Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Anakart ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Biostar'dan AMD işlemciler için 880G çipsetli Micro-ATX anakart

8 yıl
9,3b
1
2
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Anakart üreticisi Biostar, AMD işlemciler için hazırladığı 880G çipsetli yeni Micro-ATX anakartını duyurdu. Soket AM3 formundaki AMD işlemcilerin tamamıyla uyumlu olan anakart, dört adet DIMM slotu üzerinden 1333MHz'e kadar çift kanal DDR3 bellek desteği sunuyor. Kullandığı yonga seti itibariyle DirectX 10.1 destekli ATi Radeon HD 4250 IGP'sine sahip olan anakart, BIO-Unlocking özelliği ile geliyor ve bu sayede uyumlu işlemcilerde çekirdek aşırtma uygulamasının kolayca yapılabilmesine olanak tanıyor.

Harici ekran kartı kullanımı ve Hybrid Crossfire kurulumları için bir adet PCIe x16 slotuna sahip olan anakart üzerinde ayrıca iki adet PCI slotuna yer verildiğini görüyoruz. Güney körpüsü olarak SB710 yongasının eşlik ettiği yeni anakart, dört adet SATA-II portu, Gigabit Ethernet ve IDE portu gibi detayları da bünyesinde barındırıyor. Görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve HDMI konnektörlerine yer verilen HTPC odaklı yeni anakart, Avrupa'da 60 Avro civarındaki son kullanıcı satış fiyatıyla listelere giriş yapmış durumda.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
expectative 8 yıl
880 de en düşük model bu, esata - usb 3,0 vb ek özellikler + soğutması düşürülmüş :(( 60 eu süper fiyat FULL ONBOARD ürün + HDMI var en azından:))
2x2 1333 - 1600 tak kullan ( vatan bilg. da 2x2 1333 mhz ddr3 corsair 133 tl )
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ComputerScientist 8 yıl
güzel bi anakarta benziyorrr
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Haftanın en iyi 5 Android uygulaması -5- Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, kendi mobil işletim sistemini
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim