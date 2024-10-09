OneDrive uygulaması güncellendi, yapay zeka destekli yeni özellikler eklendi

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Tam Boyutta Gör Microsoft'un OneDrive bulut depolama hizmeti, geliştirilmiş arama deneyimi, yeni mobil uygulama, Dosya Gezgini'nde renkli klasörler gibi özelliklere kavuşuyor. Bugünden itibaren OneDrive'daki Copilot artık Microsoft'un tüm ticari müşterilerine sunulacak.

Gelişmiş arama

Tam Boyutta Gör OneDrive'a gelen geliştirilmiş arama özelliğiyle, yeni filtreler uygulanabilecek ve daha ayrıntılı sonuçlar sunulacak. Aradığınız dosya, kendi One Drive'ınızda, paylaşılan bir kitaplıkta veya takım arkadaşınızın klasöründe dahi olsa kolaylıkla bulunabilecek. Microsoft ayrıca depolama hizmetinin artık daha hızlı başlatma süresine sahip olduğunu belirtiyor. Arama güncellemesi bugünden itibaren kullanıma sunulmuş durumda ve 2024'ün sonuna kadar OneDrive ticari müşterilerine sunulacak.

Renkli klasörler

Tam Boyutta Gör Bugünden itibaren Windows Dosya Gezgini artık OneDrive içindeki renkli klasörleri destekleyecek. Daha önce OneDrive'ın web sürümünde renkli klasörler ayarladıysanız, bu klasörler artık Dosya Gezgini'nde görünmeye başlayacak.

Yeni OneDrive uygulaması

Microsoft ayrıca, iOS ve Android kullanıcıları için yeni bir OneDrive uygulaması sunuyor. Güncellenen mobil uygulama, fotoğrafları, albümleri ve kişileri ön plana çıkaracak. Ek olarak, fotoğrafları bulmak için doğal dil kullanmanıza olanak tanıyan gelişmiş bir yapay zeka destekli fotoğraf arama özelliği eklenecek. Örneğin "parktaki kedi" gibi sözlerle aradığınız fotoğraflara erişebileceksiniz.

Yeni OneDrive uygulaması ayrıca anıları, gezileri ve doğum günlerini ana sayfada gösterecek. Microsoft ayrıca OneDrive mobil uygulamasıyla diğer bulut hizmetlerinden fotoğrafları içe aktarmayı kolaylaştırıyor. Google Drive, Google Photos ve Dropbox'tan fotoğraf, video ve belge içe aktarabileceksiniz.

Bu yeni OneDrive mobil uygulaması bugün itibariyle Android kullanıcılarına sunuluyor, iOS sürümü ise Kasım ayında sunulacak. Fotoğraf arama özelliği ilk olarak Microsoft 365 abonelerine geliyor ve ardından 2025 yazına kadar tüm kullanıcılara sunulacak.

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OneDrive'a Copilot entegre edildi

Copilot ayrıca bugün OneDrive'ın içinde tüm ticari kullanıcılar için kullanıma sunuluyor. Copilot Agent'lar da OneDrive'a geliyor, böylece tüm klasör ihtiyaçlarınızı karşılayacak özel olarak oluşturulmuş bir yapay zeka asistanına sahip olabileceksiniz.

Microsoft ayrıca gelecekte OneDrive'da daha fazla değişiklik planlıyor. Güncellenen fotoğraf deneyimi PC, web ve macOS dahil bütün platformlara geliyor. Microsoft Designer da gelecekte OneDrive'a entegre edilecek ve kullanıcıların fotoğrafları kolayca ve hızlı bir şekilde düzenlemesine olanak tanıyacak.

OneDrive'a gelecekte dosyalarınızı ve fotoğraflarınızı anlara, hobilere veya koleksiyonlara göre otomatik olarak gruplandıran kişiselleştirilmiş görünümler eklenecek. Microsoft, özetleme ve dosya karşılaştırma gibi tek tıklamalı yapay zeka destekli eylemleri doğrudan Dosya Gezgini ve macOS'un Finder'ına entegre etmeyi planlıyor.

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