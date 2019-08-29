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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Bir Fransız girişimci, benzinli ve dizel araçları elektrikli hale getirmenin ucuz bir yöntemini buldu

    Transition-One isimli bir girişim, benzinli ve dizel arabaları elektrikli hallerine dönüştürmenin kolay bir yolunu bulduğunu iddia ediyor. Hedef, 2020 yılı içinde 4.000 araçta dönüşüm işlemi yapmak.
    4 hf. (Son Güncelleme: 4 hf.)
    25,1b
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    29
    Otomobil Teknolojileri
    Gökhan G.
    Editör
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    Bir Fransız girişimci, benzinli ve dizel araçları elektrikli hale getirmenin ucuz bir yöntemini buldu
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    Oldukça ince işçilik istediği için pahalı olan ve bu yüzden genellikle drag yarışlarında kullanılan klasik otomobillere uygulanan elektrikli araç dönüşümü işlemi, yakında çok daha makul fiyatlara gerçekleştirilebilir. Zira Transition-One isimli bir Fransız girişimi, benzinli ve dizel otomobilleri elektrikli hallerine dönüştürmenin kolay bir yolunu bulduğunu iddia ediyor.

    Şirkete göre normal şartlar altında on binlerce dolara mal olan söz konusu iyileştirme işlemini, 8.500 euro gibi bir bedelle gerçekleştirmek mümkün olacak. Hatta, Fransa’da eski araçların iyileştirilmesi kapsamında verilen teşviklerle birlikte bu bedelin 5.000 euro civarlarına düşebileceği belirtilmiş.

    Geçtiğimiz ay çıkma otomobil parçası satan bir tedarikçiden alınan Tesla pilleri ile elektrikli hale getirilen 2009 model Renault Twingo aracı tanıtan şirketin kurucusu Aymeric Libeau, bu sayede Twingo’nun 180 km menzile sahip olduğunu söylüyor. Twingo’da kullanılan pillerin bir tanesi aracın ön tarafına diğer ikisi ise benzin deposunun olduğu arka tarafa konumlandırılmış. Sadece bir günde tamamlanan dönüşüm işlemi sonrasında sistemin toplam ağırlığının 120 kg. civarında olduğu ifade edilmiş.

    Bloomberg’e verdiği röportajda Libeau, “Bulduğum sistemi, sıfır bir elektrikli arabaya 20.000 euro veremeyecek insanlara satıyorum. Avrupa’nın en çok satan modellerini elektrikli araçlara dönüştürüyoruz.” açıklamalarında bulunmuş.

    Transition-One’ın dönüşüm kapsamında destek verdiği otomobiller ise Renault Twingo II, Fiat 500, Citroën C1, Peugeot 107, Toyota Aygo ile VW Polo marka ve model araçlardan oluşuyor. Şirkete göre bahsi geçen araçlar yaklaşık 100 km. menzile ve 110 km/s sürate sahip.

    Henüz çok ekonomik değil 

    Dönüşüm kitinin hacimli üretimi için 6 milyon euroya ihtiyacı olduğunu belirten Libeau, eğer parayı bulabilirse 2020 yılı içinde 4.000 araçta dönüşüm işlemi yapmayı planlıyor.

    Bu haliyle çok ekonomik gözükmeyen dönüşüm işleminin, ileriki dönemlerde daha ucuz ve verimli hale gelebilirse dünya çapında yaygınlaşması beklenebilir.



    https://electrek.co/2019/08/27/startup-electric-retrofits-tesla-batteries/ Yorum Yaz
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    deniz_sea 4 hf. en beğenilen onuray89
    Geri kazanım vergisi,
    Dönüşüm vergisi,
    Çevreye duyarlılık vergisi,
    Otomobil satışlarını baltalama vergisi,
    Yakıt satışlarını düşürme vergisi,
    Hayal gücümüze bırakırlar içinde seçip birini veya bir kaçını uygularlar...
    Geri kazanım vergisi, Dönüşüm vergisi, Çevreye duyarlılık vergisi, Otomobil satışlarını baltalama vergisi, Yakıt satışlarını düşürme vergisi, H...
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    Yanıtla +56
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    onuray89 4 hf.
    Hemen buna uygun bir vergi düşünmemiz gerekiyor.
    1 Yanıt Yanıtla +14
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    Şeref60 4 hf.
    Bunlar arabaya elektrik sayacı takar yaktığın km.başına para ister

