Bill Gates’ten Elon Musk’a ağır suçlama: Çocukların ölümünden sorumlusun

Musk’a ağır suçlama
İddialara göre, Musk tarafından kurulan ve kamu harcamalarında "verimliliği artırmayı" hedefleyen Hükümet Verimliliği Bakanlığı (DOGE) adlı yeni yapı, Şubat ayında ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı’nı (USAID) kapattı. Gates, bu kararın ardından, depolarda bekleyen hayat kurtarıcı ilaç ve gıdaların çürümeye terk edildiğini, kızamık, HIV ve çocuk felci gibi hastalıkların yeniden yükselişe geçtiğini belirtti.
Gates, “Dünyanın en zengin insanının dünyanın en yoksul çocuklarını öldürdüğü tablo hiç de hoş değil” dedi
Gates, DOGE’un kapatma kararları arasında, Mozambik ve Gazze’de HIV ile mücadele eden sağlık merkezlerine verilen fonların da bulunduğunu söyledi. Bu merkezler, HIV taşıyan annelerin bebeklerine virüs bulaştırmasını önleyecek kritik tedaviler sunuyordu. Gates, “O parayı kestiği için şu anda HIV bulaşmış olan çocuklarla gidip tanışmasını çok isterdim” dedi.
Öte yandan Bill Gates, tahmini 107 milyar dolar değerinde olan servetinin yüzde 99'unu Gates Vakfına bağışlama ve hepsini harcama sözü vermişti. Önümüzdeki 20 yıllık süreçte Gates Vakfı’nın 200 milyar dolardan fazla harcama yapması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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yani bütün çöpleri geri döüştürerek araç yapmışlar. bunu da değerli olarak mı açıklıyorlar.
Arabamız yerli ve milli