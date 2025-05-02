Tesla, olumsuz algıya sahip tek elektrikli araç markası oldu

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Elektrikli araç dünyasının öncüsü olarak görülen Tesla, son dönemde ABD’deki tüketici algısında dikkat çekici bir düşüş yaşıyor. Electric Vehicle Intelligence Report (EVIR) tarafından yayımlanan son araştırma, Tesla’nın tüm elektrikli araç markaları arasında net negatif algıya sahip tek marka olduğunu ortaya koydu. Üstelik bu olumsuz değişim, sadece son altı ayda hızla ivme kazandı.

Tesla zirvede değil, dipte

EVIR kapsamında 8.000 ABD’li tüketiciyle yapılan ankette, hem markalara yönelik tutumlar hem de elektrikli araç tercihlerini etkileyen faktörler değerlendirildi. Tesla için ortaya çıkan tablo ise hayli çarpıcı: Katılımcıların yüzde 39’u Tesla hakkında “çok olumsuz” ya da “biraz olumsuz” düşündüğünü belirtirken, olumlu düşünenlerin oranı yüzde 32’de kaldı. Böylece Tesla’nın net algı puanı -7’ye düştü.

Tam Boyutta Gör Araştırmada dikkat çeken bir diğer nokta ise, elektrikli araç portföyü sınırlı olan Honda’nın zirvede yer alması. Honda’nın ABD’de yalnızca Prologue adlı modeli bulunuyor ve bu araç da aslında GM ortaklığında geliştirildi. Yine de tüketicilerin gözünde olumlu bir imaj yaratmayı başardı. Chevrolet ise üçüncü sırada yer alarak istikrarlı algısını sürdürdü.

Rivian, Lucid ve Polestar gibi yeni nesil markalar ise düşük bilinirlikleri nedeniyle listede alt sıralarda kalsa da, net negatif bir algıya sahip değiller. Tesla ise yüksek bilinirliğine rağmen olumsuz çağrışımlarla anılıyor.

Tesla’daki sorun “ürünler” değil

Tam Boyutta Gör Araştırmanın en dikkat çekici bulgularından biri de şu: Tesla, yaş, bölge ve gelir düzeyi fark etmeksizin tüm gruplarda marka algısı açısından son sırada yer aldı. Katılımcıların önemli bir kısmı Tesla’yı “asla satın almayı düşünmem” kategorisine yerleştirdi. Aynı durum, Tesla’nın ev tipi şarj cihazları ve ev bataryaları için de geçerli. Güvenilirlik açısından da Tesla sınıfta kaldı. “Çok fazla güveniyorum” diyenlerin oranı oldukça düşük kalırken, “hiç güvenmiyorum” diyenlerin oranı kayda değer seviyede yüksek.

Tam Boyutta Gör Tesla’nın nispeten iyi not aldığı birkaç kategori de var. Lüks algısında 18 marka arasında beşinci sırada yer alırken, aile dostu olma ve güvenlik açısından da nispeten daha iyi bir konumda. Ancak bu artılar, genel algıdaki düşüşü dengelemeye yetmiyor.

Son altı aya odaklanan algı değişiminde ise tablo daha da netleşiyor: Katılımcıların yüzde 38’i Tesla’ya bakışlarının “daha olumsuz” ya da “çok daha olumsuz” hale geldiğini söylerken, yalnızca yüzde 16’sı daha olumlu bir algıdan söz etti. “Çok daha olumsuz” yanıtı verenlerin oranı, “çok daha olumlu” diyenlerin tam 4.5 katı. Son altı ayda CEO Elon Musk'ın Donald Trump ile yakın ilişkiye girdiğini ve geçmişe göre çok daha fazla politik açıklama yaptığını gördük.

EVIR’in verilerine göre, elektrikli araçlara yönelik genel algı son 6 ayda sadece %1’lik pozitif bir değişim gösterdi. Yani Tesla’daki düşüş sektörel eğilimden çok, markaya özel bir kırılma olarak öne çıkıyor.

Tesla için iyi sayılabilecek tek haber ise halka açık şarj altyapısı konusundaki değerlendirmelerden geldi. Katılımcılar, en çok tercih ettikleri şarj ekipmanı markası olarak Tesla’yı gösterdi. Ne var ki, aynı zamanda en az tercih edilen marka da yine Tesla oldu. Bu çelişki, Tesla’nın kutuplaştırıcı etkisini bir kez daha gözler önüne seriyor ve esasında sorunun Tesla’nın ürünlerinde olmadığına işaret ediyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Tesla, olumsuz algıya sahip tek elektrikli araç markası oldu