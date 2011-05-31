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Biostar'dan yeni nesil AMD işlemciler için 990FX çipsetli anakart; TSeries TA990FXE

7 yıl
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Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin yeni nesil Bulldozer FX işlemcilerine yönelik olarak 990FX çipsetli yeni anakartını gösteren üreticilerden biri de Biostar oldu. Computex 2011 Fuarı'nda ürün gamındaki en son yenilikleri katılımcıların beğenisine sunan firma, yüksek performans segmenti için hazırladığı TSeries TA990FXE isimli yeni AMD anakartını da sergiliyor.

AMD'nin 990FX+SB950 yonga setini kullanan anakart, Soket AM3+ formundaki Bulldozer FX işlemcilerine ek olarak Soket AM3 formundaki Athlon II ve Phenom II işlemcilerine destek sunuıyor. Dört adet DIMM slotu üzerinden 1866MHz+ seviyesinde çift kanal DDR3 desteği sunan anakarta, 4+1 fazlı güç tasarımı eşlik ediyor.

Üzerinde yer alan dört adet PCIe x16 slotu ile çoklu ekran kartı kurulumlarına olanak tanıyan anakart aynı zamanda görece eski sayılabilecek donanımlar için iki adet PCI slotuna da sahip. Beş adet SATA-III ve bir adet eSATA portuna sahip olan anakart, aynı zamanda üçüncü parti kontrolcü ile desteklenen dört adet USB 3.0 portuyla geliyor.

Yeni nesil pek çok anakarttan farklı olarak grafik tabanlı UEFI BIOS yerine standart AMIBIOS ile gelen anakart, hız aşırtmacılar için kart üstü güç ve reset butonları ile debug LED gibi özellikleri de bünyesinde barındırıyor. Biostar'ın AMD işlemciler için hazırladığı en güçlü anakart modellerinden biri olan TSeries TA990FXE'nin yakında çıkması bekleniyor.


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ikdemrici 7 yıl
güzel bir anakart :)
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uzmanbiyolog 7 yıl
güney köprüsünün yeri çok kötü.geniş bir ekran kartı takıldığında ısıdan kavrulur orası.daha aşağı bir yere koysalardı ya.bu çekik gözlü kardeşler beceremiyorlar bu işleri...olan bize oluyor uğraş dur..yok anakart yandı teknik servise götür 15 gün bekle.git gel konya 6 saat hesabı.
---Almıyoruz kardeşim!-----
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Tolgá 7 yıl
Şu pci slotunun üstündeki 4 pin girişi iğrenç duruyor her modelde var birde
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RiPPeR91 7 yıl
Görünüm berbat. Pci-e slot yerleşimleri vs vs. Biostarın düşük düzey anakartları güzelde üst düzeye dokunmasın yapamıyor.
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WinteR 7 yıl
Anlamsız bir kart, işlemci ortada olmayınca pek ciddi işler çıkmıyor.
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Abazzers 7 yıl
bu kart ile overclock hayal, 4+1 faz...
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