Yapay zeka Brad Pitt ile bir kadın 830 bin euro dolandırıldı!

53 yaşındaki iç mimar Anne, Brad Pitt ile internette aşk yaşayıp evleneceklerine inandığını, bu yüzden kocasından boşandığını ve ardından anlaşmadan gelen tüm parayı dolandırıcılara gönderdiğini söyledi.
Fransız kadın, Brad Pitt'in yeni kız arkadaşıyla ilgili haberleri gördükten sonra gerçeğin farkına vardı ve dolandırıcılık gerekçesiyle yetkili mercilere şikayette bulundu. Daha sonra mahkeme masraflarını karşılamak için çevrimiçi bir kitle fonlaması hesabı açtı.
İşte ilginç olayın hikayesi
Anne olayın Alpler'deki kayak tatilinin fotoğraflarını paylaşmak için bir Instagram hesabı açtığı Şubat 2023'te başladığını söyledi. Kendisine Jane Etta Pitt (Brad Pitt'in annesinin adı) diyen bir kadın daha sonra onunla İngilizce iletişime geçerek "Oğlumun senin gibi bir kadına ihtiyacı var." dedi. Daha sonra kendini Brad Pitt olarak tanıtan bir kişinin kendisine mesaj atarak konuşmaya başladılar.
Mağdur kadın olayı şöyle anlatıyor: "Burada Brad Pitt'ten bahsediyoruz ve şaşkına döndüm. İlk başta bunun sahte olduğunu düşündüm ama başıma ne geldiğini gerçekten anlamadım. Ondan sonra her gün iletişim kurduk ve arkadaş olduk."
Sonraki bir buçuk yıl boyunca sahte Brad Pitt ile düzenli olarak sohbet eden kadın, şiirler ve romatik mesajlarla iyice bağlandı. Bir gün, sahte Brad Pitt ona evlenme teklif etti ve Anne, kabul etmeye çok yakın olduğunu söyledi.
Sahte Brad Pitt, kadına lüks hediyeler gönderdiğini ancak eski eşi Angelina Jolie ile olan davası nedeniyle hesapları dondurulduğu için bunları almak için 9.000 euro gümrük vergisi ödemesi gerekeceğini söyledi.
Anne daha sonra Brad Pitt'in hastanede olduğuna ve böbrek kanseri tedavisini ödemek için paraya ihtiyacı olduğuna inandırıldı ve Türkiye'deki bir hesaba 60.000 euro havale etti.
Kocasıyla boşanması sonucu 775.000 euro eline geçen kadın nihayetinde bütün parasını kaybetti ve hatta mobilyalarını bile sattı. Daha sonra arkadaşının yanına taşınan kadın, davadaki yasal masrafları ödemek için yardım isteyen bir çevrimiçi fon oluşturdu.
Olaydan sonra bunalıma giren kadının üç kez intihar girişiminde bulunduğu ve kliniğe yatırılarak tedavi gördüğü belirtiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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rally dönemi efsane ismiydi.. bence efsanesi de oradan öte geçmiş değil