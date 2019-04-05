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Birleşmiş Milletlerden dev fırtınalara bile dayanabilen yüzer şehir konsepti

İklim değişikliği tehlikesi kapımızdayken Birleşmiş Milletler, özellikle kıyı nüfusunu korumak maksatlı geliştirilen yeni projesini tanıttı. Oceanix City adlı proje gelecek vadediyor.
1 ay
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Gökhan G.
Editör
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İklim değişikliği tehdidinin kol gezdiği bir dönemde, Birleşmiş Milletler (BM) yükselen deniz seviyelerine karşı kıyı nüfusunu koruyabilmenin yollarından biri olarak gördüğü yüzer şehirler projesini tanıttı.

Çarşamba günü, hükümetler arası grup, mimar Bjarke Ingels ve Oceanix adlı şirketin iş birliği ile geliştirilen yüzer şehirler konseptine ait Oceanix City adlı projeyi ortaya çıkarttı. Yüzer yapılar inşa etmekte uzman olan Oceanix firması ile Ingels, geleceğin şehir yaşamına ait planlarını da bu sayede ortaya koymuş oldular.

Altıgen şekilli platformlardan oluşan ve deniz tabanına demirli her bir şehir, ihtiyaç halinde birleşip kendi kendine yeten ve 10,000 kişiyi barındırabilen tek bir yüzer şehir haline dönüşebiliyor.

Doğal afetlere dayanıklı

Şehrin tasarımı, iklim değişikliği nedeniyle sayıları sürekli artan sel, tsunami ve Kategori 5 fırtınalar gibi aşırı hava koşullarına dayanabilecek şekilde geliştirilmiş.

Sayısız miktarlarda bulunan şehir konseptlerinin aksine Oceanix City projesinin hayata geçirilmesinin mümkün olabileceği paylaşılan bilgiler arasında yer alıyor. BM İnsan Yerleşimleri Programı (UN-Habitat) desteği ile söz konusu şehirlerin kısa zaman içinde okyanuslarda kurulmaya başlanabileceği ifade ediliyor.

Çarşamba günü yapılan etkinlikte konuşan BM İnsan Yerleşimleri icra direktörü Maimunah Mohd Sharif, kurumun; BM’nin New York’taki karargâhı yakınında bulunan Doğu Nehri üzerinde bir Oceanix City prototipi inşa etmek için birkaç ay içinde Oceanix, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü ve Kâşifler Kulübü ile ortak çalışacaklarını belirtmiş.

Oceanix CEO’su Marc Collins ise Business Insider’a yaptığı açıklamada, “Ekipteki herkes şehrin inşa edilmesini istiyor. Ortada teori mevzunu konuşan kimse yok.” Sözleriyle projenin hızlı bir gelişim göstereceğinin sinyallerini vermiş.


https://www.businessinsider.in/The-UN-just-unveiled-a-design-for-a-new-floating-city-that-can-withstand-Category-5-hurricanes/The-city-would-not-contain-any-high-rises-To-keep-a-low-center-of-gravity-buildings-would-be-between-four-and-seven-stories-/slideshow/68713977.cms Yorum Yaz
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Tugrul_512bit 1 ay en beğenilen
İzmirdeyim ve korkuyorum. Çünkü buradaki bazı elektrik direkleri kendi ağırlıklarıyla bile yıkılacak gibi gözüküyor. Geçen yıl durakta otobüs beklerken tepedeki bir elektrik kablosu kopup yılan gibi kıvrılıp durmuştu.
Elektrik çarpmazsa kesin spin atan magandalar çarpar.
Fırtınaya gerek yok.
Umarım yeni belediye başkanı trafik magandalarını toplatıp kulübelere yerleştirir, mamalarını verir de insanlar rahat eder.
İzmirdeyim ve korkuyorum. Çünkü buradaki bazı elektrik direkleri kendi ağırlıklarıyla bile yıkılacak gibi gözüküyor. Geçen yıl durakta otobüs beklerken tepedeki...
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2 Yanıt Yanıtla +14
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terimer 2 hf.
Yuzen sehir projeleri aslinda firtinalar vs icin degil 2031-32 civarinda olmasi beklenen buyuk tufana hazirlik. Zira oldugunda tum gezgendeki deniz seviyesi anormal yukselecek.
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The souls migration 1 ay
bu proje tutmaz. tutsa bile sonu ucube bir harabe yapıya döner. nerden tutsan elinde kalır. turist olarak gemi ile dünya turuna çıkmak daha cazip. hiç bir akıllı insan kendisini herşeyden mahrum bırakacak bir yüzen adaya kendisini mahkum etmek istemez. eninde sonunda canı sıkılır. ha kıyıya pararlel yüzecek diyenler çıkacak bu sefer. yani tamamen para sömürmeye yarayan bir sistem. fırtına da yıksa sorun yok zaten sigorta sistemi de var. no problem. sistem zaten kodomonlar için yürüyor. terk etmek için bir iki yıldırım düşse kafi olur. bunu geç karadaki yaşam ile suda yüzen bir alandaki yaşamın kaybettireceklerini düşünen biri bu projede yer almaz. akıl dışı. geçen bir yorum okumuştum nükleer santraller ile ilgili. bir mühendis nükleer santrali denizin için de inşaa edelim demiş. biri de kapak olacak bir yorum yapmıştı. bu durum aynı şeye benziyor. hemen mars' a gidelim. ee normal adamın sıcacık evi var. bir eli yağda bir eli balda. maddi sıkıntısı yok. can soıkıntısı var. ee karalar dolmuş yer kalmamış. bakmış gs adasına ya biz de yüzen bir şehir inşaa edelim demiş. kuralı da kendisi koyacak. su dışarıdan gelecek, yakıtı öyle, yiyeceği öyle, elma alacak kilosunu siz düşünün. evler yıkılmaz olsa ne olacak, en fazla ters döner ve nihayetinde su altında yaşamaya karar verirler. belki soulungaç çıkmasına da vesile olur.


