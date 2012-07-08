Bir dakikada internette üretilen veri miktarı analizi





Analize göre internette 1 dakikada 204 milyon email gönderiliyor, Google'da 2 milyon arama yapılıyor. Facebook kullanıcıları 684 bin içerik paylaşırken, tüketiciler 272 bin dolarlık web alışverişi yapıyor. Twitter kullanıcıları 100 000 tweet gönderirken, App Store üzerinden 47 000 uygulama indiriliyor.





Facebook üzerindeki marka ve firma sayfaları dakikada 34 bin beğeni alıyor. Tumblr'da blog sahipleri 27 778 gönderi üretirken, Instagram kullanıcıları 3600 yeni fotoğraf paylaşıyor. Flickr kullanıcılar 3125 fotoğrafı sisteme yüklüyor, Foursquare kullanıcıları 2083 check-in yapıyor.





Bunun yanında dakikada 571 web sitesi kurulurken, Wordpress kullanıcıları 347 yeni blog gönderisi yazıyor. Mobil web her dakika 217 yeni kullanıcı kazanıyor. YouTube'a ise 48 saatlik video yükleniyor.





Teknolojinin gelişmesi ve teknik imkanların dünyanın en ücra köşelerine kadar ulaşması, az gelişmiş ülkelerin de yavaş yavaş internet mecrasına doğru yönelmesine neden oluyor. Bunda en büyük faydayı tabii ki internette faaliyet gösteren firmalar görüyor.