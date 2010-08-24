Biostar'dan AMD işlemciler için 880G çipsetli Micro-ATX anakart

Anakart üreticisi Biostar, AMD işlemciler için hazırladığı 880G çipsetli yeni Micro-ATX anakartını duyurdu. Soket AM3 formundaki AMD işlemcilerin tamamıyla uyumlu olan anakart, dört adet DIMM slotu üzerinden 1333MHz'e kadar çift kanal DDR3 bellek desteği sunuyor. Kullandığı yonga seti itibariyle DirectX 10.1 destekli ATi Radeon HD 4250 IGP'sine sahip olan anakart, BIO-Unlocking özelliği ile geliyor ve bu sayede uyumlu işlemcilerde çekirdek aşırtma uygulamasının kolayca yapılabilmesine olanak tanıyor.

Harici ekran kartı kullanımı ve Hybrid Crossfire kurulumları için bir adet PCIe x16 slotuna sahip olan anakart üzerinde ayrıca iki adet PCI slotuna yer verildiğini görüyoruz. Güney körpüsü olarak SB710 yongasının eşlik ettiği yeni anakart, dört adet SATA-II portu, Gigabit Ethernet ve IDE portu gibi detayları da bünyesinde barındırıyor. Görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve HDMI konnektörlerine yer verilen HTPC odaklı yeni anakart, Avrupa'da 60 Avro civarındaki son kullanıcı satış fiyatıyla listelere giriş yapmış durumda.