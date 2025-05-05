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    2025'in ilk dört ayında en çok satılan elektrikli otomobiller

    Türkiye'de elektrikli otomobillerin toplam satışlardaki payı giderek artıyor. Yeni modellerin sahaya sürülmesiyle bu oran daha da artacak. İşte 2025 Ocak-Nisan döneminde en çok satılan elektrikliler:

    2025'in ilk dört ayında en çok satılan elektrikli otomobiller Tam Boyutta Gör
    Otomotiv pazarı nisan ayını da rekorla kapattı. Satışlarda en iyi nisan ayını geride bıraktığımız dönemde elektrikli otomobiller ise 42.290 adetle yüzde 13,7 pay elde etti. Peki 2025 Nisan ayında en çok satılan elektrikli otomobiller hangileri oldu?

    Listeye baktığımızda Togg T10X'in hem nisan ayında hem de ilk dört ayda lider olduğunu görüyoruz. T10X satışları 10 bin adedi aşmış durumda. Model geçişinden dolayı durgunluk yaşayan Tesla ise 3.540 adetle ikinci sırada yer alıyor. Giriş seviyesiyle %10'luk dilimde yer alan Mini Countryman de üst sıralardaki yerini koruyor.

    Kia EV3, son dönemde yaptığı çıkışla elde ettiği ilk beş sıradaki yerini koruyor. KGM Torres ise 2.066 adetlik satışla BYD modellerinin hemen üzerinde yer alıyor. Yıl içerisinde gelecek yeni elektrikli modellerle birlikte rekabetin yükselmesi ve pazar payının artması bekleniyor.

    2025 Nisan en çok satılan elektrikli otomobiller⚡
    - 2025 Nisan - - 2025 Ocak-Nisan -
    Sıra Model Adet Sıra Model Adet
    1. Togg T10X 3.537 1. Togg T10X 10.325
    2. Mini Countryman 1.076 2. Tesla Model Y 3.540
    3. Kia EV3 927 3. Mini Countryman 3.365
    4. KGM Torres 763 4. Kia EV3 2.825
    5. BYD Seal U 592 5. KGM Torres 2.066
    6. BYD Atto 3 578 6. BYD Atto 3 1.820
    7. Volkswagen ID.4 528 7. BYD Seal U 1.461
    8. Hyundai IONIQ 5 428 8. BMW iX1 1.277
    9. BMW iX1 405 9. Volvo EX40 1.093
    10. BYD Dolphin 377 10. Volkswagen ID.4 1.038
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