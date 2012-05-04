Bilkom yeni iPad fiyatlarını açıkladı

Apple firmasının Türkiye distribütörü Bilkom, yarın satışa çıkacak yeni iPad fiyatlarını resmi olarak açıkladı.





Dolar kuruna göre değişiklik gösteren modellerin fiyatları sitede bugün şu şekilde:





Yeni iPad 16GB WiFi : 1,202.13 TL





Yeni iPad 32GB WiFi : 1,492.79 TL





Yeni iPad 64GB WiFi : 1,741.94 TL





Yeni iPad 16GB WiFi+3G : 1,513.56 TL





Yeni iPad 32GB WiFi+3G : 1,783.46 TL





Yeni iPad 64GB WiFi+3G : 2,032.61 TL





Yapı Kredi bankası kredi kartlarına vadesiz 12 taksit yapılırken EFT/Havale için yüzde 2 indirim uygulanıyor. İlk etapta; Apple Premium Reseller Mağazaları ile birlikte Bimeks, Darty, Electroworld, Mediamarkt, Saturn, Teknosa ve Vatan mağazalarında satışa sunulacak yeni iPad'lerin tüm modellerini uygun ödeme seçenekleri ile bulabilmek mümkün.