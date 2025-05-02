Dizel motorlu Maxus DELIVER 7 ve DELIVER 9 Türkiye'de

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Çinli üretici SAIC bünyesindeki Maxus, Türkiye hafif ticari araç pazarına yönelik yeni modelleri DELIVER 7 ve DELIVER 9’u satışa sundu. Maxus DELIVER 7’nin lansmana özel fiyatı 1.199.000 TL olarak belirlendi. Maxus DELIVER 9'un lansman fiyatı ise 1.319.000 TL olarak açıklandı. Maxus markası Türkiye'de Doğan Trend Otomotiv tarafından temsil ediliyor.

Maxus DELIVER 9, özellikleriyle neler sunuyor❓

Tam Boyutta Gör 11.5 m3 yükleme hacmi sunan DELIVER 9, geniş ve işlevsel yükleme alanı ile dikkat çekiyor. DELIVER 9’un profesyonellerin beklentilerini karşılayan 4 silindirli 2.0 litre dizel motoru, 146 HP güç ve 375 Nm tork üreterek her koşulda performans ve verimlilik sunuyor.

DELIVER 9, geniş sürgülü kapısı sayesinde dar alanlarda bile kolayca yükleme ve boşaltmaya imkân tanıyor. Arka kapıların 236 derece açılabilmesi ile kullanım kolaylığı sunuyor. DELIVER 9'un üç kişilik oturma düzeni; geniş, ergonomik koltuklar ile her yol koşulunda maksimum destek ve konfor sunuyor. Ayarlanabilir sürücü koltuğu ve entegre kol dayama da çok yönlü ayar seçenekleriyle ekstra konfor sağlıyor.

Tam Boyutta Gör DELIVER 9’un sahip olduğu 12.3 inç dokunmatik ekran, hızlı tepki süresi ile sürüş esnasında kolaylık ve pratiklik sağlıyor. Dokunmatik ekrana entegre geri görüş kamerası park etmeyi kolaylaştırırken, Apple CarPlay ve Android Auto her an bağlantıda kalmaya imkân tanıyor.

DELIVER 9, güçlü kafes yapısı ve 6 hava yastığı sayesinde her an maksimum düzeyde koruma sağlıyor. Gelişmiş sürüş destek sistemleri ile donatılan DELIVER 9, Otomatik Acil Fren Sistemi, Şerit Takip Sistemi, Kör Nokta Monitörü başta olmak üzere sürüş asistanları ile üstün sürüş konforu ve güvenliği sağlıyor.

Maxus DELIVER 7, özellikleriyle neler sunuyor❓

Tam Boyutta Gör Farklı kullanım ihtiyaçlarına hitap etmek için tasarlanan Maxus DELIVER 7, hem şehir içi hem de şehirler arası yolculuklarda ideal bir model olarak öne çıkıyor. Modelin LED farları ve arka stop lambaları dinamik görünümünü tamamlıyor. Yolcu tarafındaki sürgülü kapı ve 90/180 derece açılabilen arka kapılar, yükleme alanına kolayca erişmeyi sağlıyor.

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DELIVER 7, 9.2 m3'lük yükleme hacmi ve yükleme alanında LED aydınlatma gibi özellikleriyle işlevsellik ve konforu bir arada sunuyor. DELIVER 7, pratik detaylarla donatılmış, rahat bir iç mekân sunuyor. Uzun yolculuklar düşünülerek tasarlanmış iç mekânında 12.3 inç dokunmatik ekran, Apple CarPlay ve Android Auto ile tam uyumlu çalışarak sürücü ve yolcuların her zaman bağlantıda kalmasını sağlıyor. Anahtarsız çalıştırma, ergonomik yapıya sahip sürücü koltuğu ve çok fonksiyonlu deri direksiyon, sürüş deneyimini üst seviyeye taşıyor.

Tam Boyutta Gör DELIVER 7’nin 2.0 litre dizel motoru, 146 HP güç ve 375 Nm tork üretiyor. 8.4 L/100 km birleşik yakıt tüketimi ve 1.220 kg istiap haddiyle DELIVER 7 hem ekonomik hem de yüksek performanslı bir çözüm sunuyor.

DELIVER 7; Hız Sabitleyici, Otomatik Acil Fren Sistemi, Kör Nokta Monitörü ve Şerit Takip Sistemi başta olmak üzere kapsamlı sürüş asistanlarıyla her yol koşulunda üstün güvenlik sunuyor. Ön ve arka park sensörleriyle desteklenen geri görüş kamerası sayesinde manevra yapmak çok daha kolay ve güvenli hale geliyor. 6 hava yastığı (ön, yan ve perde) sürücü ve yolcular için üst düzey koruma sağlıyor.

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