unutmşum yazmayı, deprem riski de yok.
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interwap 1 ay
Fırtınanın hızı değişse de Florida'da ölen sayısı değişmemiş. 39.
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gun 1 ay interwap
Fırtınanın geleceğini kaç gün öncesinden bildirdiklerinden şehir boşaltılmış oluyor zaten.
Kalanlar oluyor ama illa binalarda sağlam olunca iyice azalıyor kayıp sayısı.
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Darknesia 1 ay
Kevin Costner'ın Waterworld adlı bir filmi vardı onu aklıma getirdi. Tabi bu çok daha modern olanı.
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The.Mafia 1 ay
Adam memleketi beğenmez evini yüzerek Başka ülkeye götürür artık
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general4242 1 ay
İklim değişikliğini engellesinler asıl
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scorpion20 1 ay general4242
naspınlar onu engelleyince diğer insanlar ölmez ki
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Tugrul_512bit 1 ay en beğenilen
İzmirdeyim ve korkuyorum. Çünkü buradaki bazı elektrik direkleri kendi ağırlıklarıyla bile yıkılacak gibi gözüküyor. Geçen yıl durakta otobüs beklerken tepedeki bir elektrik kablosu kopup yılan gibi kıvrılıp durmuştu.
Elektrik çarpmazsa kesin spin atan magandalar çarpar.
Fırtınaya gerek yok.
Umarım yeni belediye başkanı trafik magandalarını toplatıp kulübelere yerleştirir, mamalarını verir de insanlar rahat eder.
2 Yanıt Yanıtla +14
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Portraitclub 1 ay Tugrul_512bit
Tugrul_512bit
İzmirdeyim ve korkuyorum. Çünkü buradaki bazı elektrik direkleri kendi ağırlıklarıyla bile yıkılacak gibi gözüküyor. Geçen yıl durakta otobüs beklerken tepedeki bir elektrik kablosu kopup yılan gibi kıvrılıp durmuştu.
Elektrik çarpmazsa kesin spin atan magandalar çarpar.
Fırtınaya gerek yok.
Umarım yeni belediye başkanı trafik magandalarını toplatıp kulübelere yerleştirir, mamalarını verir de insanlar rahat eder.

Kardeş benim evimin önünde elektrik direği var sökmediler devamlı çat pat patlıyor sonra o patlama sonrası direk yaylanıp sallanıyor bir kaç patlama sonrası ardında da kablo kopuyor. 6 yıldır aynı binada oturuyorum ve o direği kaldırmadılar patlama olduğunda camı kapatıyoruz ve devamlı da oluyor, yıllardır aynı belediye yönetiyor Ak parti. Bu sorumluluk belediyenin olduğu kadar elektriği veren firmanında sorumluluğu.
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PurposeLess sinan 1 ay Tugrul_512bit
dostum gediz elektrik dağıtım anonim şirketi genel müdürlüğüne git, sistem işletme müdürüyle görüşecem de, dilekçe ver. 2 hafta içinde dönüş yapmak zorundalar. şunu belirteyim emniyet ihlali yoksa, yatırım planı içinde o direk yoksa kaldırmazlar. tahminim o direk dediğin trafo direği, fotoğrafını çekip gönderirsen etrafını da çek daha net yardımcı olurum.
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BekirHan 1 ay
Açık denizlerin evsel atıklarla mahvedilmesine sebep olur.
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