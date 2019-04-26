Google, Hızlandırılmış Mobil Sayfalar (AMP) projesine JavaScript desteği geldi

Geçtimiz hafta Tokyo'da düzenlenen AMP Conf 2019 etkinliğinde, arama devi Google Hızlandırılmış Mobil Sayfalar (AMP) projesine bir dizi değişiklik getirdiğini duyurmuştu. Bu değişikliklerin en önemlilerinden biri de, web tasarımcılarının uzun süredir gelmesini beklediği JavaScript desteği oldu.

WorkerDOM teknolojisi

Web sayfaları temel olarak 3 ana unsurdan oluşur: HTML, CSS ve JavaScript. Hızlandırılmış Mobil Sayfalar projesinin başlamasından bu yana Google sayfaların performansının ve güvenliğinin korunması bakımından JavaScript entegrasyonu desteği sunmuyordu. Ancak bundan böyle AMP sayfalarına, şimdiye kadar kullanılabilen HTML ve CSS'ye ek olarak WorkerDOM teknolojisi ile JavaScript kodları da eklenebilecek.

Google yaptığı açıklamayla birlikte AMP sayfalarda JavaScript kullanımının, React'in en popüler Framework'lerinden biri olan Next.js desteği ile yapılacağını açıkladı. Next.js 8.1 ayrıca AMP sayfalar için bir onaylayıcı içeriyor. Bu araç, geliştirme sırasında HTML'nin geçerli AMP kodunu gösterip göstermediğini kontrol etmek için kullanılabilecek. Konuyla ilgili ayrıntlı bilgi için kaynak bölümündeki linki ziyaret edebilirsiniz.

https://nextjs.org/blog/next-8-1