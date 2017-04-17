Binlerce domain teknik destek dolandırıcılığı için kullanılıyor

Stony Brook Üniversitesi’nde doktora eğitimini sürdüren 3 öğrenci, 8 ay boyunca yaptıkları çalışmalarla 25.000 domainin teknik destek dolandırıcıları tarafından kullanıldığını gün yüzüne çıkardı. Farklı teknoloji şirketlerinden (özellikle Microsoft ve Apple) olduklarını söyleyerek hedeflerindeki kişiden 70 ile 1000 dolar arasında değişen ücret talep eden dolandırıcılar, öğrencilerin paylaştıkları bilgilere göre dolandıracakları kişilerden ortalama olarak 291 dolar talep ediyorlar. Öğrenciler IP adreslerini inceleyerek dolandırıcıların yüzde 85.4’ünün Hindistan’da, yüzde 9.7’sinin ABD’de ve yüzde 4.9’unun Kosta Rika’da bulunduğunu öğrendiler. Dolandırılanlar ise dünyanın herhangi bir bölgesinden olabiliyor.

Araştırmacılar, dolandırıcılar hakkında daha fazla bilgiye ulaşmak adına buldukları numaralar üzerinden 60’ı ile iletişime geçtiler. Yapılan aramalarda dolandırıcıların büyük gruplar halinde, arama merkezlerinde çalıştıkları ortaya çıktı. Uzaktan erişim araçları kullanan bu kişiler telefonda ortalama olarak 17 dakika geçiriyorlar ve dolandırmaya çalıştıkları kişiyi bir sorun olduğuna ikna etmek için işletim sistemi mesajlarını yanlış yorumlamalarla aktarıyorlar.

https://yro.slashdot.org/story/17/04/16/062210/researchers-find-25000-domains-used-in-tech-support-scams?utm_source=feedly1.0mainlinkanon&utm_medium=feed