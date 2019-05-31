Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iPhone XR 2019 renk seçenekleri ile iPhone XS havası estirecek

iPhone XR 2019'un renk seçenekleriyle ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Görünüşe bakılırsa Apple bu yılki iPhone XR modelinde XS serisine daha yakın renkler sunacak.
1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
5,6b
2
30
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Apple'ın geçen sene piyasaya sürdüğü iPhone XR, satış anlamında iyi bir grafik çizerek iPhone XS'in önüne geçmeyi başarmıştı. Cupertinolu şirket iPhone XR 2019 için alternatif renkler sunacak gibi görünüyor. Zira Apple'ın bu yöndeki planlarını ortaya çıkaran yeni görseller yayınlandı.
Ayrıca Bkz. "Uber için Türkiye’de yolun sonu!"
Paylaşılan son görseller yeni iPhone XR'ın, geçen yılki XS serisine daha yakın renklerle karşımıza çıkacağını gösteriyor. Akıllı telefon Siyah, Altın, Gümüş ve Kırmızı gibi renklerle gelecek. Product Red olarak bilinen Kırmızı renk iPhone XR'ın seçenekleri arasında vardı ancak XS ve XS Max modelleri bu renkle hiç tanışmadı.

Ekran boyutu aynı kalacak

Görseller arasında yer alan altın renge yakından bakınca şu anda mevcut olan parlak sarı olmadığı anlaşılıyor. Daha önce sunulan parlak tonları beğenmeyen potansiyel iPhone XR alıcıları bu yeni renk seçeneklerinden hoşlanabilir. Öte yandan iPhone XR 2019'un ekran boyutunun 6.1 inç olarak kalması bekleniyor. Muhtemelen de LCD ekranla gelen son iPhone olacak.

https://www.gsmarena.com/new_iphone_xr_2019_renders_show_an_alternative_color_scheme-news-37315.php Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
serefsiz yapraklar 1 hf. en beğenilen
aga kamera tasarımı çok çirkin be
1 Yanıt Yanıtla +21
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
koyunsayar 1 hf.
O arkadaki kene gibi yapışmış şey ne öyle
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
overvolted 1 hf. yeni yorumcu
Lcd ekranlı bu telefona 700$ isterler şimdi
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
zotacing 5 gün
Ambargo koydurdukları ve kıskandıkları Huawei'den rica etseler, tasarım dersi verirdi bedava Çinliler.
Steve'den sonra Apple çöplüğe döndü resmen.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bay Robot 5 gün
Kamera çıkıntı yapmayacaksa tamam da çıkıntı yapacaksa sıkıntı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MrOguzhan 1 hf.
Bence iphone xr’a göre daha premium görünüyor ne kadar kare kamera tasarımı mate 20 esintisi olsa da kendine özgü hoş olmuş(şimdi hoşumuza gitmese de zaten kasım aralığa kadar ister istemez bayılıcaz bu tasarıma😀😀😀)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
patatessiz patso 1 hf.
çirkinlik abidesi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
corpixx 1 hf.
abi bune ya iğrenç bunu bedava almam
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
axiprens 1 hf. corpixx
corpixx
abi bune ya iğrenç bunu bedava almam

Bedava olmayacak, tahmini 10.000 tl den baslar, bu durumda alirsin sanirim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fendur 1 hf.
İyi de son zamlardan sonra Apple bizden iyice uzaklaştı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MHEC 1 hf.
Arka kamera tasarımı berbat.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Hakan.. 1 hf.
tasarım faciası
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JESKO 1 hf.
Day 1 pre order
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
atakancanatan 1 hf.
Arkadaki tasarım mı yoksa öndeki çentik mi hangisi daha çirkin çözemedim.

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
2 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
5565 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
akıllı telefon, cep telefonu ve
6 etiket daha renk iphone xr Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Seven MPopüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 hf. Astrositler nöronları toksik etkenlere karşı koruyor 1 hf. Yüksek performans için hareketli klavye | Predator Helios 700 1 hf. Yakında çıkacak Samsung Galaxy A10e'nin son durağı GeekBench oldu 1 hf. Bir Reddit kullanıcısının MacBook Pro'su bomba gibi patladı! 1 hf. Apple WWDC 2019 etkinliğinde iTunes'u emekli edecek 1 hf. Samsung Internet Tarayıcı güncellemesi arayüzde köklü değişiklikler getirdi 1 hf. Çip üreticisi Micron da Huawei ile bağlarını kopardı 1 hf. Yerli makineli tüfekli drone Songar ve mikro kamikaze drone Salgur hakkında her şey 1 hf. Samsung akıllı saatler Türkiye’de de One UI güncellemesini aldı 1 hf. AMD X570 için ADATA M.2 PCIe Gen4 SSD modeli duyuruldu 1 hf. Haftaya A101 marketlerde çok uygun fiyata Casper VIA A3 var 1 hf. Kickstarter projesi Hamsterdam oyunu beta testlerine başladı 1 hf. Spotify’a birlikte dinle özelliği geliyor 1 hf. Intel'den overclock yazılımı geliyor | Tek tuşla hız artışı 1 hf. Nokia telefonların oyun deneyimi AnTuTu skorunun ötesinde 1 hf. Google Play Store’un yeni tasarımı dağıtılmaya başlandı: Nasıl yüklenir? 1 hf. Bayrama Özel %75 Hosting İndirim Kampanyası 1 hf. HyperX Cloud Alpha S oyuncu kulaklığı duyuruldu 1 hf. Üç arka kameralı Samsung Galaxy M40'ın basın görseli yayınlandı 1 hf. 2019'un ilk çeyreğinde de sonuç değişmedi: Giyilebilir teknoloji sektörünün lideri Apple 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN iPhone XR 2019 renk seçenekleri ile iPhone XS havası estirecek Sonraki Yeni Batman resmen Robert Pattinson oldu 1 hf. ADATA güç kaynağı pazarına giriyor 1 hf. Mophie, USB Tip-C barındıran yeni şarj istasyonlarını duyurdu 1 hf. Corsair Hydro H100i RGB Platinum Sıvı Soğutucu İncelemesi 1 hf. AMD Ryzen 3000 için fansız anakart geldi | Gigabyte X570 Aorus Xtreme 1 hf. ZTE Axon 10 Pro 5G, Avrupa pazarına adım attı 1 hf. Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı ölçüldü 1 hf. Microsoft, Steam üzerindeki oyun seçeneklerini çoğaltacak 1 hf. Yandex Haritalar kurumların kullanımına sunuldu 1 hf. Uber için Türkiye’de yolun sonu! 1 hf. Merakla beklenen Xiaomi Mi Band 4'ün yeni görüntüleri ortaya çıktı 1 hf. Google, Chrome eklentilerini daha güvenli bir hale getirecek 1 hf. Asus X570 serisi anakartlar duyuruldu 1 hf. LPG'li Dacia modelleri Türkiye'de satışa sunuldu: İşte fiyatları 1 hf. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan Huawei açıklaması 1 hf. Babalar Günü için hediye fikirleri Amazon.com.tr’de 1 hf. Asus 30. yılına özel olarak tasarladığı yeni anakartı Prime X299 Edition 30’u duyurdu 1 hf. Çin'de üretilecek Tesla Model 3'ün fiyatı açıklandı 1 hf. Excel'in iOS sürümüne resimden veri ekleme özelliği geldi 1 hf. Bu bilgisayar çok farklı | Çift ekranlı Asus ZenBook Pro Duo Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Fiyat-performansa oynayan AMD stratejisi
DonanımHaber
Nokia 2.2 duyuruldu. İşte özellikleri
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim