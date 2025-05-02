Tesla, olumsuz algıya sahip tek elektrikli araç markası oldu

Tesla zirvede değil, dipte
EVIR kapsamında 8.000 ABD’li tüketiciyle yapılan ankette, hem markalara yönelik tutumlar hem de elektrikli araç tercihlerini etkileyen faktörler değerlendirildi. Tesla için ortaya çıkan tablo ise hayli çarpıcı: Katılımcıların yüzde 39’u Tesla hakkında “çok olumsuz” ya da “biraz olumsuz” düşündüğünü belirtirken, olumlu düşünenlerin oranı yüzde 32’de kaldı. Böylece Tesla’nın net algı puanı -7’ye düştü.
Rivian, Lucid ve Polestar gibi yeni nesil markalar ise düşük bilinirlikleri nedeniyle listede alt sıralarda kalsa da, net negatif bir algıya sahip değiller. Tesla ise yüksek bilinirliğine rağmen olumsuz çağrışımlarla anılıyor.
Tesla’daki sorun “ürünler” değil
Son altı aya odaklanan algı değişiminde ise tablo daha da netleşiyor: Katılımcıların yüzde 38’i Tesla’ya bakışlarının “daha olumsuz” ya da “çok daha olumsuz” hale geldiğini söylerken, yalnızca yüzde 16’sı daha olumlu bir algıdan söz etti. “Çok daha olumsuz” yanıtı verenlerin oranı, “çok daha olumlu” diyenlerin tam 4.5 katı. Son altı ayda CEO Elon Musk'ın Donald Trump ile yakın ilişkiye girdiğini ve geçmişe göre çok daha fazla politik açıklama yaptığını gördük.
EVIR’in verilerine göre, elektrikli araçlara yönelik genel algı son 6 ayda sadece %1’lik pozitif bir değişim gösterdi. Yani Tesla’daki düşüş sektörel eğilimden çok, markaya özel bir kırılma olarak öne çıkıyor.
Tesla için iyi sayılabilecek tek haber ise halka açık şarj altyapısı konusundaki değerlendirmelerden geldi. Katılımcılar, en çok tercih ettikleri şarj ekipmanı markası olarak Tesla’yı gösterdi. Ne var ki, aynı zamanda en az tercih edilen marka da yine Tesla oldu. Bu çelişki, Tesla’nın kutuplaştırıcı etkisini bir kez daha gözler önüne seriyor ve esasında sorunun Tesla’nın ürünlerinde olmadığına işaret ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: