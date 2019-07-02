G20'den kripto para açıklaması

Türkiye'nin de içinde bulunduğu, dünyanın en büyük 19 ekonomisinin ve Avrupa Birliği Komisyonu'nun yer aldığı bir topluluk olan G20, geçtiğimiz günlerde Arjantin'de bir buluşma gerçekleştirdi.

Liderler, G20 zirvesinden sonra yapılan açıklamada kripto para birimleri konusundaki önceki tutumlarını yinelediler.

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Ortaklaşa hazırlanan bildirgede,liderleri kripto para birimlerinin şu anda parasal istikrar için bir tehdit oluşturmadığını ve dijital para birimlerinin getirdiği teknolojik yeniliğin ekonomiye önemli faydalar sağlayabileceğini belirtiyor.Kripto para birimlerinin, devletler açısından en büyük sıkıntısı; kara para aklamak ve terör finansmanı için rahat bir araç olması. Yayınlanan bildirgedeliderleri, dijital paraların siber güvenlik konusunda gün geçtikçe geliştiğini de kaydetti.Beyannamenin içeriği, Japonya'da düzenlenen ve yine kripto para birimleri hakkında bir açıklama yapılanzirvesindeki ile neredeyse aynı.liderleri, kripto paraların bir tehdit oluşturmadığını fakat güvenlik açısından gelişmesi gerektiğini düşünüyor.