
Yurt dısından alınan ipad 1 yıl garantilidir.(Bazı ulkeler haric)
Senin hesaba gore urun 499$ + %18 KDV ekle 588$ Dolar kurunu 1,76 dan al tmm bitti demi gerisi kar
Arkadasım bu ulkede gumruk vergisi denen bir sey var duydunmu hiç ? En kotu %10 versen ki daha fazla 646$ Cevirelim TL ye kabaca 1136 TL
Pek senin hesapladıgın gibi degil Simdi Sen bu fiyatı yuksek buluyorsun ama + ları gormuyorsun
1- 2 Yıl garanti alıyorsun
2- Turkiyenin her yerinden arızalı urununu ucretsiz servislere gonderiyorsun ucretsiz geri teslim alıyorsun.
Simdi isteyen eksi bassın isteyen artı biraz arastırıpta yorum yazın.Bilmeden yazmayalım.Bu arada simdi diyeceksiniz bilkom 499$ almıyor diye tabiki almıyor ama 399$ almıyor emin olun.
SAYGILARLA
inanc13Türkiye adamdan sayılmıyor ta 2 ay sonra geliyor sizde aa cok ucuz diyorsunuz :D koşun alın hemen ayrıca hiçte ucuz degil satış fiyatı z...
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3 Yanıt Yanıtla +9
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inanc13 7 yıl
Türkiye adamdan sayılmıyor ta 2 ay sonra geliyor sizde aa cok ucuz diyorsunuz :D koşun alın hemen ayrıca hiçte ucuz degil satış fiyatı zaten 499 dolar TL ye cevirirsen 878 TL eder kdv ile birlikte 1036.17 TL bilkomun bi ipad den karı 170 TL :D
Türkiye adamdan sayılmıyor ta 2 ay sonra geliyor sizde aa cok ucuz diyorsunuz :D koşun alın hemen ayrıca hiçte ucuz degil satış fiyatı zaten 499 dolar TL ye cev...
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2 Yanıt Yanıtla +6
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DH Misafiri 6 yıl
hiç bir mağzada yeni ipad yok neden acaba
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jovanovic 6 yıl
Yine çok ucuz ya, sahte mi acaba...
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Leptons 6 yıl
new ipadin 32 gb wifi olan modeli ne zaman stoklara girer acaba bilgisi olan var mı
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DH Misafiri 6 yıl
Sometimes one can say in a few words what it could take someone else an enrite book to say. This quote is excellent! Thanks for sharing! I've shared it with others this morning already!
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dejalotto 6 yıl
Bilkom un yeni ipad i tanitim ve satisindaki beceriksizligine akil sir erdirmek mumkun degil! Kendi sitelerinde yeni ipad ile ilgili hicbirsey yok! Bu ne bicim bir distrubutorluk, ne bicim saticiliktir anlamak mumkun degil...
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DH Misafiri 6 yıl
Allah aşkına APPLE dan bahsediyorsunuz... Fiyatları bence oldukça uygun ( APPLE OLARAK ) Yeni özellikleri için bence o para verilir... Ayrıca şu an Türkiye de var. 2 ay sonra fln değil ararsan mağazalarda şu an bile var...
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Nef'i 7 yıl
Eski fiyatlara göre biraz daha insaflı fiyatlar olmuş. Daha alınabilir sayılabilir bu fiyatlar.
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Umutcan 7 yıl
Darısı cep telefonu fiyatlarının da başına.
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gamefry 7 yıl
Bundan ucuza olmasi zor. Bilkom buyuk ihtimalle euro uzerinden aliyordur, euro bolgesiyiz. Adamlar abarti kar koymamislar bence. Kar yapicaklar nede olsa isleri bu, hayrina yapmaz kimse :) fiyat iyi gibi...
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XanthiN 7 yıl
Guncel Kalmalı
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alveyns 7 yıl
Vay be ben daha pahalı olmasını beklerdim yeni İpad in iyi sayılır fiyatlar hele teknosada ucuz olması bayağı şaşırttı beni
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xyz88 7 yıl
Mediamarkt mersinden aldim, 32 gb almak istiyordum ancak param yetmedi 16 gb aldim wifi 1199 tl. İpad 2 kullanmistim, bunun ekrani ciddi anlamda cok guzel, hele imdb uygulamasiyla hollywood unlulerine bakmak feci birsey.
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JonnyCaqe 7 yıl
Resmen şaşırdım fiyatlar gayet güzel
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