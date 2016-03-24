Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Anti Virus ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Bir başka hastane daha hacker'ların saldırısına uğradı

Bazı hacker'lar bilgisayar kullanıcılarından para koparabilmek için her türlü yola başvurabiliyor. Bu konuda o kadar ileri gidiyorlar ki hastaneler bile hedef olabiliyor.
3 yıl
3,7b
1
5
Anti Virus
Alkan Adakaner
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Bir başka hastane daha hacker'ların saldırısına uğradı
Tam Boyutta Gör

Bildiğiniz gibi hacker'ların da farklı çeşitleri bulunmakta. Aktivistlerden korsan yazılımlar yoluyla şantaj yapanlara kadar farklı hacker çeşitleri bulunmakta. Bunların bazıları para kazanabilmek için insan hayatını bile hiçe sayabiliyor. Bunun bir örneği daha Kentuck'de yaşandı.
Kentucky-Henderson'daki Methodist Hospital'ın bazı bilgisayarları bilgisayar korsanları tarafından hacklendi. Korsanlar her ne kadar hastanenin bütün bilgisayarlarını hackleyemeseler de hastane yönetimi durumdan çok tedirgin olduğundan diğer bilgisayarl konusunda da endişeli; çünkü ağdaki bütün bilgisayarlar birbirine bağlıymış.
Korsanların hackledikleri bilgisayarlarda hastaların dosyalarını şifreleyerek hastaneye şantaj yapıyorlar. Dosyaları açmak için istedikleri şey ise 4 bitcoin, yani yaklaşık 4.700 TL oldu. Hastane yetkilileri bu ücreti ödemeyeceklerini açıkladılar ve şu an suçluların bulunması için FBI ile birlikte çalışıyorlar. 
Daha önce Kaliforniya'daki Hollywood Presbyterian Hospital da benzer bir saldırının kurbanı olmuş ve hastaların tıbbi kayıtları ele geçirilmişti. Korsanlar bu hastaneden de 40 bitcoin istenmişti. Yani yaklaşık 47.000 TL.

http://www.pcmag.com/news/343184/another-hospital-falls-victim-to-ransomware Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
tobepeople 3 yıl
Türkiye ve Çin gibi ülkelerde bu iş daha kolay yapılabilir organ mafyalarına uyumlu organ hizmeti...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
elmek6 3 yıl
süper bilgisayarlar cözemiyor mu, bu sifreleri
hastane gibi kritik noktalara devlet süper bilgisayarlar ile cözüm anahtari üretemez mi?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Barbaroscakir 3 yıl
montevo
bu tür önemli merkezler neden izole bi yapı yapmıyorlar?aynı ağda hem net hem intranet sıkıntılı

Bu o kadar saçma birşey ki çalıştığım firmada firewall kurmama rağmen yinede mail olarak geliyor. Linke tıklarsan program çalışıp şifreliyor. Hiç bir zaman da spama düşmüyor. En son gelen mail sunucu meb idi. Siz düşünün.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
montevo 3 yıl
bu tür önemli merkezler neden izole bi yapı yapmıyorlar?aynı ağda hem net hem intranet sıkıntılı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
deoksiriboz1001 3 yıl
Bitcoin yasaklanmalı. Başka bir çözüm yok gibi
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl HTC 10 benchmark sonuçlarında Galaxy S7'yi geride bırakıyor 3 yıl Samsung, yeni bir katlanabilir ekranlı akıllı telefonun patentini aldı 3 yıl Game of Thrones'un 6.sezonu kitaplardan çok farklı olacak 3 yıl PlayStation 4.5 iddiaları güçleniyor 3 yıl Apple kendi güvenli sunucularını kurmaya hazırlanıyor 3 yıl ZyXEL Armor Z1 AC2350 "Hızlı ve Donanımlı" router incelemesi 3 yıl Kendi kendisini temizleyen elbiseler mi geliyor? 3 yıl Google'dan Periscope ve Facebook Live rakibi YouTube Connect 3 yıl Site adresini yanlış girdiğinizde neler oluyor? 3 yıl World of Tanks Blitz OS X platformuna geldi 3 yıl Xiaomi, 65 inçlik kavisli yeni televizyonunu duyurdu 3 yıl Samsung Galaxy S7 Active için ilk işaretler 3 yıl Hangi cep telefonunu almalı? Canlı Yayın Tekrarı 3 yıl Apple, iPad Pro alanlara Office 365 satın almayı öneriyor 3 yıl Donanım Haber, Bundle’ın en beğenilen teknoloji mecrası 3 yıl Açık kaynak kod ile milyar dolarlar kazanan şirket: Red Hat 3 yıl Nvidia Quadro M6000, 24GB GDDR5 bellek ile güncellendi 3 yıl Sony mobil oyun şirketi açıyor 3 yıl Facebook sahte hesapları belirleyip kapatacak 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Bir başka hastane daha hacker'ların saldırısına uğradı Sonraki Intel'den ince dizüstülere yönelik en güçlü işlemci 3 yıl Tesla'nın Ludicrous Mod'a sahip Model S P90D'si hızlanma konusunda iddialı [Video] 3 yıl HTC 10'un yeni teaser görüntüsü ses yetenekleri üzerinde duruyor 3 yıl Apple, iPhone 5S satışını durdurdu 3 yıl Pebble çalışanların %25'ini işten çıkaracak 3 yıl Akıllı ekranlar artık motorsikletinizde 3 yıl ZTE'nin yeni telefonu Blade V7 mercek altında 3 yıl Google klavyesi, iOS yolunda 3 yıl Batman ve Superman mobilde de karşılaşıyor 3 yıl Instagram'ın web arayüzüne bildirim özelliği geldi 3 yıl Nissan GT-R "Godzilla" artık daha hızlı ve daha agresif 3 yıl Apple’ın yeni 13inç ve 15inç MacBook’ları 12inçlik MacBook’a benzer olabilir 3 yıl Chromecast uygulamasının adı artık Google Cast 3 yıl Türkiye’de yüksek hızlı internet kullanımına ilişkin ilginç veriler 3 yıl Yeni iPad Pro ve iPhone SE modellerindeki RAM miktarı belli oldu 3 yıl Intel, tick-tock sürecini resmi olarak durdurdu 3 yıl Meizu M3 Note, 6 Nisan'da geliyor 3 yıl Teknotel’in Telehouse İstanbul datacenter’ını tanıyoruz 3 yıl Yeni 9.7" iPad Pro hızı düşürülmüş A9X yongaseti ile geliyor 3 yıl Microsoft, Windows 10 Mobile'ın Kamera uygulamasındaki hatayı düzeltti Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Neden Türkiye'de Nükleer Enerji Santrali
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim