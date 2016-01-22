BitTorrent Sync, şifreli dosya özelliğiyle güncellendi

2013 yılı başında resmi olarak duyurularak kullanıma sunulan BitTorrent Sync servisi, önemli özellikler kazandığı 2.3 sürümünü güncellendi.

Torrent dünyasının en popüler isimlerinden BitTorrent tarafından hazırlanan Sync uygulaması, Android, iOS, Kindle, Windows Phone, Windows ve OSX uyumluyla kullanıcılarının limitsiz sayıda ve boyutta dosya transferi ya da yedekleme yapmasına imkanı veriyor. Bu özelliğini mobil cihazlar arasında ve mobil ile PC, Mac ve Linux işletim sistemine sahip diğer cihazlar arasında sağlayabilen uygulama, aynı zamanda bütün "Sync" dosyaları içerisine erişim imkanı da veriyor.

Cihazlar içerisinde yer alan fotoğraf dosyalarını otomatik olarak belirlenen bilgisayarlar üzerine yedekleyebilen BitTorrent Sync, bu aktarma işlemlerini şifreleyerek güvenlik sorunlarını da ortadan kaldırıyor. Kullanıcıların verilerini herhangi bir bulut depolama merkezi üzerinde saklamayan uygulama, P2P (Peer-to-peer) mantığı ile çalışıyor ve ayrıca diğer Sync dosyalarına belirlenen QR kodlarında da erişim sağlayabiliyor.

Uygulama yayınlanan 2.3 sürümüyle ise ilk olarak "Şifreli Dosyalar" (Stadandart ve Advanced yanına) özelliğini kazanıyor. Bu dosya içerisine konulan dosyalar bulut ya da NAS farketmeksizin şifreleniyor ve bu şifreleme transfer sırasında da aktarılıyor. Şifre aktarımında "Okuma-Yazma", "Sadece okuma" ve "Şifreli" olmak üzere üç farklı seçenek sunan BitTorrent, ilk seçenekte gönderilen kişilerin dosyaları okuyup değiştirebilmesine, ikinci seçenekte üzerinde değişiklik yapılamdan sadece okumasına, üçüncü seçenekte ise gönderilen dosyanın şifre olmadan kesinlikle açılmamasına imkan tanıyor.

Buna ek olarak 2.3 sürümü ile artık Windows sistemlerde servis olarak çalışabilen ve böylece özellikle sunucu sistemleri için faydalı şekilde arka planda otomatik olarak açılabilen BitTorrent Sync, Android 5 ve üzeri cihazlarda SD karta veri aktararak alabiliyor ve Linux tarafında tüm klasör yerine sadece bir dosyayı indirebiliyor.





Kullanıcılara ücretsiz olarak sunulan BitTorrent Sync uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.engadget.com/2016/01/22/bittorrent-sync-adds-ability-to-make-encrypted-folders/?ncid=txtlnkusaolp00000595