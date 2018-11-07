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Ethereum - Ripple yarışı devam ediyor

Kripto para piyasasının yükselişe geçtiği şu günlerde, Ripple ve Ethereum arasındaki yarış gittikçe kızışıyor. Ripple, piyasa hacmi sıralamasında ikinciliği almaya çabalıyor.
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kripto para
Ali Bertay Solak
Haber Editörü
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Ripple'ın geçtiğimiz ay yaptığı ani yükseliş, söz konusu kripto para biriminin piyasa hacmini oldukça arttırmış ve kısa bir süreliğine piyasa hacmi sıralamasında Ethereum'u geçerek ikinciliğe yükseltmişti. Ethereum, birkaç saat sonra ikincilik koltuğundaki yerini geri almış olsa da rekabet hala devam ediyor.
CoinMarketCap'ten alınan verilere göre; piyasa hacmi sıralamasında şu an birincilik koltuğunda Bitcoin var. 
Geçtiğimiz günlerde Ripple'ın, 24 saatlik büyüme hacmi %18'e kadar uzandı ve buna bağlı olarak piyasa hacmi Ethereum'a oldukça yaklaştı.
Ripple, bu hafta boyunca oldukça iyi bir grafik çizdi ve yukarı doğru bir eğri çizdi. Bu yükselişin temelinde yaptığı yeni projeler ve bünyesine kattığı yeni isimler var.
Ripple, xRapid adlı ödeme aracını kullanmasıyla yükselişe geçmişti. Eski bir Google yöneticisini de bu projeye dahil etmesiyle projeye olan yatırımların güçlendiğini görebiliyoruz. 
CoinMarketCap'ten alınan verilere göre Ethereum, şu an yaklaşık 23 milyon piyasa hacmiyle 2. sırada bulunurken Ripple, yaklaşık 22 milyonluk piyasa hacmiyle 3. sırada. 

https://cointelegraph.com/news/new-ripple-surge-sees-token-briefly-become-largest-altcoin-by-market-cap-again Yorum Yaz
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Mete Can Karahasan 6 ay
Devlet kendi kumar sitelerini teşvik ederken, internet kumar sitelerini engellese ne olur, engellemese ne olur! Haydan gelen huya gider...
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Y-ZiyA 6 ay
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