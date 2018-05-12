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Bir dönemin popüler Neo Geo oyun kabini masanıza geliyor

Retro konsolların modern revizyonu trendine artık oyun kabinleri de katılıyor. SNK Neo Geo MVS kabin tipi oyun makinesi artık masanızın üzerinde de çalışabilecek.
1 yıl
2,7b
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10
Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
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Bir dönemin popüler Neo Geo oyun kabini masanıza geliyor

Yıllar öncesinin popüler oyun konsollarının elden geçirilerek benzer bir konseptte yeniden piyasaya sürülmesi moda haline geldi. Sayısız retro konsol bugün oyun tutkunlarının masalarını süslüyor. Şimdi sırada kabin tipi oyun makineleri var.

Neo Geo Mini özellikleri

1990 yılında piyasaya sürülen ve büyük ilgi gören SNK Neo Geo MVS kabin tipi oyun makinesi minyatür tarzda yeniden piyasaya sürülüyor. Makine alt kısımdan kesilmiş gibi bir hava uyandıran yeni uyarlama entegre ekran barındıran ilk konsollardan biri olma özelliğine sahip.

Ayrıca Bkz. "Kavisli ZTE Nubia Z18 sızdırıldı"

Neo Geo Mini olarak pazarlanacak konsol, 3.5 inçlik bir ekran ve önünde kontrol tuşlarına sahip. İstenirse HDMI ile harici ekranlara bağlanabiliyor ve iki kontrolcü daha eklenebiliyor. Böylece büyük ekranlarda iki kişi rahatlıkla oyun oynayabiliyor.

Konsol 135mm × 108mm × 162mm ölçülere sahip ve 600gr ağırlığında. Bununla birlikte bataryası olmadığı için sürekli enerji kaynağına bağlı kalmak zorunda. Toplam 40 adet popüler Neo Geo oyunu barındıracak olan konsolun ne zaman piyasaya çıkacağı açıklanmadı.

 

http://hexus.net/gaming/news/hardware/118037-snk-announces-neo-geo-mini-arcade-machine/ Yorum Yaz
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drserk 1 yıl en beğenilen
3.5 inç nedir karınca mıyız!
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Seyrim 4 ay
Çok ufak..
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pspsexer 1 yıl
Snk firmasi resmi olarak faal degil..snk oyunlari tarihin en pahali oyunlariydi snk isim hakkini elinde tutanlarin son dakika golu bu cihaz ancak kullanilabilirlik disinda bir kolleksiyon urunu..eski snk oyle oyunlarini kolay kolay piyasaya dagitacak bir firma degildi...hdmi ile buyuk ekrana baglanmasi guzel ama bu kucuk joystick ne kadar vahsi yarim daire ataklariniza dayanir o belli...ekstra kontrol cihazi iyi bir durum ..oyunlarin cozunurlugu zaten dusuk kucuk ekranda siritmazsalar da 3.5 inch iyi olmamis..fan urunu neo geo x ten sonra eger bu urunu sunanlarin icinde bir tane bile eski ekipten biri varsa iste o zaman cebinizi iyi kollayin derim...snk oyunlarini bilenler onlari ucuza oynamanin yollarini da biliyordur zaten.snk japonya su anda playmore urunleri disinda uretemeyen bir durum da teknoloji nin oldukca gerisinde ve tam anlamiyla ne yapacagini bilemez halde....snk ruhu mame de yasiyor ancak geri doner mi bilinmez..iyi bir ceo ile bile yeniden dogma ihtimali oldukca dusuk..gercek te doksanlar efsanesi olarak kalmis halde.
BU ARADA NINTENDO NUN TURKIYE YE DONMESI KESINLESTI..
mobile.donanimhaber.com/...
m.youtube.com/...
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Sharparrow 1 yıl
Günümüzün gençleri bunları nereden bilecek? 90ların popüler oyunlarıydı. 90da doğmuş biri bugün 28 yaşında doğra doğmaz bunlarla tanışamayacağına göre 90larda en azından 15-16 yaşında olması lazım ki bir atari salonuna gidebilsin. Öyle olduğunu varsaysak bun teknolojileri kullananların ysşını ve ilgisini çekebilecekleri kesimi siz hesap edin. Benim ilgimi çekiyor mesela çocukluğumda çok oynardık. Hala da emülatörle oynarım. Şimdiki oyunlardan bence zevkliler
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hsanlukk 1 yıl
3.5 değildir ya o yanlışınız var.
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01myavuz 1 yıl
MAME den fazla ne verebilir ki! Her türlü ayar var 24" monitörde oyunlar çok iyi duruyor. En son 28000 oyunu destekliyordu.
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stalker(1979) 1 yıl
En azından 7 inç olsaymış keşke.
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damn2u 1 yıl
Ben resmi görünce en azından masanın üzerine konup monitör/tv boyutunda bir şey olmuş sanmıştım fakat 3.5" ekranı okuyunca şaka yapıyorlar sandım.
Zaten bu işler için orjinal içerik üreticileri geç kaldı. Eski tarz yüzlerce atari konsol oyununu bir araya koyup arcade konsollar halinde satan bir sürü oluşum var. Hadi o olmadı sadece arcade joystickler var bu oyunlar için, hemde tüm konsollar ve pc'de bile çalışıyor. Açıyorsun emülatörü tüm oyunlar hizmetinde. Kısacası orjinal içerik üreticileri 3. şahıs üreticiler kadar özenli değiller işlerinde. Steam ve mobil platform da The King of Fighters oyunlarını ücretli satın alan biri olarak hiç bir zaman tam randıman alamadım. Hep bir optimizasyon sorunu oluyor.
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drserk 1 yıl en beğenilen
3.5 inç nedir karınca mıyız!
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mert1907 1 yıl
Tasarım böyleyse gerek yok. Eskileri bırakın artık teknoloji nerelere geldi.
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Eeltorm 1 yıl
15 yıldır sakladığım emulatörü var arada açıp oynarım ne günlerdi be.
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