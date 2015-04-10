Bing'in görsel arama bölümü yenilendi

Microsoft'un uzun yıllardır geliştirilmeye devam ettiği arama motoru Bing, yeni güncellemesiyle görsel arama bölümünde önemli özellikler kazandı.

Google gibi sadece internette yer alan görseller arasında arama yapabilen Bing, ilk olarak yeni güncellemesiyle seçilen herhangi bir fotoğrafın altında detaylı bilgiler sunmaya başladı. Bu bilgiler arasında görseldeki ürünlerin satın alınabileceği kanallar, seçilen görsele benzer diğer içerikler, görsele ait popüler sosyal ağlardan Pinterest koleksiyonları, görselin diğer boyutları ve yine seçilen görselin yer aldığı internet bağlantıları yer alıyor.

Bu sayede görsel arama sürecini çok daha etkili hale getiren Bing, mobil tarafta yapılan iyileştirmelerle de seçilen fotoğrafları siyah çerçeve olmadan tam ekran gösterebiliyor. Bing'in konu hakkında hazırladığı sayfaya buradan ulaşabilir, yayınlanan videoyu ise aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.windowscentral.com/bing-image-search-update-makes-finding-related-and-bigger-images-even-faster