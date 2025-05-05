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    Otomobil satışları rekora doymuyor! İşte Nisan 2025 verileri

    Sıfır otomobil satışları geçen ay da rekor kırdı ve şimdiye kadarki en yüksek nisan satışı gerçekleştirildi. Geçen ayki satışlarda BYD Seal U DM-i'ın Egea'yı geride bırakması da dikkat çekti.

    Otomobil satışları rekora doymuyor! İşte Nisan 2025 verileri Tam Boyutta Gör
    Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), Türkiye'deki otomobil ve hafif ticari araç pazarının nisan ayına ilişkin verilerini paylaştı. Buna göre, geçen ay yüzde 39 artışla 105.352 adet satış gerçekleştirildi. Böylece en yüksek nisan satışı elde edildi.

    Nisan ayında 85.411 adet otomobil satışı gerçekleştirildi. Bu da geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında yüzde 39 artış yaşandığı anlamına geliyor. Hafif ticari araç pazarı ise 19.941 adet olarak gerçekleşti ve otomobille benzer bir büyüme kaydetti.

    2025'in Ocak-Nisan döneminde ise toplam satışlar 381.636 adede ulaşarak geçen yılın ilk dört ayına göre yüzde 3'e yakın artış gösterdi. Söz konusu dönemde 309.204 adet otomobil satışı gerçekleştirildi. Hafif ticari araç pazarı ise 72.432 adetle geçen yıla göre yüzde 5,4 daraldı.

    Söz konusu dönemde benzinli otomobil satışları yaklaşık 150 bin adetlik satışla yüzde 48,3 pay alırken hibrit otomobillerin payı yüzde 30'a yaklaştı. Elektrikli otomobillerin 42.856 adetle yüzde 13,9 pay aldığı pazarda dizel otomobillerin payı yüzde 8,5'e kadar geriledi.

    Marka bazında hem nisan ayının hem de ilk dört ayın lideri Renault. Nisan ayında 8.907 adet satış yapan Fransız markayı Toyota ve Fiat takip ediyor. Peugeot'nun 5.984 adetlik satışla dördüncülüğe yükseldiği listede BYD yedinci, Togg ise onuncu sırada yer alıyor.

    2025 Nisan en çok otomobil satan markalar
    - 2025 Nisan - - 2025 Ocak-Nisan -
    Sıra Marka Adet Sıra Marka Adet
    1. Renault 8.907 1. Renault 36.900
    2. Toyota 6.420 2. Toyota 27.177
    3. Fiat 6.011 3. Fiat 21.447
    4. Peugeot 5.984 4. Volkswagen 21.245
    5. Volkswagen 5.813 5. Hyundai 20.449
    6. Hyundai 5.489 6. Peugeot 20.421
    7. BYD 5.397 7. BYD 13.608
    8 Opel 3.860 8. Opel 13.476
    9. BMW 3.546 9. Skoda 11.877
    10. Togg 3.537 10. BMW 11.397

    Seal U DM-i, Fiat Egea'yı geçti

    Model bazında ise Renault Clio'nun liderliği sürerken, nisan ayı satışlarında BYD Seal U DM-i'ın Egea'yı geçerek ikinci sıraya yükselmesi dikkat çekti. Nisan ayında 3500 adedin üzerinde satış yapan Togg'un ilk dört aylık satışları ise 10 bin adedi aştı. 

    2025 Nisan en çok satılan otomobiller
    - 2025 Nisan - - 2025 Ocak-Nisan -
    Sıra Model Adet Sıra Model Adet
    1. Renault Clio 3.994 1. Renault Clio 15.824
    2. BYD Seal U DM-i 3.687 2. Fiat Egea Sedan 13.228
    3. Fiat Egea Sedan 3.638 3. Toyota Corolla 12.926
    4. Togg T10X 3.537 4. Renault Megane Sedan 12.618
    5. Renault Megane Sedan 2.939 5. Togg T10X 10.325
    6. Peugeot 2008 2.692 6. BYD Seal U DM-i 8.794
    7. Toyota Corolla 2.631 7. Toyota C-HR 8.789
    8. Fiat Egea Cross 2.260 8. Peugeot 2008 8.287
    9. Toyota C-HR 2.234 9. Fiat Egea Cross 8.047
    10. Peugeot 3008 2.074 10. Hyundai i20 7.185
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