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    Bill Gates’ten Elon Musk’a ağır suçlama: Çocukların ölümünden sorumlusun

    Dünyanın en zengin isimlerinden Bill Gates, Elon Musk'ı yoksul bölgelere sağlık hizmeti sağlayan ABD hükümet yardımlarını keserek dünyanın en yoksul çocuklarını öldürmekle suçladı.

    Bill Gates’ten Elon Musk’a: Çocukların ölümünden sorumlusun Tam Boyutta Gör
    Microsoft’un kurucusu ve hayırseverlik çalışmalarıyla tanınan Bill Gates, Financial Times’a verdiği röportajda Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk’a yönelik oldukça ağır suçlamalarda bulundu. Gates, Musk’ın ABD dış yardım programlarını sona erdirmesiyle, dünyanın en yoksul bölgelerindeki çocukların yaşam hakkını ellerinden aldığını söyledi.

    Musk’a ağır suçlama

    İddialara göre, Musk tarafından kurulan ve kamu harcamalarında "verimliliği artırmayı" hedefleyen Hükümet Verimliliği Bakanlığı (DOGE) adlı yeni yapı, Şubat ayında ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı’nı (USAID) kapattı. Gates, bu kararın ardından, depolarda bekleyen hayat kurtarıcı ilaç ve gıdaların çürümeye terk edildiğini, kızamık, HIV ve çocuk felci gibi hastalıkların yeniden yükselişe geçtiğini belirtti.

    Gates, “Dünyanın en zengin insanının dünyanın en yoksul çocuklarını öldürdüğü tablo hiç de hoş değil” dedi

    Gates, DOGE’un kapatma kararları arasında, Mozambik ve Gazze’de HIV ile mücadele eden sağlık merkezlerine verilen fonların da bulunduğunu söyledi. Bu merkezler, HIV taşıyan annelerin bebeklerine virüs bulaştırmasını önleyecek kritik tedaviler sunuyordu. Gates, “O parayı kestiği için şu anda HIV bulaşmış olan çocuklarla gidip tanışmasını çok isterdim” dedi.

    Öte yandan Bill Gates, tahmini 107 milyar dolar değerinde olan servetinin yüzde 99'unu Gates Vakfına bağışlama ve hepsini harcama sözü vermişti. Önümüzdeki 20 yıllık süreçte Gates Vakfı’nın 200 milyar dolardan fazla harcama yapması bekleniyor.

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    Yerli uçan araba AirCar, ilk kez insanlı uçtu

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    elcas 1 gün önce

    yani bütün çöpleri geri döüştürerek araç yapmışlar. bunu da değerli olarak mı açıklıyorlar.

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    turkelvis 3 gün önce

    Arabamız yerli ve milli

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