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Bisikletçiler için arka lamba ile HD kamerayı birleştiren dünyanın ilk ürünü: Fly6

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Bisikletçiler için arka lamba ile HD kamerayı birleştiren dünyanın ilk ürünü: Fly6
Dünya üzerinde hem spor hem de günlük ulaşım amaçlı milyonlarca insan bisiklet kullanıyor. Aktif trafik içerisinde birçok bilinçsiz araç sürücüsü yüzünden sorun yaşayan bisikletçiler için Kickstarter üzerinde destek aramaya başlayan Fly6 ise, geliştirici Andrew Hagen ve Kingsley Fiegert'e göre kişilerin arkasını kolluyor.
Temel olarak arka lamba ile HD kamerayı birleştiren Fly6, bu doğrultuda bisikletlerin arka koltukları altına yerleştiriliyor ve buradan parlak LED ışıklarıyla hem güvenlik sağlıyor hem de 720p sesli kayıt yapabilen HD kamerasıyla olası istenmeyen durumları güvenlik güçleriyle paylaşmak adına kayıt altına alabiliyor. USB üzerinden şarj edilebilen lityum-iyon bataryasının 5 saat aktif kullanım ömrü sunabildiği belirtilen Fly6, 105 gram gibi düşük bir ağırlığa, suya karşı dayanıklı gövde yapısına ve micro SD kart girişine sahip.
Faydalı bir amaç için hazırlanan bisiklet aparatı Fly6, Kickstarter üzerinde konan 95,000$ hedefin bitimine 27 gün kala henüz, 166 bağış ile 19,65$'lık kısmını toplamış durumda. Yapılacak 119$ (Avustralya dışı 15$ kargo) bağış ile 2014 Mayıs ayında elde edilebilen ürün hakkında hazırlanan tanıtım videolarını aşağıda izleyebilirsiniz.

https://www.kickstarter.com/projects/fly6/fly6-cycling-accessory-hd-camera-and-tail-light-co Yorum Yaz
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Arkadaşım O Eli Bi İndir! 5 yıl en beğenilen
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Mother Of Mercy 5 yıl
Adamlar uğraşmış laa :D
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Umutcan 5 yıl
İğrenç miğrenç her türlü
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DH Misafiri 5 yıl
aldigi goruntuyu anlik olarak surucuye iletse (ekran yahut kask olabilir) cok daha yararli olurmus. Arkasini gormeden tehlikeli hareketler yapan bir suru surucu var.
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Senry 5 yıl
Abla resmen sondaj yapmış, o ne öyle ya?


İyi, hoş, kullanılabilir bir ürün yapmışlar ama 5 saatlik batarya ömrü oldukça zayıf kalmış bence.
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Mianfei 5 yıl
Ön mü arka mı partner bilir firmayı ilgilendirmez
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haqy 5 yıl
Reklamı açmayın!
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1OOOOOO 5 yıl

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aspirin_00 5 yıl
ne iğrenç reklam tanıtımı o öyghhhhhh :P
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Arkadaşım O Eli Bi İndir! 5 yıl en beğenilen
çalarlar
1 Yanıt Yanıtla +8
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TRSOF 5 yıl Arkadaşım O Eli Bi İndir!
Arkadaşım O Eli Bi İndir!
çalarlar


Bisikleti kullanmadığın zaman lambayı çıkarıp cebine ya da çantana atarsan çalamazlar
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