Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Bir Reddit kullanıcısının MacBook Pro'su bomba gibi patladı!

Bir Reddit kullanıcısı, sahip olduğu MacBook Pro'nun görünen herhangi bir sorunu olmadığı halde, günlük kullanım esnasında bomba gibi patladığını dile getirdi. Detaylar haberimizde.
1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
4,1b
1
13
Taşınabilir Bilgisayarlar
Zeynep Yolcu
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Akıllı telefonların ve benzeri mobil cihazların yanma, patlama gibi vakalarla gündeme gelmesi çok da yabancı olduğumuz bir durum değil ancak bu defa yaşanan tatsız olayın baş kahramanı bir cep telefonu veya tablet bilgisayar değil; Apple'ın dizüstü bilgisayarlarından MacBook Pro.
White Panda ismindeki bir Reddit kullanıcısı, sahip olduğu MacBook Pro'nun geçtiğimiz salı görünen herhangi bir sorunu olmadığı halde, günlük kullanım esnasında bomba gibi patladığını dile getirdi. Detayları Reddit ve Twitter hesapları üzerinden paylaşan White Panda, ayrıca cihazın patlama anından yaklaşık 2 dakika sonra çekmeye başladığı videoyu da paylaştı.
 
"Bugün MacBook'um günlük kullanım esnasında patladı. Evimde bazı hasarlara yol açmış olsa da neyse ki hiç kimse yara almadı . Çok daha kötüsü de olabilirdi. İyi ki o an uçakta değildim. "
White Panda, MacBook Pro'sunun patlama anı ile ilgili “Tıpkı birinin içeriye el bombası atması gibiydi." benzetmesinde bulundu. Cihazının her iki yanından da dumanlar yayıldığını ve tüm evinin duman altında kaldığını dile getirdi.
Kucağında duruyorken dumanlar saçmaya başlayan bilgisayarını hızla yere atan kullanıcı, yanan bilgisayarın evinin parkelerine zarar vererek maddi hasara sebep olduğunu da belirtti.
Neyse ki hasar yalnızca bununla sınırlı kalmış ve evde bulunan hiç kimse zarar görmemiş. Geçmişte benzer olaylar yaşayan başka MacBook Pro kullanıcıları olmuş olsa da umarız bir daha hiçbir kullanıcı zarar görmez.
https://mashable.com/article/macbook-pro-explosion-video-2019/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
AskN0More 1 hf. en beğenilen
Tazminat davası başvurusu için hazırlıklar başlamıştır :)
Yanıtla +24
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AirSupport 1 hf.
Benim anlamadığım Reddit kullanıcısı olunca ne oluyor? DH kullanıcısı diye haber paylaşanı ben hiç görmedim.
1 Yanıt Yanıtla +20
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mrunseen 1 hf. AirSupport
Reddit kullanıcısi deyip Twitter’e bağlantı vermişler zaten.
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Kafam Kasınıyor 5 gün
kac kere el bombasi patlamasi görmüş
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Burzum. 5 gün
Aha Donanımhaberlilere gün doğdu
Kutsalımız olan Huawei ve Şayomi kullanın
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Whippoorwill 5 gün
Adam tazminatıyla daha üst bit konfigürasyon alacak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Moving On 5 gün
Olay, şahıs Reddit kullanıcısı olduğu için haber değeri taşıyor sanırım?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
IbolarKisilikBozuklugu 6 gün
Ben de takıldım Reddit kullanıcısı kelimesine.İnsanları niye ötekileştiriyorsunuz ki? "İnternette bir kullanıcının..." yazılabilirdi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
terimer 6 gün
Zamaninda Samsung'un Note 7 olayina kahkahayla gulen isheep'ler acaba simdi kendinlerine de kahkahayla gulecekler mi bakalim ? :-D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
-Master 6 gün
İşte apple'ın kalitesi. Hem pahalıya laptop sat hem de patlasın. Güvenli güvenli deniyor ama can güvenliği bile yok.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bloodin 1 hf.
CIA'in izleme çipi farkedildiğini düşünüp kendini yok etmiştir :D
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DrakeMcCain 1 hf.
