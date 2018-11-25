Birleşik Krallık, 2021 yılında otonom otobüs ve taksi hizmeti sunacak

Birleşik Krallık, otonom sürüş üzerine çalışmalarda bulunan ve yollarını şimdiden bu yeni teknolojiye açan ABD, Japonya ve Çin’in gerisinde kalmak istemiyor. Hükümet yeni taşımacılık planı kapsamında 2021 yılında otonom ulaşım araçlarının yollarda bulunacağını açıkladı.

İskoçya için otobüs, Londra için taksi

Açıklanan plan kapsamında İskoçya yollarında otonom otobüs, Londra’da ise otonom taksi yatırımları yapılacağı öğrenildi. 25 milyon sterlin (170 milyon TL) olarak belirlenen bütçenin 4,35 milyonluk kısmı, İskoçya’nın Fife ve Edinburgh şehirleri arasına yerleştirilecek ilk otonom otobüs hizmeti için ayrılacak. Bu hat üzerinde haftada 10,000’nin üzerinde sefer yapılması bekleniyor. İlk aşamalarda her ihtimale karşı bir şoför ile hareket edeceği düşünülen otobüslerin, tek seferde 42 yolcuyu, 22 kilometre taşıması planlanıyor.

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"İngiltere bütçesinden otonom ve elektrikli araçlara destek"

Londra için ise Addison Lee isimli özel bir taksi şirketi devlet desteğiyle otonom taksi denemelerini yapmaya başlayacak. Bu gelişmeler için daha uygun bir ortam sağlamak isteyen ülke, 2017 yılında otonom araç sigortaları ve elektrikli araç şarj noktaları ile ilgili kararlar da almıştı.

https://www.engadget.com/2018/11/24/uk-self-driving-buses-taxis-2021/