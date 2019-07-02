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G20'den kripto para açıklaması

Geçtiğimiz günlerde yapılan G20 zirvesi sonrası kripto paralar hakkında bir açıklama yapıldı. G20 tarafından yapılan söz konusu açıklama kripto paraların gelişmesi gerektiği yönünde.
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kripto para
Ali Bertay Solak
Haber Editörü
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G20'den kripto para açıklaması
Türkiye'nin de içinde bulunduğu, dünyanın en büyük 19 ekonomisinin ve Avrupa Birliği Komisyonu'nun yer aldığı bir topluluk olan G20, geçtiğimiz günlerde Arjantin'de bir buluşma gerçekleştirdi.
Liderler, G20 zirvesinden sonra yapılan açıklamada kripto para birimleri konusundaki önceki tutumlarını yinelediler.

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Ortaklaşa hazırlanan bildirgede, G20 liderleri kripto para birimlerinin şu anda parasal istikrar için bir tehdit oluşturmadığını ve dijital para birimlerinin getirdiği teknolojik yeniliğin ekonomiye önemli faydalar sağlayabileceğini belirtiyor.

Kripto para birimlerinin, devletler açısından en büyük sıkıntısı; kara para aklamak ve terör finansmanı için rahat bir araç olması. Yayınlanan bildirgede G20 liderleri, dijital paraların siber güvenlik konusunda gün geçtikçe geliştiğini de kaydetti.

Beyannamenin içeriği, Japonya'da düzenlenen ve yine kripto para birimleri hakkında bir açıklama yapılan G20 zirvesindeki ile neredeyse aynı. G20 liderleri, kripto paraların bir tehdit oluşturmadığını fakat güvenlik açısından gelişmesi gerektiğini düşünüyor. 
Ortak yayınlanan bildirgede yolsuzlukla mücadele, eşitsizliğin kaldırılması ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi hakkında da açıklamalar yer aldı.

https://cointelegraph.com/news/g20-leaders-reaffirm-position-on-cryptocurrencies-in-statement Yorum Yaz
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smart1978 5 gün
Kontrol altinda takibi yapiliyor bu guzel teyid edilmis oldu. Ulkeler Turkiye dahil saglam kapsamli bir duzenleme hukuki yaptirimlar dahil bircok detay saglanmalidir. Sonucta hirsizliklari bol...
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