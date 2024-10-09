OneDrive uygulaması güncellendi, yapay zeka destekli yeni özellikler eklendi

Gelişmiş arama
Renkli klasörler
Yeni OneDrive uygulaması
Microsoft ayrıca, iOS ve Android kullanıcıları için yeni bir OneDrive uygulaması sunuyor. Güncellenen mobil uygulama, fotoğrafları, albümleri ve kişileri ön plana çıkaracak. Ek olarak, fotoğrafları bulmak için doğal dil kullanmanıza olanak tanıyan gelişmiş bir yapay zeka destekli fotoğraf arama özelliği eklenecek. Örneğin "parktaki kedi" gibi sözlerle aradığınız fotoğraflara erişebileceksiniz.
Yeni OneDrive uygulaması ayrıca anıları, gezileri ve doğum günlerini ana sayfada gösterecek. Microsoft ayrıca OneDrive mobil uygulamasıyla diğer bulut hizmetlerinden fotoğrafları içe aktarmayı kolaylaştırıyor. Google Drive, Google Photos ve Dropbox'tan fotoğraf, video ve belge içe aktarabileceksiniz.
Bu yeni OneDrive mobil uygulaması bugün itibariyle Android kullanıcılarına sunuluyor, iOS sürümü ise Kasım ayında sunulacak. Fotoğraf arama özelliği ilk olarak Microsoft 365 abonelerine geliyor ve ardından 2025 yazına kadar tüm kullanıcılara sunulacak.
OneDrive'a Copilot entegre edildi
Copilot ayrıca bugün OneDrive'ın içinde tüm ticari kullanıcılar için kullanıma sunuluyor. Copilot Agent'lar da OneDrive'a geliyor, böylece tüm klasör ihtiyaçlarınızı karşılayacak özel olarak oluşturulmuş bir yapay zeka asistanına sahip olabileceksiniz.
Microsoft ayrıca gelecekte OneDrive'da daha fazla değişiklik planlıyor. Güncellenen fotoğraf deneyimi PC, web ve macOS dahil bütün platformlara geliyor. Microsoft Designer da gelecekte OneDrive'a entegre edilecek ve kullanıcıların fotoğrafları kolayca ve hızlı bir şekilde düzenlemesine olanak tanıyacak.
OneDrive'a gelecekte dosyalarınızı ve fotoğraflarınızı anlara, hobilere veya koleksiyonlara göre otomatik olarak gruplandıran kişiselleştirilmiş görünümler eklenecek. Microsoft, özetleme ve dosya karşılaştırma gibi tek tıklamalı yapay zeka destekli eylemleri doğrudan Dosya Gezgini ve macOS'un Finder'ına entegre etmeyi planlıyor.Kaynakça https://techcommunity.microsoft.com/t5/microsoft-onedrive-blog/welcome-to-the-new-era-of-microsoft-onedrive-ai-productivity-and/ba-p/4265409 https://www.theverge.com/2024/10/8/24265312/microsoft-onedrive-mobile-app-search-colored-folders-file-explorer Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.