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Bitcoin dolandırıcılığıyla suçlanan Taylandlı üç vatandaş suçsuz bulundu

Finli bir yatırımcının yaklaşık 24 milyon dolar değerinde Bitcoin'ini çalmakla suçlanan Taylandlı üç vatandaş, mahkemede yargılanmalarının sonunda suçsuz bulunarak serbest bırakıldılar.
6 ay (Son Güncelleme: 6 ay)
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kripto para
Ali Bertay Solak
Haber Editörü
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Bitcoin dolandırıcılığıyla suçlanan Taylandlı üç vatandaş suçsuz bulundu
Geçtiğimiz günlerde, 24 milyon dolar değerinde Bitcoin çaldığı iddia edilen 3 Tayland vatandaşına dava açılmıştı. Önde gelen bir Tayland gazetesi olan Bangkok Post'un haberine göre Bangkok Ceza Mahkemesi bu vatandaşları “suçsuz” buldu.
Söz konusu vatandaşlardan biri Tayland’da “Boom” olarak bilinen ünlü aktör Jiratpisit Jaravijit, diğer ikisi de kardeşleri Supitcha ve Prinya.
Duruşmalarda, üç sanık 21 yaşındaki Finli yatırımcı Aamai Otava Saarimaa'yı dolandırmakla suçlandı. Soruşturmaya göre, Saarimaa; Expay Software Co.'dan hisse satın alması için ikna edildi, kumar odaklı bir kripto tokeni olan Dragon Coin'e yatırım yaptı, DNA (2002) Co.'da 500 milyon hisse satın aldı ve bu kriptoları dolandırıcılıkla suçlanan kardeşlerin cüzdanına aktardı.
Savcılar, Jaravijit ailesinin parayı aldıktan sonra Tayland'da birkaç blok arazi satın aldığını iddia etti. Saarimaa, yaptığı yatırımlar sonucu hiç kar elde etmedi ve daha sonra Tayland Suçu Önleme Birimi’ne (CSD) şikayette bulundu.
Dolandırıcılık ve kara para aklama ile ilgili komployla suçlanan üç Jaravijit kardeşi, çıkarıldıkları mahkemece “suçsuz” bulundu.
Kardeşlerin ikisi, Jiratpisit ve Supitcha, Ağustos ayında tutuklandı ve her biri 61.000 dolar kefaletle serbest bırakıldı.
Büyük kardeş Prinya Jaravijit, suçlamalardan kaçınmak için ABD'ye kaçmayı başarmıştı fakat geçtiğimiz ay, ülkesine zorunlu bir dönüş yapmış ve Tayland polisi tarafından havaalanında yakalanmıştı. 

https://cointelegraph.com/news/three-thai-siblings-accused-of-24-million-bitcoin-scam-plead-not-guilty Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
nikony 6 ay
asfasfasfasfas
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Ulfast 6 ay nikony
Eklenti için teşekkürler.
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