Bitcoin Cash SV ekibi mücadele etmeme kararı aldı, piyasalara etkisi sınırlı oldu

Bu ay içerisinde Bitcoin Cash biriminin çatallanması sürecinde yaşanan iki taraflı güç savaşı kripto para dünyasını adeta dibe çekmişti. Bitcoin Cash biriminin yerini almak isteyen ABC ve SV ekipleri kazım gücünü arttırmak için dev ekipmanlar satın almış ve büyük miktarlarda Bitcoin ödemesi yapılmıştı. Şimdi ortalık biraz durulmuş gibi.

Piyasa nefes aldı

Bitcoin Cash biriminin yerini almak için mücadele eden Bitcoin Cash ABC biriminin arkasında Bitcoin.com kurucusu Roger Ver ve Bitmain patronu Jihan Wu yer alıyor. Bitcoin Cash SV grubunda ise nChain patronu Craig Wright ve Coingeek kurucusu Calvin Ayre yer alıyor.

Bu iki grubun yaklaşık 15 milyon dolara yaklaşan ekipman harcamaları ve ellerindeki Bitcoin stoğunun tamamını satma tehditleri nedeniyle kripto para piyasası son yılların en düşük seviyesine geriledi ve birbiri ardına iflaslar gelmeye başladı.

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Bitcoin Cash SV adına konuşan Craig Wright artık kazım gücü savaşı içerisinde yer almayacaklarını ve kendi yollarında devam edeceklerini belirtti. Wright piyasanın hangi çatallanmayı seçeceğine kendisinin karar vermesi gerektiğini belirtti.

Bu konuşma Bitcoin ABC grubunun her iki çatallanma içerisinde birimlerin çapraz olarak kullanılabilmesini engelleme kararı sonrasında geldi. Wright kalıcı olarak bir bölünme olacağını ve böylece kendi kazım güçlerini herkese gösterme fırsatının olacağını dile getirdi.

Bitcoin Cash SV grubu artık işletmelere yönelik çözümlere odaklanmak istiyor. Bu anlamda Bitcoin biriminin ilk ortaya çıkış dönemindeki orijinal fikri uygulama yolunda ilerleyecek. Bitcoin SV olarak ismini de değiştiren grup bundan sonra kendilerinin gerçek Bitcoin olduklarını savunacak.

Bu açıklamalar kripto para dünyasına kısa süreliğine de olsa nefes aldırdı. Bitcoin yüzde 6 civarında yükseliş yaşayarak 4000$ sınırını zorladı. Bitcoin Cash ise yüzde 25 artışla 200$ üzerine çıktı. Diğer taraftan Bitcoin ABC birimi 227$, Bitcoin SV birimi de 118$ civarında yükseldi. Bununla birlikte yükseliş sınırlı kaldı ve yine karamsar tablo geri gelmiş durumda.