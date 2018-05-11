Kavisli ZTE Nubia Z18 sızdırıldı

ZTE’nin amiral gemisi Nubia Z18 için geri sayım devam ederken görseller de gelmeye başladı. Marka patronunun şablon görselini paylaşmasının ardından cihazın gerçek görseli de sızdırıldı.

ZTE Nubia Z18 özellikleri

Pazarda Samsung ve Huawei haricinde pek de alışık olmadığımız kavisli ekran tasarımına ZTE yeni amiral gemisinde yer vermeyi tercih etmiş. İki kenardan kavisli telefonun üst kısmında Essential benzeri bir çentik ve alt kısımda da ince çerçeve mevcut. Firma bu tasarıma Full Screen 3.0 adını vermiş.

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Henüz ekran-kasa oranı hakkında bir bilgi yok ancak ön taraftan bakıldığında sadece alt kenar göze çarpıyor. Bu bakımdan yüzde 95 üzeri bir seviye şaşırtıcı olmayacaktır. Son dönemin en çerçevesiz ekran yarışına ZTE de böylece katılmış oldu.

5.99 inçlik 2160 x 1080 piksel çözünürlükte ekran barındıran modele Snapdragon 845 yonga seti eşlik ediyor. 6GB/8GB RAM ve 64GB/128GB depolama kapasitesi seçenekleri sunulacak telefonda 3350mAh kapasiteli bir batarya yer alıyor. Arka kısımda 24MP+8MP çözünürlüğünde çift kamera mevcut. Şimdilik telefonun ne zaman tanıtılacağı bilinmiyor.