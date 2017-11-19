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İngiltere bütçesinden otonom ve elektrikli araçlara destek

İngiltere'de Maliye Bakanı Philip Hammond, önümüzdeki hafta sunacağı bütçe tasarısında ülkede elektrikli ve otonom araçların yaygınlaşması için yüz milyonlarca sterlinlik fon oluşturacak.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Furkan Babur
Yazar
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İngiltere bütçesinden otonom ve elektrikli araçlara destek
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Otonom ve elektrikli araçların yaygınlaşması yolunda; ABD ve Japonya gibi ülkelerin arkasında kalmak istemeyen İngiltere, yeni bütçesinde bu araçların geliştirilmesine yönelik büyük finansal destekler ve teşvikler sunabilir. 22 Kasım Çarşamba günü Başbakan Theresa May'e yeni bütçe tasarısını sunacak olan Maliye Bakanı Philip Hammond, bütçe tasarısında otomobil teknolojileri başta olmak üzere farklı alanlardan yenilikçi teknolojilere yönelik ciddi yatırımların yer alacağını açıkladı.


Şarj İstasyonları İçin Fon 

2020 yılında sürücüsüz otomobillerin İngiltere sokaklarında dolaşmasını isteyen Philip Hammond, bu hedefe yaklaşmak için birtakım yasal değişiklikler yapacaklarını ve otonom araç üreticilerinin halka açık yollarda test yapmalarına olanak sağlayacaklarını duyurdu. Böylece üreticilerin ilk kez sürücüsüz araçlarını İngiltere'de test edebileceklerini belirten Hammond, şirketlerin şarj istasyonları kurmalarına yardımcı olmak için de 400 milyon sterlinlik bir fon oluşturulacağını dile getirdi. Ayrıca elektrikli otomobilleri insanlar için daha tercih edilebilir hale getirmek istediklerini belirten Hammond, elektrikli otomobil satın alma maliyetini düşürmek için 100 milyon sterlinlik teşvik bütçesi oluşturulacağını ekledi.


Maliye Bakanlığının sunacağı bütçe tasarısında otomobil teknolojilerinin yanı sıra farklı alanlara yönelik önemli yatırımlar da yer alıyor. Philip Hammond'un açıklamalarına göre bütçede; 5G şebekeleri için 160 milyon, yapay zeka için 75 milyon, mevcut eğitim kadrosuna ek olarak 8000 bilgisayar bilimi öğretmeni için 100 milyon ve dijital becerilerin gelişimi için 76 milyon sterlinlik fon sağlanacak. Bakanlık yeni bütçe hamlesiyle birlikte İngiltere'nin üretkenliğini artırmayı ve kaliteli iş kolları oluşturmayı hedefliyor. 


https://www.reuters.com/article/us-britain-economy-budget/driverless-cars-set-for-uk-budget-boost-finance-ministry-idUSKBN1DJ005?utm_campaign=trueAnthem:+Trending+Content&utm_content=5a10d9e904d3015c43a96924&utm_medium=trueAnthem&utm_source=twitter Yorum Yaz
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hamzasoph 1 yıl en beğenilen 12 Angry Men
Türkiye bekliyor. O arabalar gelsin bir. Akıllı telefon gibi akıllı araba vergisi çıkacak, o konuda çalışma kesin vr
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12 Angry Men 1 yıl
Bu konuda türkiye ne yapıyor ? Hala nasıl vergi alacaklarını mı düşünoyorlar ? Meşrubattan bile özel tüketim vergisi alan bir hükümet varken, elektrikli araçlar için kim bilir nasıl vergiler getireceklerdir.
Bu konuda türkiye ne yapıyor ? Hala nasıl vergi alacaklarını mı düşünoyorlar ? Meşrubattan bile özel tüketim vergisi alan bir hükümet varken, elektrikli araçlar...
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hsanlukk 1 yıl
Emperyalizmin kralı olan ülke devlet bütçesinden pay ayırsın. Biz daha devletçilik politikasını eleştirelim. Emperyalizme tam uyum sağlayalım.
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DH Misafiri 1 yıl
bizde devlet daha cok bindirir onlar nefes almıyor cunku
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12 Angry Men 1 yıl
Bu konuda türkiye ne yapıyor ? Hala nasıl vergi alacaklarını mı düşünoyorlar ? Meşrubattan bile özel tüketim vergisi alan bir hükümet varken, elektrikli araçlar için kim bilir nasıl vergiler getireceklerdir.
1 Yanıt Yanıtla +4
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hamzasoph 1 yıl 12 Angry Men
Türkiye bekliyor. O arabalar gelsin bir. Akıllı telefon gibi akıllı araba vergisi çıkacak, o konuda çalışma kesin vr
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