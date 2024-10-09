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    OneDrive uygulaması güncellendi, yapay zeka destekli yeni özellikler eklendi

    Microsoft'un OneDrive bulut depolama hizmeti, geliştirilmiş arama deneyimi, yeni mobil uygulama, Dosya Gezgini'nde renkli klasörler gibi özelliklere kavuştu.   
    OneDrive uygulaması güncellendi, yapay zeka özellikleri eklendi Tam Boyutta Gör
    Microsoft'un OneDrive bulut depolama hizmeti, geliştirilmiş arama deneyimi, yeni mobil uygulama, Dosya Gezgini'nde renkli klasörler gibi özelliklere kavuşuyor. Bugünden itibaren OneDrive'daki Copilot artık Microsoft'un tüm ticari müşterilerine sunulacak.

    Gelişmiş arama

    OneDrive uygulaması güncellendi, yapay zeka özellikleri eklendi Tam Boyutta Gör
    OneDrive'a gelen geliştirilmiş arama özelliğiyle, yeni filtreler uygulanabilecek ve daha ayrıntılı sonuçlar sunulacak. Aradığınız dosya, kendi One Drive'ınızda, paylaşılan bir kitaplıkta veya takım arkadaşınızın klasöründe dahi olsa kolaylıkla bulunabilecek. Microsoft ayrıca depolama hizmetinin artık daha hızlı başlatma süresine sahip olduğunu belirtiyor. Arama güncellemesi bugünden itibaren kullanıma sunulmuş durumda ve 2024'ün sonuna kadar OneDrive ticari müşterilerine sunulacak.

    Renkli klasörler

    OneDrive uygulaması güncellendi, yapay zeka özellikleri eklendi Tam Boyutta Gör
    Bugünden itibaren Windows Dosya Gezgini artık OneDrive içindeki renkli klasörleri destekleyecek. Daha önce OneDrive'ın web sürümünde renkli klasörler ayarladıysanız, bu klasörler artık Dosya Gezgini'nde görünmeye başlayacak.

    Yeni OneDrive uygulaması

    Microsoft ayrıca, iOS ve Android kullanıcıları için yeni bir OneDrive uygulaması sunuyor. Güncellenen mobil uygulama, fotoğrafları, albümleri ve kişileri ön plana çıkaracak. Ek olarak, fotoğrafları bulmak için doğal dil kullanmanıza olanak tanıyan gelişmiş bir yapay zeka destekli fotoğraf arama özelliği eklenecek. Örneğin "parktaki kedi" gibi sözlerle aradığınız fotoğraflara erişebileceksiniz.

    Yeni OneDrive uygulaması ayrıca anıları, gezileri ve doğum günlerini ana sayfada gösterecek. Microsoft ayrıca OneDrive mobil uygulamasıyla diğer bulut hizmetlerinden fotoğrafları içe aktarmayı kolaylaştırıyor. Google Drive, Google Photos ve Dropbox'tan fotoğraf, video ve belge içe aktarabileceksiniz.

    Bu yeni OneDrive mobil uygulaması bugün itibariyle Android kullanıcılarına sunuluyor, iOS sürümü ise Kasım ayında sunulacak. Fotoğraf arama özelliği ilk olarak Microsoft 365 abonelerine geliyor ve ardından 2025 yazına kadar tüm kullanıcılara sunulacak.

    OneDrive'a Copilot entegre edildi

    Copilot ayrıca bugün OneDrive'ın içinde tüm ticari kullanıcılar için kullanıma sunuluyor. Copilot Agent'lar da OneDrive'a geliyor, böylece tüm klasör ihtiyaçlarınızı karşılayacak özel olarak oluşturulmuş bir yapay zeka asistanına sahip olabileceksiniz.

    Microsoft ayrıca gelecekte OneDrive'da daha fazla değişiklik planlıyor. Güncellenen fotoğraf deneyimi PC, web ve macOS dahil bütün platformlara geliyor. Microsoft Designer da gelecekte OneDrive'a entegre edilecek ve kullanıcıların fotoğrafları kolayca ve hızlı bir şekilde düzenlemesine olanak tanıyacak.

    OneDrive'a gelecekte dosyalarınızı ve fotoğraflarınızı anlara, hobilere veya koleksiyonlara göre otomatik olarak gruplandıran kişiselleştirilmiş görünümler eklenecek. Microsoft, özetleme ve dosya karşılaştırma gibi tek tıklamalı yapay zeka destekli eylemleri doğrudan Dosya Gezgini ve macOS'un Finder'ına entegre etmeyi planlıyor.

    Kaynakça https://techcommunity.microsoft.com/t5/microsoft-onedrive-blog/welcome-to-the-new-era-of-microsoft-onedrive-ai-productivity-and/ba-p/4265409 https://www.theverge.com/2024/10/8/24265312/microsoft-onedrive-mobile-app-search-colored-folders-file-explorer
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 1 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 2 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 4 hafta önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 12 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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