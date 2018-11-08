Bitcoin dolandırıcılığıyla suçlanan Taylandlı üç vatandaş suçsuz bulundu

Geçtiğimiz günlerde, 24 milyon dolar değerinde Bitcoin çaldığı iddia edilen 3 Tayland vatandaşına dava açılmıştı. Önde gelen bir Tayland gazetesi olan Bangkok Post'un haberine göre Bangkok Ceza Mahkemesi bu vatandaşları “suçsuz” buldu.

Söz konusu vatandaşlardan biri Tayland’da “Boom” olarak bilinen ünlü aktör Jiratpisit Jaravijit, diğer ikisi de kardeşleri Supitcha ve Prinya.

Duruşmalarda, üç sanık 21 yaşındaki Finli yatırımcı Aamai Otava Saarimaa'yı dolandırmakla suçlandı. Soruşturmaya göre, Saarimaa; Expay Software Co.'dan hisse satın alması için ikna edildi, kumar odaklı bir kripto tokeni olan Dragon Coin'e yatırım yaptı, DNA (2002) Co.'da 500 milyon hisse satın aldı ve bu kriptoları dolandırıcılıkla suçlanan kardeşlerin cüzdanına aktardı.

Savcılar, Jaravijit ailesinin parayı aldıktan sonra Tayland'da birkaç blok arazi satın aldığını iddia etti. Saarimaa, yaptığı yatırımlar sonucu hiç kar elde etmedi ve daha sonra Tayland Suçu Önleme Birimi’ne (CSD) şikayette bulundu.

Dolandırıcılık ve kara para aklama ile ilgili komployla suçlanan üç Jaravijit kardeşi, çıkarıldıkları mahkemece “suçsuz” bulundu.

Kardeşlerin ikisi, Jiratpisit ve Supitcha, Ağustos ayında tutuklandı ve her biri 61.000 dolar kefaletle serbest bırakıldı.

Büyük kardeş Prinya Jaravijit, suçlamalardan kaçınmak için ABD'ye kaçmayı başarmıştı fakat geçtiğimiz ay, ülkesine zorunlu bir dönüş yapmış ve Tayland polisi tarafından havaalanında yakalanmıştı.

https://cointelegraph.com/news/three-thai-siblings-accused-of-24-million-bitcoin-scam-plead-not-guilty