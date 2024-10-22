Roketsan LG-155: Fırtına için lazer güdümlü topçu mühimmatı tanıtıldı

Roketsan LG-155 tanıtıldı
LG-155 mühimmatının en kısa sürede Türk Silahlı Kuvvetleri’nin envanterine girmesi planlanıyor. LG-155 mühimmatının hedefleri arasında topçu sistemleri, hava savunma sistemleri, radar mevzileri, komuta kontrol ve haberleşme sistemleri, lojistik tesisler, toplanma bölgeleri ve hareketli kritik hedefler yer alıyor.
Roketsan LG-155 özellikleri
- Ağırlık: 50kg
- Çap: 155mm
- Uzunluk: 1.2m
- CEP: ≤5m
- Asgari Menzil: 7km
- Azami Menzil: 25km
- Güdüm: Ataletsel Destekli Lazer Güdüm
- Harp Başlığı: 22kg Yüksek İnfilaklı
- Platform: Fırtına Obüsü
- Hedefler: Topçu ve Hava Savunma Sistemleri, Radar Mevzileri, Komuta Kontrol ve Haberleşme Sistemleri, Lojistik Tesisler, Toplanma Bölgeleri ve Hareketli Kritik Hedefler
Kaynakça https://www.aa.com.tr/tr/savunma-sanayisi/roketsan-saha-expoda-ilk-kez-sergileyecegi-yeni-urunlerini-tanitti/3369204 https://tdefenceagency.com/roketsan-pusu-lg-155-topcu-muhimmati-ve-l-omtas-tanitildi/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)