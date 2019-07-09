İran Bitcoin'i yasakladı

İran Merkez Bankası'nın teknolojiden sorumlu başkan yardımcısı Nasır Hakimi tarafından yerel basına yapılan bir açıklamada; İran içerisinde Bitcoin ile yapılacak olan her türlü işlemin yasa dışı olduğunu belirtti.

Hakimi, Bitcoin hakkında alınan bu kararın, söz konusu kripto para biriminin kara para aklamada kullanılmasına dayandığını ve bu sebeple Para Aklama ile Mücadele Yüksek Konseyi'nin Bitcoin'i yasakladığını belirtti. Ayrıca Hakimi, fiyat dalgalanmasının çok olması ve yasal riskler içermesi sebebiyle Bitcoin kullanımını tavsiye etmediğini belirtti.

Yapılan açıklamada, Bitcoin'in içerdiği risklerin yanı sıra Bitcoin'i sınırsız şekilde para kazanmanın bir yolu gibi gösteren ve "piramit usulü" çalışan şirketlerden de bahsedildi. İnsanların bu tarz şirketlere inanmaması gerektiği söylenildi.

İran'da enerji kullanımının ucuz olması sebebiyle Bitcoin madencileri oldukça artmıştı. Yetkililer, her Bitcoin madenciliği makinesinin bir günde, 24 konutun günlük elektrik kullanımıyla aynı derecede enerji harcadığını belirtti.



İran polisi, son haftalarda İran'ın çeşitli yerlerinde düzinelerce yasa dışı Bitcoin çiftliği tespit etmişti. Yasa dışı Bitcoin madenciliği yapanlar, boşaltılmış fabrikaları Bitcoin madenciliği için kullanıyorlardı. Yetkililer, geçtiğimiz günlerde Tahran'da şu ana kadar buldukları arasındaki en büyük yasa dışı Bitcoin madencilik çiftliğini bulmuştu. Tahran'daki bu büyük yasa dışı Bitcoin madencilik çiftliğinin günlük enerji tüketimi, 60 evin bir yılda kullandığı elektrik miktarıyla aynıydı.

İran'daki birçok insan, yaptırımlar sebebiyle, uluslararası alanda Bitcoin ile para transferi yapıyordu. Hakimi tarafından yapılan açıklamayla duyurulan yeni yasakla bu kullanım da artık ortadan kalkacak.

https://www.tasnimnews.com/en/news/2019/07/08/2049108/trading-bitcoin-illegal-in-iran-official-warns