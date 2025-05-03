ABD otoyollarında ilk sürücüsüz kamyonlar hizmet vermeye başladı

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Tam Boyutta Gör Aurora, yıllar süren testlerin ardından ilk tam otonom kamyonlarını Teksas'taki kamuya açık otoyollarda hizmete sundu. Şirket, Dallas ve Houston arasında teslimatlara başlayan kamyonlarının sürücüsüz şekilde 1900 kilometreyi tamamladığını açıkladı. Bu ilk seferlerin müşterileri Uber Freight (Uber’in taşımacılık birimi) ve Hirschbach Motor Lines oldu.

İlk ticari sürücüsüz kamyon hizmeti

Aurora CEO'su Chris Urmson, kamuya açık yollarda ticari sürücüsüz kamyon hizmetini başarıyla ve güvenli bir şekilde işleten ilk şirket olduklarını duyurdu. Aurora, sürücüsüz taşımacılık hizmetini 2025 yılı sonuna kadar El Paso ve Phoenix'e genişletmeyi planlıyor.

Otoyolların, şehir içi yollardan çok daha az karmaşık olması göz önüne alındığında, sürücüsüz kamyonların robotaksi ve kişisel otonom araçlardan daha önce benimsenmesi bekleniyordu. Ancak otonom kamyon operatörleri, kamuya açık lansmanlarını geciktiren teknoloji ve düzenlemeyle ilgili engellerle karşılaştı. Embark Trucks, TuSimple ve Locomation gibi bazı şirketler iflas etti; bazıları ise sürücüsüz kamyon planlarını ertelemek veya iptal etmek zorunda kaldı.

Ayrıca, Tesla ve Cruise gibi şirketlerin hataları nedeniyle otonom araçlara yönelik kamuoyu da olumsuz yönde değişti. Ancak Waymo gibi, Aurora da ticarileşmeye temkinli ve güvenlik odaklı bir yaklaşımla ilerliyor.

2017’de Uber, Tesla ve Waymo kökenli mühendisler tarafından kurulan Aurora, sürücüsüz kamyonlarını 2024’te piyasaya sürmeyi planlıyordu. Ancak bu planlar ertelendi ve şirket, sistemini özellikle şehir içi sokaklar ve şantiye gibi karmaşık alanlara daha iyi uyum sağlayacak şekilde geliştirmeye devam etti.

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Aurora, teknolojisinin günümüz taşımacılık sektöründeki sürücü sıkıntısı, yüksek iş gücü sirkülasyonu ve artan operasyonel maliyetler gibi sorunlara çözüm sunduğunu belirtiyor. Şirket, bu sorunları çözmenin yanı sıra iş gücü maliyetlerini azaltabileceğini ve otoyollarda güvenliği artırabileceğini söylüyor.

Aurora, çoğunlukla Teksas'ta olmak üzere 4 yıl boyunca gözetimli pilot taşımacılık gerçekleştirdi ve bu süreçte 4,8 milyon kilometre boyunca 10.000'den fazla müşteri teslimatı gerçekleştirdi. Şirket ayrıca, kırmızı ışık ihlallerini tahmin etme, çarpışmalardan kaçınma ve karanlıkta yüzlerce metre ötede yayaları tespit etme gibi yeteneklerini de başarıyla gösterdiğini söylüyor.

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ABD otoyollarında ilk sürücüsüz kamyonlar hizmet vermeye başladı