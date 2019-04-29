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Bing Ads'nin adı Microsoft Advertising olarak değiştirildi

Yazılım devi Microsoft'un, arama motoru Bing'de reklam oluşturmak ve yayınlamak için kullandığı platform olan Bing Ads'nin isminin, Microsoft Advertising olarak değişitirldiği açıklandı.
3 hf.
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Diğer
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Microsoft'un, tıpkı Google Ads platformuna benzeyen ve Bing arama motorunda reklam oluşturmak, yönetmek ve yayınlamak için kullanılan Bing Ads'nin ismi artık Microsoft Advertising oldu. Bu gelişme ile birlikte şirketin reklam platformuna bazı değişiklikler geleceği açıklandı.

Microsoft reklam ağını genişletiyor

Microsoft'un reklamcılık hizmetleri, Bing arama motorunun dışına çıkıyor. Şirket Xbox, Outlook.com ve MSN gibi diğer ürünlerinde de görüntülü reklamlar sunacak. Bing Ads'nin Microsoft Advertising olarak yeniden adlandırmanın arkasındaki fikir, Microsoft'un yalnızca arama dışında başka reklamcılık çözümlerine de sahip olduğunu açıkça belirtmek ve bu çözümleri bir ad altında sunmak olarak açıklanıyor.
Konuyla ilgili Microsoft'tan yapılan açıklama ise şu şekilde: "Adımızı Bing Ads'den Microsoft Advertising olarak değiştiriyoruz. Bu basit bir değişimdir, çünkü müşterilerimiz ve ortaklarımız bizi zaten Microsoft olarak tanıyorlar. Önümüzdeki aylarda, tüm deneyimlerimiz ve materyallerimiz Microsoft Advertising'i yansıtacak şekilde güncellenecektir."

https://www.onmsft.com/news/bing-ads-becomes-microsoft-advertising Yorum Yaz
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interwap 3 hf.
Microsoft böyle şeyleri çok sever.
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