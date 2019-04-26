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Google, Hızlandırılmış Mobil Sayfalar (AMP) projesine JavaScript desteği geldi

Google, geçtiğimiz hafta Tokyo'da düzenlenen AMP Conf 2019'da Hızlandırılmış Mobil Sayfalar projesine bir dizi yeni özellik getirmişti. Bunlardan en önemlisi ise JavaScript desteği.
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Web Siteleri
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Geçtimiz hafta Tokyo'da düzenlenen AMP Conf 2019 etkinliğinde, arama devi Google Hızlandırılmış Mobil Sayfalar (AMP) projesine bir dizi değişiklik getirdiğini duyurmuştu. Bu değişikliklerin en önemlilerinden biri de, web tasarımcılarının uzun süredir gelmesini beklediği JavaScript desteği oldu.

WorkerDOM teknolojisi

Web sayfaları temel olarak 3 ana unsurdan oluşur: HTML, CSS ve JavaScript. Hızlandırılmış Mobil Sayfalar projesinin başlamasından bu yana Google sayfaların performansının ve güvenliğinin korunması bakımından JavaScript entegrasyonu desteği sunmuyordu. Ancak bundan böyle AMP sayfalarına, şimdiye kadar kullanılabilen HTML ve CSS'ye ek olarak WorkerDOM teknolojisi ile JavaScript kodları da eklenebilecek.
Google yaptığı açıklamayla birlikte AMP sayfalarda JavaScript kullanımının, React'in en popüler Framework'lerinden biri olan Next.js desteği ile yapılacağını açıkladı. Next.js 8.1 ayrıca AMP sayfalar için bir onaylayıcı içeriyor. Bu araç, geliştirme sırasında HTML'nin geçerli AMP kodunu gösterip göstermediğini kontrol etmek için kullanılabilecek. Konuyla ilgili ayrıntlı bilgi için kaynak bölümündeki linki ziyaret edebilirsiniz.

https://nextjs.org/blog/next-8-1 Yorum Yaz
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Soul741 3 hf. en beğenilen SEO-Uzmanı
Sitede son yılların gördüğüm en cahilce yorum bu.
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balcis 3 hf.
ben bu amp'de muazzam tehlike görüyorum. web'de sayfalara erişimimiz zaten neredeyse google tekelindeydi (entegre login sistemi, arama motoru, dns, gizli oturumda ve cookie'siz olsa bile başka datadan fingerprint belirleyerek kişisel takip) şimdi eriştiğimiz sayfaya bile özet sayfa (amp) adı altında google yorumuyla erişeceğiz.
yalnız özet olarak başlayan bu mevzuya da js desteği o desteği bu desteği derken neredeyse tam bir web sayfası olacak, ama son halini google'ın derlediği bir sayfa olacak.
bu işi bilen arkadaşlar var gibi görünüyor, yorum yaparlarsa sevinirim.
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SEO-Uzmanı 4 hf.
JS tek artısı anlık kur verilerinin izlenmesi dışında web sayfalara hiç bir hayrı olmayan dahası sistemi yavaşlatan ! ram üzerinde sanal sayfa açıp orada sanki gerçekten falancanın filancanın videosunun izlenme artışı yapmaktan başka bir artısı yok dahası hack anlamıyla bir çok sistem açığının kullanmasından da başka bir şey değil ! keşke WA konusunda çalışılsaydı en azından güvenlik sınırları daha net gibi !
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Soul741 3 hf. SEO-Uzmanı
Sitede son yılların gördüğüm en cahilce yorum bu.
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acbold 3 hf. SEO-Uzmanı
"Komedi". JS ile güvenlik sorunu olduğunu nereden çıkardın ? JS ile direkt "post" ediyor ya da data kabul ediyorsan başka sektörlere yönelmelisin "SEO-Uzmanı". JS günümüzün en popüler dilidir.
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