Bir dönemin popüler Neo Geo oyun kabini masanıza geliyor

Yıllar öncesinin popüler oyun konsollarının elden geçirilerek benzer bir konseptte yeniden piyasaya sürülmesi moda haline geldi. Sayısız retro konsol bugün oyun tutkunlarının masalarını süslüyor. Şimdi sırada kabin tipi oyun makineleri var.
Neo Geo Mini özellikleri
1990 yılında piyasaya sürülen ve büyük ilgi gören SNK Neo Geo MVS kabin tipi oyun makinesi minyatür tarzda yeniden piyasaya sürülüyor. Makine alt kısımdan kesilmiş gibi bir hava uyandıran yeni uyarlama entegre ekran barındıran ilk konsollardan biri olma özelliğine sahip.Ayrıca Bkz. "Kavisli ZTE Nubia Z18 sızdırıldı"
Neo Geo Mini olarak pazarlanacak konsol, 3.5 inçlik bir ekran ve önünde kontrol tuşlarına sahip. İstenirse HDMI ile harici ekranlara bağlanabiliyor ve iki kontrolcü daha eklenebiliyor. Böylece büyük ekranlarda iki kişi rahatlıkla oyun oynayabiliyor.
Konsol 135mm × 108mm × 162mm ölçülere sahip ve 600gr ağırlığında. Bununla birlikte bataryası olmadığı için sürekli enerji kaynağına bağlı kalmak zorunda. Toplam 40 adet popüler Neo Geo oyunu barındıracak olan konsolun ne zaman piyasaya çıkacağı açıklanmadı.
http://hexus.net/gaming/news/hardware/118037-snk-announces-neo-geo-mini-arcade-machine/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
BU ARADA NINTENDO NUN TURKIYE YE DONMESI KESINLESTI..
mobile.donanimhaber.com/...
m.youtube.com/...
Zaten bu işler için orjinal içerik üreticileri geç kaldı. Eski tarz yüzlerce atari konsol oyununu bir araya koyup arcade konsollar halinde satan bir sürü oluşum var. Hadi o olmadı sadece arcade joystickler var bu oyunlar için, hemde tüm konsollar ve pc'de bile çalışıyor. Açıyorsun emülatörü tüm oyunlar hizmetinde. Kısacası orjinal içerik üreticileri 3. şahıs üreticiler kadar özenli değiller işlerinde. Steam ve mobil platform da The King of Fighters oyunlarını ücretli satın alan biri olarak hiç bir zaman tam randıman alamadım. Hep bir optimizasyon sorunu oluyor.
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