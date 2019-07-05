Dogecoin, Binance'de listelenecek

Çin merkezli bir kripto para borsası olan Binance tarafından yapılan açıklamayla; bir "şaka" sonrası ortaya çıkmış olan Dogecoin'i listeleyeceğini açıkladı.

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan Binance üzerinden, Dogecoin ile Dogecoin/Binance Coin(DOGE/BNB), Dogecoin/Bitcoin (DOGE/BTC), Dogecoin/Tether (DOGE/USDT), Dogecoin/Paxos Standart (DOGE/PAX) ve Dogecoin/USD Coin (DOGE/USDC) işlemleri yapılabilecek.

Dogecoin, piyasaya çıktıktan sonra finansal açıdan hiçbir şey vaat etmiyordu. Herhangi bir beklenti olmadan piyasaya sürülmesine rağmen Dogecoin oldukça değerlenmiş ve kullanım alanını arttırmıştı.

Dünyanın en çok tercih edilen dijital para borsalarından biri olan Binance'in Dogecoin'i listelemesi, söz konusu kripto para biriminin ticaret hacmini oldukça arttıracaktır.

https://www.binance.com/en/support/articles/360030488211