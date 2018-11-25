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Birleşik Krallık, 2021 yılında otonom otobüs ve taksi hizmeti sunacak

Amerika, Japonya ve Çin yollarını dolaşmaya başlayan otonom araçlara karşılık vermek isteyen Birleşik Krallık, 2021 yılı için otonom otobüs ve taksi hizmeti sunmayı amaçlıyor.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Birleşik Krallık, 2021 yılında otonom otobüs ve taksi hizmeti sunacak
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Birleşik Krallık, otonom sürüş üzerine çalışmalarda bulunan ve yollarını şimdiden bu yeni teknolojiye açan ABD, Japonya ve Çin’in gerisinde kalmak istemiyor. Hükümet yeni taşımacılık planı kapsamında 2021 yılında otonom ulaşım araçlarının yollarda bulunacağını açıkladı.

İskoçya için otobüs, Londra için taksi

Açıklanan plan kapsamında İskoçya yollarında otonom otobüs, Londra’da ise otonom taksi yatırımları yapılacağı öğrenildi. 25 milyon sterlin (170 milyon TL) olarak belirlenen bütçenin 4,35 milyonluk kısmı, İskoçya’nın Fife ve Edinburgh şehirleri arasına yerleştirilecek ilk otonom otobüs hizmeti için ayrılacak. Bu hat üzerinde haftada 10,000’nin üzerinde sefer yapılması bekleniyor. İlk aşamalarda her ihtimale karşı bir şoför ile hareket edeceği düşünülen otobüslerin, tek seferde 42 yolcuyu, 22 kilometre taşıması planlanıyor.

Ayrıca Bkz. "İngiltere bütçesinden otonom ve elektrikli araçlara destek"

Londra için ise Addison Lee isimli özel bir taksi şirketi devlet desteğiyle otonom taksi denemelerini yapmaya başlayacak. Bu gelişmeler için daha uygun bir ortam sağlamak isteyen ülke, 2017 yılında otonom araç sigortaları ve elektrikli araç şarj noktaları ile ilgili kararlar da almıştı.


https://www.engadget.com/2018/11/24/uk-self-driving-buses-taxis-2021/ Yorum Yaz
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Spider_hip 5 ay en beğenilen
Umarım bu otonom taksi teknolojisi bize gelmez. Yani bize gelirse işsiz kalacak olan onca dolandırıcı, gaspçı, maganda, ne yapacak? Taş mı yiyecekler, yoksa iyice piyasaya mı açılacaklar? Bırakalım yine taksilerinde iyiler. En azından binmeyip uzak durabiliyoruz.
Umarım bu otonom taksi teknolojisi bize gelmez. Yani bize gelirse işsiz kalacak olan onca dolandırıcı, gaspçı, maganda, ne yapacak? Taş mı yiyecekler, yoksa iyi...
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zaferq 5 ay
Taksicilerin sonu gelsin artık
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zaferq 5 ay
Taksicilerin sonu gelsin artık
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Gr8Kebabini 5 ay
Benim böyle bir beklentim yok. Her sabah sırtım sakat olduğu için ilk durağa gidip yirmi dakika bekliyorum ki kırk beş dakika oturarak gidebileyim. Çünkü ilk durakta otobüsün yüzde yetmişi doluyor. Şu an sefer sayılarını artırsınlar yeter.
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Spider_hip 5 ay en beğenilen
Umarım bu otonom taksi teknolojisi bize gelmez. Yani bize gelirse işsiz kalacak olan onca dolandırıcı, gaspçı, maganda, ne yapacak? Taş mı yiyecekler, yoksa iyice piyasaya mı açılacaklar? Bırakalım yine taksilerinde iyiler. En azından binmeyip uzak durabiliyoruz.
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