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Birden fazla e-posta hesabına erişim sağlayabilen Mac uygulaması extra artık ücretsiz

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
297
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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Birden fazla e-posta hesabına erişim sağlayabilen Mac uygulaması extra artık ücretsiz
Jiulong Zhao tarafından OSX 10.7 sonrası 64-bit işlemcili bilgisayarlar için hazırlanan uygulamalardan extra, artık ücretsiz olarak elde edilebiliyor.

Temel olarak birden fazla e-posta hesabına Mac sistemlerin üst barından hızlı erişim için hazırlanan extra, iCloud.com, me.com, gmail.com, outlook.com, hotmail.com, live.com, gmx.com, mail.com, aol.com, inbox.com ve qq.com gib hesaplara destek veriyor ve 1 ile 20 dakika arasında yapılan tercihşe otomatik olarak e-posta yenilemesi yapabiliyor.

Daha önce 6,49$ fiyat etiketiyle satılan extra, an itibariyle buradan ücretsiz olarak elde edilebiliyor.


https://itunes.apple.com/tr/app/id749509890?mt=12 Yorum Yaz
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