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İran Bitcoin'i yasakladı

İran Merkez Bankası'ndan bir yetkili, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada; İran'da Bitcoin'in kullanımının artık "illegal" olarak değerlendirileceğini belirtti.
11 sa. (Son Güncelleme: 11 sa.)
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kripto para
Ali Bertay Solak
Haber Editörü
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İran Merkez Bankası'nın teknolojiden sorumlu başkan yardımcısı Nasır Hakimi tarafından yerel basına yapılan bir açıklamada; İran içerisinde Bitcoin ile yapılacak olan her türlü işlemin yasa dışı olduğunu belirtti.
Hakimi, Bitcoin hakkında alınan bu kararın, söz konusu kripto para biriminin kara para aklamada kullanılmasına dayandığını ve bu sebeple Para Aklama ile Mücadele Yüksek Konseyi'nin Bitcoin'i yasakladığını belirtti. Ayrıca Hakimi, fiyat dalgalanmasının çok olması ve yasal riskler içermesi sebebiyle Bitcoin kullanımını tavsiye etmediğini belirtti.
Yapılan açıklamada, Bitcoin'in içerdiği risklerin yanı sıra Bitcoin'i sınırsız şekilde para kazanmanın bir yolu gibi gösteren ve "piramit usulü" çalışan şirketlerden de bahsedildi. İnsanların bu tarz şirketlere inanmaması gerektiği söylenildi.
İran'da enerji kullanımının ucuz olması sebebiyle Bitcoin madencileri oldukça artmıştı. Yetkililer, her Bitcoin madenciliği makinesinin bir günde, 24 konutun günlük elektrik kullanımıyla aynı derecede enerji harcadığını belirtti.

İran polisi, son haftalarda İran'ın çeşitli yerlerinde düzinelerce yasa dışı Bitcoin çiftliği tespit etmişti. Yasa dışı Bitcoin madenciliği yapanlar, boşaltılmış fabrikaları Bitcoin madenciliği için kullanıyorlardı. Yetkililer, geçtiğimiz günlerde Tahran'da şu ana kadar buldukları arasındaki en büyük yasa dışı Bitcoin madencilik çiftliğini bulmuştu. Tahran'daki bu büyük yasa dışı Bitcoin madencilik çiftliğinin günlük enerji tüketimi, 60 evin bir yılda kullandığı elektrik miktarıyla aynıydı.
İran'daki birçok insan, yaptırımlar sebebiyle, uluslararası alanda Bitcoin ile para transferi yapıyordu. Hakimi tarafından yapılan açıklamayla duyurulan yeni yasakla bu kullanım da artık ortadan kalkacak. 

https://www.tasnimnews.com/en/news/2019/07/08/2049108/trading-bitcoin-illegal-in-iran-official-warns Yorum Yaz
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smart1978 11 sa. en beğenilen
Dini mekanlari dunyevi emelleri icin kullanim o kadarartmis ki Iran kokten yasaklamakla cozum uretmis. Gecenlerde Iran Camilerinde elektrik bedava diye somurenler tum dunyaca haber olmustu. Hem islami hem de kendi ulkelerini daha da rezil etmislerdi . Yobazlarin yozlasmasi ...
Dini mekanlari dunyevi emelleri icin kullanim o kadarartmis ki Iran kokten yasaklamakla cozum uretmis. Gecenlerde Iran Camilerinde elektrik bedava diye somurenl...
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drjacob 6 sa.
biri çıkıp iranı yasaklamalı bence
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abdusauk 9 sa.
Arkadaş ben bıktım artık bu otoriter baskıcı devletlerden ya.
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DH Misafiri 9 sa.
eleştirenler neden eleştiriyor anlamış değilim yerinde bir karar olmuş 1 yatır 1000 al mantığı ile ilerleyen bir sistem ancak saadet zinciri olur bu sistemde çoğu kişinin zengin olduğu söyleniyor peki bu siteye 10 dolar giriş yapılıpta bitcoin değeri artınca 100 dolar çıkış (misal) yapılması mantıklı mı şimdi bitcoini olanlar sistemde bekletmeyip parayı bozdursa anında nakitsiz kalıp sistem çöker o zaman yatırım yapanların aklı başına gelir.
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smart1978 8 sa. DH Misafiri
Akkuyu da Bitcoin vs madenciligi yapan bir yapilanma Nukleer Reaktorun kapasitesi ustunde enerji calistirilmasi patlamistir! Bu durum depreme gerek kalmadan ilk yilinda nukleer santral patlamasi ile Akdeniz basta olmak uzere Avrupa Asya ORtadogu ulkeleri radyoaktif maddeden etkilenmistir...
Ruslarin islettigi ama operatorlerin Turk olanlarinin hepsinin parmagi oldugu bu fiyaskoda insanlik sucunda Turkiye imajini fena cizdirmistir...
Iktidar Allah'in izniyle demistir ...
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astegon 9 sa.
E böyle yaparlarsa yasaklarlar tabii ki.
B*kunu çıkarmışlar afedersiniz. İngilizcesi olmayan için; Bizdeki gibi ücretsiz elektrik tüketimi yapan camilerin uygun yerlerine mini farmlar kurmuş manyaklar.
Ha bu arada, demek ki swift sistemini pek sevmiş iran

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majestiktk 9 sa.
bence kripto paralar iran, bizim gibi dolar bağımlısı ülkelerin kurtuluşu. bu şekilde amerika dünyadaki parayı kontorl edemeyecek düzeye gelecek. eğer dolar kullanmaya devam edersek abd nin her para transferinden her işlemden haberi olur ve iki ülke arasında gizli kapaklı iş yapamaz. bu sebeple tüm ülkelerin kripto paraları desteklemesi şart.
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smart1978 11 sa. en beğenilen
Dini mekanlari dunyevi emelleri icin kullanim o kadarartmis ki Iran kokten yasaklamakla cozum uretmis. Gecenlerde Iran Camilerinde elektrik bedava diye somurenler tum dunyaca haber olmustu. Hem islami hem de kendi ulkelerini daha da rezil etmislerdi . Yobazlarin yozlasmasi ...
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labtek38 11 sa.
İlgiyi daha çok arttıracaklar yani.
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