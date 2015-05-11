Bisikletler için Kickstarter'ın destek aradığı son proje: Centinel Wheel

İlginç girişimlere hem destek arayan hem de dünyaya tanıtan Kickstarter, standart bisikletleri dahi elektrikli bisiklet haline getirebilen akıllı tekerlek modeli Centinel Wheel'e de ev sahipliği yapmaya başladı.

Hycore tarafından hazırlanarak 100,000$ hedef ile yola çıkan Centinel Wheel, temel olarak bütün bisiklet modellerine takılabilir şekilde hazırlanan bir tekerlek modeli. Akıllı takısını Bluetooth 4.0 bağlantısı üzerinden iOS ile Android işletim sistemli akıllı telefonlar ile bağlantı kurabiliyor olmasıyla alan, bünyesinde taşıdığı toplam 360W (180w gücünde ihtiyaca bağlı olarak aynı anda çalışabilen 2 adet) gücündeki motoruyla ise standart bisikletleri elektrikli bisiklet haline getirebilen tekerlek, 24V 13A lityum-iyon bataryasıyla 50 km yol yapabiliyor ve belirtildiği kadarıyla maksimum 25 km hıza çıkabiliyor.

26-inç boyutu bulunan Centinel Wheel akıllı tekerlek modeli, elektrik modunda 8 kg'lık ek ağırlık getirirken, bataryaların modüler gövdesinden çıkartılmasıyla ise 4 kg ağırlık seviyesine düşüş yapıyor. Bünyesinde yer alan birçok sensör ile akıllı telefon uygulamasına önemli bilgiler gönderebilen ürün, modern tasarımıyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Yapılacak en az 899$ gibi oldukça pahalı bir fiyat etiketiyle 2016 Nisan ayında elde edilebilen Centinel Wheel'in tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

https://www.kickstarter.com/projects/hycore/centinel-wheel-all-in-one-smart-bike-wheel