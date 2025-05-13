Bill Gates’ten Elon Musk’a ağır suçlama: Çocukların ölümünden sorumlusun

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Tam Boyutta Gör Microsoft’un kurucusu ve hayırseverlik çalışmalarıyla tanınan Bill Gates, Financial Times’a verdiği röportajda Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk’a yönelik oldukça ağır suçlamalarda bulundu. Gates, Musk’ın ABD dış yardım programlarını sona erdirmesiyle, dünyanın en yoksul bölgelerindeki çocukların yaşam hakkını ellerinden aldığını söyledi.

Musk’a ağır suçlama

İddialara göre, Musk tarafından kurulan ve kamu harcamalarında "verimliliği artırmayı" hedefleyen Hükümet Verimliliği Bakanlığı (DOGE) adlı yeni yapı, Şubat ayında ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı’nı (USAID) kapattı. Gates, bu kararın ardından, depolarda bekleyen hayat kurtarıcı ilaç ve gıdaların çürümeye terk edildiğini, kızamık, HIV ve çocuk felci gibi hastalıkların yeniden yükselişe geçtiğini belirtti.

Gates, “Dünyanın en zengin insanının dünyanın en yoksul çocuklarını öldürdüğü tablo hiç de hoş değil” dedi

Gates, DOGE’un kapatma kararları arasında, Mozambik ve Gazze’de HIV ile mücadele eden sağlık merkezlerine verilen fonların da bulunduğunu söyledi. Bu merkezler, HIV taşıyan annelerin bebeklerine virüs bulaştırmasını önleyecek kritik tedaviler sunuyordu. Gates, “O parayı kestiği için şu anda HIV bulaşmış olan çocuklarla gidip tanışmasını çok isterdim” dedi.

Bill Gates, tüm parasını hayır işlerine harcama kararı aldı 4 gün önce eklendi

Öte yandan Bill Gates, tahmini 107 milyar dolar değerinde olan servetinin yüzde 99'unu Gates Vakfına bağışlama ve hepsini harcama sözü vermişti. Önümüzdeki 20 yıllık süreçte Gates Vakfı’nın 200 milyar dolardan fazla harcama yapması bekleniyor.

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