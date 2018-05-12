Bir dönemin popüler Neo Geo oyun kabini masanıza geliyor

Yıllar öncesinin popüler oyun konsollarının elden geçirilerek benzer bir konseptte yeniden piyasaya sürülmesi moda haline geldi. Sayısız retro konsol bugün oyun tutkunlarının masalarını süslüyor. Şimdi sırada kabin tipi oyun makineleri var.

Neo Geo Mini özellikleri

1990 yılında piyasaya sürülen ve büyük ilgi gören SNK Neo Geo MVS kabin tipi oyun makinesi minyatür tarzda yeniden piyasaya sürülüyor. Makine alt kısımdan kesilmiş gibi bir hava uyandıran yeni uyarlama entegre ekran barındıran ilk konsollardan biri olma özelliğine sahip.

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Neo Geo Mini olarak pazarlanacak konsol, 3.5 inçlik bir ekran ve önünde kontrol tuşlarına sahip. İstenirse HDMI ile harici ekranlara bağlanabiliyor ve iki kontrolcü daha eklenebiliyor. Böylece büyük ekranlarda iki kişi rahatlıkla oyun oynayabiliyor.

Konsol 135mm × 108mm × 162mm ölçülere sahip ve 600gr ağırlığında. Bununla birlikte bataryası olmadığı için sürekli enerji kaynağına bağlı kalmak zorunda. Toplam 40 adet popüler Neo Geo oyunu barındıracak olan konsolun ne zaman piyasaya çıkacağı açıklanmadı.