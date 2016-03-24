Bir başka hastane daha hacker'ların saldırısına uğradı

Bildiğiniz gibi hacker'ların da farklı çeşitleri bulunmakta. Aktivistlerden korsan yazılımlar yoluyla şantaj yapanlara kadar farklı hacker çeşitleri bulunmakta. Bunların bazıları para kazanabilmek için insan hayatını bile hiçe sayabiliyor. Bunun bir örneği daha Kentuck'de yaşandı.

Kentucky-Henderson'daki Methodist Hospital'ın bazı bilgisayarları bilgisayar korsanları tarafından hacklendi. Korsanlar her ne kadar hastanenin bütün bilgisayarlarını hackleyemeseler de hastane yönetimi durumdan çok tedirgin olduğundan diğer bilgisayarl konusunda da endişeli; çünkü ağdaki bütün bilgisayarlar birbirine bağlıymış.

Korsanların hackledikleri bilgisayarlarda hastaların dosyalarını şifreleyerek hastaneye şantaj yapıyorlar. Dosyaları açmak için istedikleri şey ise 4 bitcoin, yani yaklaşık 4.700 TL oldu. Hastane yetkilileri bu ücreti ödemeyeceklerini açıkladılar ve şu an suçluların bulunması için FBI ile birlikte çalışıyorlar.

Daha önce Kaliforniya'daki Hollywood Presbyterian Hospital da benzer bir saldırının kurbanı olmuş ve hastaların tıbbi kayıtları ele geçirilmişti. Korsanlar bu hastaneden de 40 bitcoin istenmişti. Yani yaklaşık 47.000 TL.

http://www.pcmag.com/news/343184/another-hospital-falls-victim-to-ransomware