Sahte batarya ve/veya şarj aleti kullanmış olabilir mi acaba? Genelde patlamaların arkasından sahte ürün kullanımı çıkmakta.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
IFollowYou 1 hf.
Yeni nesil MacBook almamak icin bir sebep daha
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4139 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
macbook pro, apple macbook pro ve
5 etiket daha macbook pro patladı macbook pro patlama Taşınabilir Bilgisayarlar Mobil Teknolojiler Zeynep Yolcu
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 gün Bilimsel makale yayıncısı IEEE, Huawei’nin dökümanlara erişimini yasakladı 6 gün Amerika vizesi başvurularında artık sosyal medya hesapları sorulacak 6 gün LEGO’nun NASA temalı yeni setleri hazır 6 gün Men in Black: Global Invasion zengin gerçeklik oyunu duyuruldu 6 gün Lone Wolf oyun kitapları mobile geliyor 1 hf. Google uygulamasına AR hayvan modelleri eklendi 1 hf. Bu da oldu | RGB ışıklı oyuncu masası 1 hf. iTunes sosyal medya hesaplarındaki tüm gönderiler silindi 1 hf. Redmi K20 Pro sadece iki saatte 200 bin adet sattı 1 hf. Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX, Tesla'yı geride bıraktı 1 hf. Terminator: Dark Fate, 18 yaş sınırıyla gelecek 1 hf. Plüton yüzeyinde bulunan amonyak, yeraltı suyuna işaret ediyor olabilir 1 hf. NASA çeşitli bütçe sorunlarıyla yüzleşiyor 1 hf. Audi e-tron GT'nin tasarımı sızdırıldı: Üretim versiyonu konsepte çok yakın olacak 1 hf. Outlook.com'a yerleşik çeviri desteği geldi 1 hf. Microsoft, E3 2019’a dersini çok iyi çalışmış olarak çıkacak 1 hf. Apple hücresel veri indirme sınırını 200 MB'a yükseltti 1 hf. Astrositler nöronları toksik etkenlere karşı koruyor 1 hf. Yüksek performans için hareketli klavye | Predator Helios 700 1 hf. Yakında çıkacak Samsung Galaxy A10e'nin son durağı GeekBench oldu 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN Bir Reddit kullanıcısının MacBook Pro'su bomba gibi patladı! Sonraki Apple WWDC 2019 etkinliğinde iTunes'u emekli edecek 1 hf. Samsung Internet Tarayıcı güncellemesi arayüzde köklü değişiklikler getirdi 1 hf. Çip üreticisi Micron da Huawei ile bağlarını kopardı 1 hf. Yerli makineli tüfekli drone Songar ve mikro kamikaze drone Salgur hakkında her şey 1 hf. Samsung akıllı saatler Türkiye’de de One UI güncellemesini aldı 1 hf. AMD X570 için ADATA M.2 PCIe Gen4 SSD modeli duyuruldu 1 hf. Haftaya A101 marketlerde çok uygun fiyata Casper VIA A3 var 1 hf. Kickstarter projesi Hamsterdam oyunu beta testlerine başladı 1 hf. Spotify’a birlikte dinle özelliği geliyor 1 hf. Intel'den overclock yazılımı geliyor | Tek tuşla hız artışı 1 hf. Nokia telefonların oyun deneyimi AnTuTu skorunun ötesinde 1 hf. Google Play Store’un yeni tasarımı dağıtılmaya başlandı: Nasıl yüklenir? 1 hf. Bayrama Özel %75 Hosting İndirim Kampanyası 1 hf. HyperX Cloud Alpha S oyuncu kulaklığı duyuruldu 1 hf. Üç arka kameralı Samsung Galaxy M40'ın basın görseli yayınlandı 1 hf. 2019'un ilk çeyreğinde de sonuç değişmedi: Giyilebilir teknoloji sektörünün lideri Apple 1 hf. iPhone XR 2019 renk seçenekleri ile iPhone XS havası estirecek 1 hf. Yeni Batman resmen Robert Pattinson oldu 1 hf. ADATA güç kaynağı pazarına giriyor 1 hf. Mophie, USB Tip-C barındıran yeni şarj istasyonlarını duyurdu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Taksi şöförlerinin yolu uzatması
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim