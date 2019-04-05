Birleşmiş Milletlerden dev fırtınalara bile dayanabilen yüzer şehir konsepti

İklim değişikliği tehdidinin kol gezdiği bir dönemde, Birleşmiş Milletler (BM) yükselen deniz seviyelerine karşı kıyı nüfusunu koruyabilmenin yollarından biri olarak gördüğü yüzer şehirler projesini tanıttı.

Çarşamba günü, hükümetler arası grup, mimar Bjarke Ingels ve Oceanix adlı şirketin iş birliği ile geliştirilen yüzer şehirler konseptine ait Oceanix City adlı projeyi ortaya çıkarttı. Yüzer yapılar inşa etmekte uzman olan Oceanix firması ile Ingels, geleceğin şehir yaşamına ait planlarını da bu sayede ortaya koymuş oldular.

Altıgen şekilli platformlardan oluşan ve deniz tabanına demirli her bir şehir, ihtiyaç halinde birleşip kendi kendine yeten ve 10,000 kişiyi barındırabilen tek bir yüzer şehir haline dönüşebiliyor.

Doğal afetlere dayanıklı

Şehrin tasarımı, iklim değişikliği nedeniyle sayıları sürekli artan sel, tsunami ve Kategori 5 fırtınalar gibi aşırı hava koşullarına dayanabilecek şekilde geliştirilmiş.



Sayısız miktarlarda bulunan şehir konseptlerinin aksine Oceanix City projesinin hayata geçirilmesinin mümkün olabileceği paylaşılan bilgiler arasında yer alıyor. BM İnsan Yerleşimleri Programı (UN-Habitat) desteği ile söz konusu şehirlerin kısa zaman içinde okyanuslarda kurulmaya başlanabileceği ifade ediliyor.

Çarşamba günü yapılan etkinlikte konuşan BM İnsan Yerleşimleri icra direktörü Maimunah Mohd Sharif, kurumun; BM’nin New York’taki karargâhı yakınında bulunan Doğu Nehri üzerinde bir Oceanix City prototipi inşa etmek için birkaç ay içinde Oceanix, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü ve Kâşifler Kulübü ile ortak çalışacaklarını belirtmiş.

Oceanix CEO’su Marc Collins ise Business Insider’a yaptığı açıklamada, “Ekipteki herkes şehrin inşa edilmesini istiyor. Ortada teori mevzunu konuşan kimse yok.” Sözleriyle projenin hızlı bir gelişim göstereceğinin sinyallerini vermiş.

https://www.businessinsider.in/The-UN-just-unveiled-a-design-for-a-new-floating-city-that-can-withstand-Category-5-hurricanes/The-city-would-not-contain-any-high-rises-To-keep-a-low-center-of-gravity-buildings-would-be-between-four-and-seven-stories-/slideshow/68713977.cms