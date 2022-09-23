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    2022 Peugeot 308 Türkiye'de! İşte yeni kasa 308 fiyatı ve özellikleri

    Tasarımıyla heyecanlandıran yeni Peugeot 308 sonunda Türkiye'de satışta. Peki 2022 Peugeot 308 kaç TL? İşte Peugeot 308 2022 fiyat listesi ne kadarmış, haberimizde.        
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    2022 peugeot 308 dış tasarım
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    Stellantis'in Türkiye'deki yeni model atağı sürüyor. Bir hafta önce yeni Opel Astra fiyatını açıklayan şirket bu kez aslan logolu kuzeni Peugeot 308 ile karşımızda. Eylül ayı itibarıyla Türkiye yollarında olacak yeni 2022 Peugeot 308'in fiyatı 775.000 TL'den başlıyor. Yeni 308 Türkiye'de Active Prime, Allure ve GT donanım seviyeleriyle satılıyor.

    Yeni 2022 Peugeot 308 fiyat listesi💰
    Model Fiyat
    Yeni Peugeot 308 Active Prime 1.2 Pure Tech 130hp EAT8 775.000 TL
    Yeni Peugeot 308 Allure 1.2 Pure Tech 130hp EAT8 830.000 TL
    Yeni Peugeot 308 GT 1.2 Pure Tech 130hp EAT8 915.000 TL

    Yeni kasa 2022 Peugeot 308, özellikleriyle neler sunuyor ❓

    2022 Peugeot 308, şirketin EMP2 platformu üzerine yükseliyor. Yeni 308'in boyutlarına baktığımızda 4367 mm uzunluğa, 1859 mm genişliğe, 1441 mm yüksekliğe ve 2675 mm aks mesafesine sahip olduğunu görüyoruz. Bu noktada yeni kasa hatchback'in selefine kıyasla aks mesafesi ve genişlik olarak 50 mm civarında fazlasının olduğunu, yüksekliğin ise 20 mm kadar azaldığını söylemek mümkün. Bunun yanı sıra yeni 308'de hava sürtünme katsayısının da 0.28'e düşürüldüğünü belirtelim.

    yeni peugeot 308 dışı
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    Yeni Peugeot 308'in tüm versiyonlarında LED aydınlatmalar ve dikey LED gündüz farları standart. Üst paketlerde ise Peugeot Martix LED teknolojisi karşımıza çıkıyor. Tamamen yenilenen arka bölümde ise üç pençe imzalı LED stoplar bulunuyor. Zeytin yeşili lansman rengiyle dikkat çeken 2022 Peugeot 308'in iç mekanında ise diğer modellerden tanıdığımız i-Cockpit tasarımı bizleri karşılıyor. Üst paketlerde 3 boyutlu grafiklere sahip olan 10 inç dijital gösterge paneli ve 10 inç dokunmatik multimedya ekranı, i-Cockpit kapsamında bulunuyor.

    i-Connect multimedya yazılımının kendine yer bulduğu yeni 2022 Peugeot 308'de Sekiz farklı sürücü profili oluşturma, kablosuz ekran yansıtma, Android Auto, Apple CarPlay, USB girişleri, kablosuz cep telefonu şarjı ve sesli komut gibi özellikler mevcut. Bunun dışında adaptif hız sabitleyici, şeritte kalma yardımcısı, yarı otonom şerit değiştirme yardımcısı, viraj alma asistanı, 75 m'ye kadar kör nokta görüntüleme, arka çapraz trafik uyarısı, 180 derece HD geri görüş kamerası ve 360 derece çevre görüş sistemi de yeni 308'in özellikleri arasında.

    2022 Peugeot 308 iç tasarım
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    2022 Peugeot 308'in iç mekanında toplamda 34 litreye varan saklama alanları mevcut. Öte yandan otomobilin bagaj hacmi değişim sonrası 412 litreye gerilemiş. Arka koltuklar katlandığında ise 1323 litreye kadar bagaj hacmi elde etmek mümkün.

    Motor 🚗

    Yeni Peugeot 308 Türkiye'de ilk etapta 1.2 PureTech üç silindirli benzinli motorun 130 hp güç ve 231 Nm tork üreten versiyonu ve EAT8 otomatik şanzıman kombinasyonuyla tercih edilebilecek. Bu kombinasyonla 0-100 km/s hızlanmasını 9,7 saniyede tamamlayan modelin son hızı 210 km/s, ortalama yakıt tüketimi ise 5,7 litre/100 km olarak açıklanmış.

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    %100 elektrikli Peugeot E-308

    M
    makine26 3 gün önce

    lexus çakması

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