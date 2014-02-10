Bisikletçiler için arka lamba ile HD kamerayı birleştiren dünyanın ilk ürünü: Fly6

Dünya üzerinde hem spor hem de günlük ulaşım amaçlı milyonlarca insan bisiklet kullanıyor. Aktif trafik içerisinde birçok bilinçsiz araç sürücüsü yüzünden sorun yaşayan bisikletçiler için Kickstarter üzerinde destek aramaya başlayan Fly6 ise, geliştirici Andrew Hagen ve Kingsley Fiegert'e göre kişilerin arkasını kolluyor.

Temel olarak arka lamba ile HD kamerayı birleştiren Fly6, bu doğrultuda bisikletlerin arka koltukları altına yerleştiriliyor ve buradan parlak LED ışıklarıyla hem güvenlik sağlıyor hem de 720p sesli kayıt yapabilen HD kamerasıyla olası istenmeyen durumları güvenlik güçleriyle paylaşmak adına kayıt altına alabiliyor. USB üzerinden şarj edilebilen lityum-iyon bataryasının 5 saat aktif kullanım ömrü sunabildiği belirtilen Fly6, 105 gram gibi düşük bir ağırlığa, suya karşı dayanıklı gövde yapısına ve micro SD kart girişine sahip.

Faydalı bir amaç için hazırlanan bisiklet aparatı Fly6, Kickstarter üzerinde konan 95,000$ hedefin bitimine 27 gün kala henüz, 166 bağış ile 19,65$'lık kısmını toplamış durumda. Yapılacak 119$ (Avustralya dışı 15$ kargo) bağış ile 2014 Mayıs ayında elde edilebilen ürün hakkında hazırlanan tanıtım videolarını aşağıda izleyebilirsiniz.

https://www.kickstarter.com/projects/fly6/fly6-cycling-accessory-hd-camera-and-tail-light-co