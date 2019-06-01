Bir Reddit kullanıcısının MacBook Pro'su bomba gibi patladı!

Akıllı telefonların ve benzeri mobil cihazların yanma, patlama gibi vakalarla gündeme gelmesi çok da yabancı olduğumuz bir durum değil ancak bu defa yaşanan tatsız olayın baş kahramanı bir cep telefonu veya tablet bilgisayar değil; Apple'ın dizüstü bilgisayarlarından MacBook Pro.

White Panda ismindeki bir Reddit kullanıcısı, sahip olduğu MacBook Pro'nun geçtiğimiz salı görünen herhangi bir sorunu olmadığı halde, günlük kullanım esnasında bomba gibi patladığını dile getirdi. Detayları Reddit ve Twitter hesapları üzerinden paylaşan White Panda, ayrıca cihazın patlama anından yaklaşık 2 dakika sonra çekmeye başladığı videoyu da paylaştı.

"Bugün MacBook'um günlük kullanım esnasında patladı. Evimde bazı hasarlara yol açmış olsa da neyse ki hiç kimse yara almadı . Çok daha kötüsü de olabilirdi. İyi ki o an uçakta değildim. "

White Panda, MacBook Pro'sunun patlama anı ile ilgili “Tıpkı birinin içeriye el bombası atması gibiydi." benzetmesinde bulundu. Cihazının her iki yanından da dumanlar yayıldığını ve tüm evinin duman altında kaldığını dile getirdi.

Kucağında duruyorken dumanlar saçmaya başlayan bilgisayarını hızla yere atan kullanıcı, yanan bilgisayarın evinin parkelerine zarar vererek maddi hasara sebep olduğunu da belirtti.

https://mashable.com/article/macbook-pro-explosion-video-2019/

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Neyse ki hasar yalnızca bununla sınırlı kalmış ve evde bulunan hiç kimse zarar görmemiş. Geçmişte benzer olaylar yaşayan başkakullanıcıları olmuş olsa da umarız bir daha hiçbir kullanıcı zarar görmez.