    1 Yanıt Yanıtla +9
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    Daha Fazla Beğenilen Yorum
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    DH Misafiri 3 hf.
    Dma yapmıştı zaten ulkemizde
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    yorumculuklar 3 hf.
    Ölü doğmuş bir firma olarak bakabilirim bu firmaya, araç üreticilerinden asla destek göremeyecek tamamen kösteklenecek bir şey. Ayrıca büyük bir modifikasyon ve ülkelerin yasal kurumları elektrikli araçlara tam hazırlıklarını tamamladıklarında büyük ihtimalle üreticilerin de baskısıyla engelleme yollarına gidecekler. Birkaç ufak firma klasik araçların çevrimi için çalışabilir.
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    cakalll 3 hf.
    Aklıma filmli dslr makineler gelmişti,, adamın biri şirket kurmuş filmli makinelere sensor ve elektronik kart takarak digitale ceviriyordu ucuza, nikon ve canon şitketi satın alıp lağvetmişlerdi.
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    Prequel 3 hf. cakalll
    O örnekte aletin %80 bölümü değişiyorsa bunda %20 değişiyordur. Bu daha faydalı, onun astarı yüzünden pahalıya gelir.
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    tnrskr 3 hf.
    Öyle bir para bulsa Çorum sanayisinde yapacak çok bu işi
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    OverClocK1ng 4 hf.
    İşte bu adama destek verin.Bırakın para kazanmayı da, Dünya'yı ve küresel ısınmanın gelecek nesillere olan etkisini düşünün...
    Yanıtla +1
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    muammer816 4 hf.
    çok çok çok zor değil bu dönüşüm işi.ankarada ostimde falan yapıldı/yapılabiliyor.ancak bu elemanın söylediği rakamlarla düşük bir sistem elde edilebilir gibi duruyor.kendisi de söylemiş 110 km max. hız o da hafif araçlarda.100-120 km menzil.genel toplamda abartılacak bir olay değil.bizim ülkemizdeki ustalar/mühendisler bunların içinden geçerler.elbette devletimiz çeşitli yasal düzenlemeleri yaparsa ve dönüşümden sonrası kullanım ucuz olursa.çünkü bizim sanayimiz doğal olarak talep olduğu zaman çözüm üretmeye başlıyor :D
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    Şeref60 4 hf.
    Bunlar arabaya elektrik sayacı takar yaktığın km.başına para ister

    1 Yanıt Yanıtla +9
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    aspirin_00 3 hf. Şeref60
    Zaten öyle ne sandınız aracı eve getir ev prizinden elektirik yükle git, yoo böyle hayat devlet senden her türlü ücreti almak için önemlemini almış 5 tl elektirik parasıyla bilmem kaç km gideceğini sanma.
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    SirBerlin 4 hf.
    Dışardakiler yapsında biz satışından fazla vergi alalım. Welcome to Turkey
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    gowlet 4 hf.
    Yahu niye benzinli niye dizel değil bende buna takıldım.
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    zildjiann 4 hf. gowlet
    Merhaba, içeriği güncelledim. Farklı bir kaynakta dizel araçların da dönüştürüldüğü ile ilgili bir bilgi mevcut.
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    RANCH SOS 4 hf.
    Şu cümleye bakın arkadaşlar. Ve ülkemizin acınası halini bir daha iliklerinizde hissedin.
    Bulduğum sistemi, sıfır bir elektrikli arabaya 20.000 euro veremeyecek insanlara satıyorum.
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    selcukutahya 4 hf. RANCH SOS
    Asgari ucretin 2000 euro oldugunu varsayarsak maaslarinin sadece 10 kati
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