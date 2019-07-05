Kim Nerede? 23 Ryzen 3000 serisi işlemciler ve RX 5700 ekran kartları Türkiye’de satışa sunuldu 20 2019 BMW 320i Sedan'ın Türkiye fiyatı açıklandı
Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Kripto Para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Dogecoin, Binance'de listelenecek

Bir "şaka" amaçlı ortaya çıkmış kripto para birimi olan Dogecoin, yapılan bir açıklamaya göre artık dünyanın en büyük dijital para borsalarından biri olan Binance'de listelenecek.
2 gün (Son Güncelleme: 2 gün)
5,8b
2
3
kripto para
Ali Bertay Solak
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Dogecoin, Binance'de listelenecek
Çin merkezli bir kripto para borsası olan Binance tarafından yapılan açıklamayla; bir "şaka" sonrası ortaya çıkmış olan Dogecoin'i listeleyeceğini açıkladı.
Dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan Binance üzerinden, Dogecoin ile Dogecoin/Binance Coin(DOGE/BNB), Dogecoin/Bitcoin (DOGE/BTC), Dogecoin/Tether (DOGE/USDT), Dogecoin/Paxos Standart (DOGE/PAX) ve Dogecoin/USD Coin (DOGE/USDC) işlemleri yapılabilecek. 
Dogecoin, piyasaya çıktıktan sonra finansal açıdan hiçbir şey vaat etmiyordu. Herhangi bir beklenti olmadan piyasaya sürülmesine rağmen Dogecoin oldukça değerlenmiş ve kullanım alanını arttırmıştı.
Dünyanın en çok tercih edilen dijital para borsalarından biri olan Binance'in Dogecoin'i listelemesi, söz konusu kripto para biriminin ticaret hacmini oldukça arttıracaktır. 

https://www.binance.com/en/support/articles/360030488211 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
takip1 2 gün
Yakın gelecekte Kripto paralar alışılagelmiş ödeme yöntemlerinin yerini alacak gözüküyor
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kuantum34 2 gün yeni yorumcu takip1
Bana çok saçma geliyor bu söylediğin olay. Bankamatik ve kredi kartı ile ödeme zaten yapılabiliyor bu durumda kripto paralar bana çok gereksiz geliyor. Güvenlik anlamında Blockchain teknolojisini bankacılık sistemi ile birleştirmeleri yeterli bence.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 gün Samsung telefonlara AMD Radeon geliyor 2 gün 'Foton yelkenli' uzay aracı LightSail 2, başarıyla yörüngeye yerleşti 2 gün Samsung'un yeni tableti Galaxy Tab A 8.0 (2019) resmen duyuruldu 2 gün Euronics toplantısı bu yıl İstanbul’da yapıldı 2 gün Samsung faaliyet karında yüzde 60 düşüş bekliyor 2 gün 48 MP kameralı gizemli bir Nokia modeli ortaya çıktı 2 gün SteelSeries Arctis 1 hediyelerle geldi 2 gün Niye bu kadar satılıyor? "JBL T110BT kablosuz kulaklık incelemesi" 2 gün Bitcoin dünyanın 176 ülkesinden fazla enerji tüketiyor 2 gün 2019'un ilk yarısında Türkiye'de en çok satan otomobil markaları 2 gün Yılın ilk yarısında mobil uygulamalara 40 milyar dolar harcadık 2 gün Samsung Galaxy Note 10, iki ToF sensörüne sahip olabilir 2 gün Elektronik cihazlarda kullanılan nadir toprak metallerine ihtiyacımız kalmayabilir 2 gün Alkar ve Sarp ile donatılan 'BMC Vuran', TSK envanterine girdi 2 gün Sony WF-1000XM3 tanıtıldı: AirPods’a gürültü engelleyicili rakip 2 gün Türk savunma sanayiinin rüya projesi: TF-2000 Hava Savunma Muhribi 2 gün BMW X7, özel bir etkinlik için pickup'a dönüştürüldü 2 gün Apple yeni MacBook modellerinde klavye tasarımını değiştiriyor 2 gün Netflix içeriklerinde sigara özendirme azaltılacak 2 gün Asus ROG Phone 2’nin tanıtım tarihi açıklandı 2 gün GÖRÜNTÜLENEN Dogecoin, Binance'de listelenecek Sonraki Huawei de ekran altı kamera teknolojisi geliştiriyor 2 gün ÖTV indiriminin sona ermesiyle birlikte otomobil fiyatları ne kadar oldu? 2 gün 39 TL değerindeki Overcooked, Epic Games Store'da ücretsiz 2 gün The Rise of Skywalker’da Rey’in ailesinin kim olduğu ortaya çıkacak 2 gün Nvidia Ampere üretimi Samsung’a emanet 2 gün HQ Trivia kapanıyor mu? 2 gün Samsung, Galaxy Fit için ilk yazılım güncellemesini yayınladı 3 gün Netflix, 'Pacific Rim' anime serisini duyurdu 3 gün Redmi K20 Pro, Avengers sürümüyle karşınızda 3 gün Nikon bazı DSLR makinelerinin yerini aynasız modellerle dolduracak 3 gün SwiftKey Animoji benzeri Puppets özelliğini duyurdu 3 gün Samsung, müşterileri yanlış yönlendirdiği gerekçesiyle Avustralya’da dava ediliyor 3 gün Yeni Mercedes-AMG A 45 ve CLA 45 modelleri tanıtıldı 3 gün Canon IVY REC kişisel kayıt kamerası duyuruldu 3 gün Honor 8S'nin Türkiye fiyatı belli oldu 3 gün FSM Köprüsü’nde asfalt yenileme çalışmaları havadan görüntülendi 3 gün ASUS Zenbook S13 UX392 İnceleme 3 gün Google Fotoğraflar’a yüz etiketleme dahil birçok yeni özellik geliyor 3 gün Honor V30 (View 30), 5G özellikli Kirin 985 yonga setiyle gelecek 3 gün 2si1: iPad Air, Apple Pencil, Klavye ve Airpods 2 kutudan çıkıyor! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
2019 BMW 320i Sedan'ın Türkiye fiyatı açıklandı
DonanımHaber
Cnn Türk kanal isim hakkı geri alınıyor
DH Forum
Bulletstorm'un Geliştirici Ekibi Devam Oyunu Konusunda İstekli
Bölüm Sonu Canavarı
Fortnite x Stranger Things Kostümleri Sızdırıldı
Bölüm Sonu Canavarı
MIT, Gen adını verdiği bir yapay zekâ programlama dili geliştirdi
DonanımHaber
DÜNYANIN MÜREFFEH ÜLKELERİ TAM LİSTE [HARİTALI]
DH Forum
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı ölçüldü
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı ölçüldü
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı ölçüldü
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı ölçüldü
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim