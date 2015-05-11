Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Bisikletler için Kickstarter'ın destek aradığı son proje: Centinel Wheel

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
3,9b
1
10
Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Bisikletler için Kickstarter'ın destek aradığı son proje: Centinel Wheel
 
İlginç girişimlere hem destek arayan hem de dünyaya tanıtan Kickstarter, standart bisikletleri dahi elektrikli bisiklet haline getirebilen akıllı tekerlek modeli Centinel Wheel'e de ev sahipliği yapmaya başladı.
Hycore tarafından hazırlanarak 100,000$ hedef ile yola çıkan Centinel Wheel, temel olarak bütün bisiklet modellerine takılabilir şekilde hazırlanan bir tekerlek modeli. Akıllı takısını Bluetooth 4.0 bağlantısı üzerinden iOS ile Android işletim sistemli akıllı telefonlar ile bağlantı kurabiliyor olmasıyla alan, bünyesinde taşıdığı toplam 360W (180w gücünde ihtiyaca bağlı olarak aynı anda çalışabilen 2 adet) gücündeki motoruyla ise standart bisikletleri elektrikli bisiklet haline getirebilen tekerlek, 24V 13A lityum-iyon bataryasıyla 50 km yol yapabiliyor ve belirtildiği kadarıyla maksimum 25 km hıza çıkabiliyor.
26-inç boyutu bulunan Centinel Wheel akıllı tekerlek modeli, elektrik modunda 8 kg'lık ek ağırlık getirirken, bataryaların modüler gövdesinden çıkartılmasıyla ise 4 kg ağırlık seviyesine düşüş yapıyor. Bünyesinde yer alan birçok sensör ile akıllı telefon uygulamasına önemli bilgiler gönderebilen ürün, modern tasarımıyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.
Yapılacak en az 899$ gibi oldukça pahalı bir fiyat etiketiyle 2016 Nisan ayında elde edilebilen Centinel Wheel'in tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz. 

https://www.kickstarter.com/projects/hycore/centinel-wheel-all-in-one-smart-bike-wheel Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Lazeran 4 yıl
o paraya specialized allez elite falan var hem adam akıllı bisikletin oluyor sadece 1 tekerin değil.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
#ŞARBAY# 4 yıl

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zx6r 4 yıl
Böyle icatlar gördükçe ülkeyi terk edesim geliyor. Elin gâvuru neler yapıp pazarlamanın peşinde biz hala siyasi parti kavgasındayız..
Iyi uykular güzel ülkem..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
onur1971 4 yıl
bu fiyatın çok daha altına komple elektrikli bisikletin satıldığı düşünüldüğünde sadece tek teker için fiyat gereksiz pahalı.
meraklı arkadaşlar örneğin STORM ebike araştırabilirler
ustelik görüntu de çok emanet duruyor
biraz uydur kaydır olmuş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CoreXXX 4 yıl
normal bisiklete takılması güzel ama fiyat çok gibi geldi bana
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
20likcivi 4 yıl
Arkadaşlar düne kadar dolar 1,70 idi. Bize pahalı gelmesi dolar kurunun son donemki hareketi yüzünden
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aspirin_00 4 yıl
araba al daha iyi murat 131 :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
a_y_k_u_t 4 yıl
899 dolar zaten 2420 lira yapıyor. Dediğine göre 580 liraya kaliteli bir bisiklet almamız lazım (!) :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alito 4 yıl
Kaliteli bir bisikletle maliyeti 4500TL den aşağı olmaz. Bence tekerin fiyatı fazla olmuş. Bu fiyatla hacimli satış yapması zor.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
therkut 4 yıl
Elektirikli bisiklet fiyatları düşünüldüğünde fiyatı fazla değil bence. Kaliteli bir bisiklet ile 3bin lira toplam maaliyet olur ki makul bir fiyat
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +202 Bloodin +180 BlackLead +175 madmahmutd +148 theozy +147 Mugetsuga +137 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +110 Murat.Ak +107
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3896 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Diğer Bilim ve Teknoloji, elektrik ve
2 etiket daha kickstarter bisiklet
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Yeni nesil Türk Malı Uydular ve Silahlı, uydu bağlantılı yeni ANKA S IHA özel video 4 yıl ASELSAN KORKUT ve HİSAR akıllı hava savunma sistemi özel video 4 yıl Aselsan'ın "Akkor" aktif koruma sistemi hakkında her şey: Tanklar için RPG tehdidi sona eriyor 4 yıl Vodafone Akıllı değişim kampanyası LG G Flex2 4 yıl Mobilite 2.0 Bölüm 3: Turkcell T60, Sony Xperia C4 ve dahası... Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Otobüs üreticisi TEMSA, İsviçre merkezli
DonanımHaber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim