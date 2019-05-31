iPhone XR 2019 renk seçenekleri ile iPhone XS havası estirecek

Apple'ın geçen sene piyasaya sürdüğü iPhone XR, satış anlamında iyi bir grafik çizerek iPhone XS'in önüne geçmeyi başarmıştı. Cupertinolu şirket iPhone XR 2019 için alternatif renkler sunacak gibi görünüyor. Zira Apple'ın bu yöndeki planlarını ortaya çıkaran yeni görseller yayınlandı.

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Paylaşılan son görseller yeni iPhone XR'ın, geçen yılki XS serisine daha yakın renklerle karşımıza çıkacağını gösteriyor. Akıllı telefon Siyah, Altın, Gümüş ve Kırmızı gibi renklerle gelecek. Product Red olarak bilinen Kırmızı renk iPhone XR'ın seçenekleri arasında vardı ancak XS ve XS Max modelleri bu renkle hiç tanışmadı.

Ekran boyutu aynı kalacak

Görseller arasında yer alan altın renge yakından bakınca şu anda mevcut olan parlak sarı olmadığı anlaşılıyor. Daha önce sunulan parlak tonları beğenmeyen potansiyel iPhone XR alıcıları bu yeni renk seçeneklerinden hoşlanabilir. Öte yandan iPhone XR 2019'un ekran boyutunun 6.1 inç olarak kalması bekleniyor. Muhtemelen de LCD ekranla gelen son iPhone olacak.

https://www.gsmarena.com/new_iphone_xr_2019_renders_show_an_alternative_color_scheme-news-37315.php